¡ÚÄêÈÖvsPB¡Û¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÈÂÞÌÍ¡Ö¤·¤ç¤¦¤æÌ£¡×3¼ï¤ò¥¬¥ÁÈæ³Ó! ¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖvs¥»¥Ö¥óvsÀ¾Í§¡¢Ì£¤È¥³¥¹¥Ñ¤Î·ëÏÀ¤Ï¡Ä?
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÇä¤ê¾ì¤Ç¸«¤«¤±¤ë¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡×(PB)¾¦ÉÊ¡£Æ±¤¸Çä¾ì¤Ç¤½¤Î³¦·¨¤Î¡ÖÄêÈÖ¡×¤ÈÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤¨¡¼¡¢¤É¤Ã¤Á¤òÇã¤¦¤Ù¤¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ã¤ÆÇº¤ó¤À·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
ÄêÈÖ¡©¡¡¤½¤ì¤È¤âPB¡©¡¡Çº¤à¡Ä¡Ä
¤½¤³¤Ç¡¢PB¾¦ÉÊ¤È¡ÖÄêÈÖ¡×¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡¢¤È¤¤¤¦Åö´ë²è¡£
Âè17²ó¡Ê¢ªÂè16²ó)¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤Èºî¤ì¤ÆËþÂÅÙ¤¬¹â¤¤¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÈÂÞÌÍ¡×¤Î¡Ö¤·¤ç¤¦¤æÌ£¡×¤Ç¤¹! ÄêÈÖÏÈ¤«¤é¤Ï1966Ç¯¤«¤éÂ³¤¯ÂÞÌÍ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ(¤·¤ç¤¦¤æÌ£¡Ë¡×¤òÁª½Ð¡£PBÏÈ¤Î¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó 5¿©Æþ¡×¡¢À¾Í§¤Î¡Ö¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó 5¿©¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
º¸¤«¤é¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ¡Ê¤·¤ç¤¦¤æÌ£¡Ë¡×¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó 5¿©Æþ¡×¡¢À¾Í§¤Î¡Ö¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó 5¿©¥Ñ¥Ã¥¯¡×
Á´¤Æ5¿©¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Æ¤¤¤¦¤«¥»¥Ö¥ó¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬ÃÏÌ£¤¹¤®¤ó¡©
¡û¥á¡¼¥«¡¼
¤½¤ì¤Ç¤ÏÁáÂ®¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤´¤È¤¯³Æ¾¦ÉÊ¤ò¤É¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¤ß¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ ¥µ¥ó¥è¡¼¿©ÉÊ
¡¦¥»¥Ö¥ó ÅìÍÎ¿å»º
¡¦À¾Í§ ÅìÍÎ¿å»º
¤ª¤Ã¤È¡¢¥»¥Ö¥ó¡¢¤ª¤è¤ÓÀ¾Í§¤ÎPB¤Ï¡ÖÅìÍÎ¿å»º¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¤Ë¥»¥Ö¥ó¤Î¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ò²¿ÅÙ¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¡Ö¤¤Ã¤Èº£²ó¤â¥µ¥ó¥è¡¼¿©ÉÊ¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¢¡×¤È¾¡¼ê¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡ÄÂÞÌÍ¤ÏÅìÍÎ¿å»º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÅìÍÎ¿å»º¤ÎÂÞÌÍ¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤óÀµÌÍ¡×¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¡£
¡û²Á³Ê
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë²Á³Êº¹(¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¡Ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¡Ö5ÂÞÆþ¤ê¡×¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¤ªÃÍÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ 538±ß
¡¦¥»¥Ö¥ó 278±ß
¡¦À¾Í§ 290±ß
¤¢¡¼¤Ã¤È! ¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ç¤¹¡£²áµî¤Ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼PB¤è¤ê¤â¥³¥ó¥Ó¥ËPB¤¬°Â¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤¿¤ê¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤È¥»¥Ö¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤ï¤º¤«22±ß¤È¤Ï¤¤¤¨°Â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥»¥Ö¥ó¤Î¾¦ÉÊ¤¬°ìÈÖ°Â¤¤¤À¤È? ²áµî¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿Å¸³«¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿
¤½¤·¤Æ¤µ¤¹¤¬¤Î¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ¡¢Â¾2¤Ä¤ÈÈæ¤Ù¤Æ2ÇÜ¶á¤¤²Á³Êº¹¤Ç¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¡Ä¡Ä!
¡û¥«¥í¥ê¡¼¡¦±öÊ¬
¤ª¼¡¤Ï¥«¥í¥ê¡¼¡¢¤½¤·¤Æ±öÊ¬¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï°ìÂÞ¤¢¤¿¤ê¤Î¿ôÃÍ¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ 457kcal¡¢5.8g
¡¦¥»¥Ö¥ó 374kcal¡¢5.2g
¡¦À¾Í§ 374kcal¡¢5.5g
¥«¥í¥ê¡¼¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¥»¥Ö¥ó¤ÈÀ¾Í§¤¬Á´¤¯Æ±¤¸¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¥á¡¼¥«¡¼¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤ÆÃæ¿È¤¬Æ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¡Ä? ¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±öÊ¬ÎÌ¤Ï¾¯¡¹°ã¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¤³¤³¤Ç¤â¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ¤¬¡¢¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬ÎÌ¤È¤â¤ËÆ¬¤Ò¤È¤Ä¹â¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤³¤³¤Ç¡¢1¿©Ê¬¤ÎÆâÍÆÎÌ¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢
¡¦¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ 100g
¡¦¥»¥Ö¥ó 86g
¡¦À¾Í§ 87g
¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¥«¥í¥ê¡¼¤Î¹â¤µ¤ÏÆâÍÆÎÌ¤Î°ã¤¤¤¬Âç¤¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¤é¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡û¸¶ºàÎÁ
ºÇ¸å¤Ë¸¶ºàÎÁ¤Ç¤¹¡£É®¼Ô¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥¹¡¼¥×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÆ°ÊªÀ¤Î¥¨¥¥¹¡£¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ¤Ï¡Ö¥Á¥¥ó¥¨¥¥¹¡¢¥Á¥¥óÄ´Ì£ÎÁ¡×¤È·Ü¿ä¤·¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢À¾Í§PB¤Ï¡Ö¥Ý¡¼¥¯¥¨¥¥¹¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÆÚ¿ä¤·¤À¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤·¤ç¤¦¤æÌ£¤À¤±¤ÉºÙ¤«¤Ê¤È¤³¤í¤¬°ã¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥»¥Ö¥ó¤â¥Á¥¥ó¥¨¥¥¹Æþ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¥»¥Ö¥óPB¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¤½¤·¤ÆÀ¾Í§PB¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¤¹
¡û¿©¤ÙÈæ¤Ù
¤½¤ì¤Ç¤ÏÁáÂ®¡¢ÂÞ¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ª¤ä¤ª¤ä¡Ä¡Ä?
¤Þ¤ºÊ¬¤«¤ë°ã¤¤¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ¤Î¤ß¡Ö¥¹¡¼¥×¡×¤ÎÂ¾¤Ë¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡×¤¬ÊÌÅº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤ä¤é¥³¥·¥ç¥¦¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤·¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÌÍ¤Î°ã¤¤¤Ç¤¹¡£¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ¤Ï¤«¤Ê¤êºÙ¤¯¤Æ½Ì¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾2¤Ä¤Ï¤ä¤äÂÀ¤á¡¢½Ì¤ì¤«¤¿¤âÂç¤¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿©´¶¤Î°ã¤¤¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¤¢¤ê¤½¤¦¡£
º¸¤¬¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ¡¢±¦¤¬¥»¥Ö¥ó¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ¸«¤ë¤È¤«¤Ê¤ê°ã¤¤¤Þ¤¹
ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿! ¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ¤Î¤ß¤ªÅò¤¬500ml¡¢Â¾¤Ï450ml¤È¤Î»ØÄê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ¤À¤±¿å¤¬¤ä¤äÂ¿¤á¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÌÍ¤¬¾¯¡¹Â¿¤¤¤«¤é¡Ä¡Ä? ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç°ã¤¤¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¹á¤ê¤Ï¡Ä¡Ä¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ¤Ï¥³¥·¥ç¥¦¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¹á¤ê¡£¥»¥Ö¥ó¤Ï¤ä¤ä¶¯¤á¤Ê¤·¤ç¤¦¤æ¥é¡¼¥á¥ó¤Ã¤Ý¤µ¤Î¤¢¤ë¤Ë¤ª¤¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÊÂ¤Ù¤ë¤ÈÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤
¤½¤ì¤Ç¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¼Â¿©¤Ç¤¹!
¡¦¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ
¤ª¤ª¤Ã¤È¡¢¥¹¡¼¥×¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤ß¶¯¤á¤Ç¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥·¥ç¥¦¤â¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Ñ¥ó¥Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÌÍ¤Ï¥Ä¥ë¥Ä¥ë¡¦¥·¥³¥·¥³·Ï¤Ç¤Î¤É±Û¤·¤¬¤è¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ä¥ë¥·¥³·Ï¤ÎÌÍ¤È¥³¥·¥ç¥¦¤¬¸ú¤¤¤¿¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ë¥¹¡¼¥×
¡¦¥»¥Ö¥ó
¤Õ¤à¤Õ¤à¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥¹¡¼¥×¤Ï¥Á¥¥ó¤ß¤¬¶¯¤á¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÌÍ¤¬¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤äÂÀ¤á¤Î¥â¥Ã¥Á¥ê¤È¤·¤¿¿©¤Ù±þ¤¨¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Á¥¥ó¤ÎÉ÷Ì£¶¯¤á¤Î¥¹¡¼¥×¤È¥â¥Ã¥Á¥ê¤·¤¿¤ä¤äÂÀ¤áÌÍ
¡¦À¾Í§
¥¹¡¼¥×¤ÏÆÚ¤é¤·¤¤¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥¯¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÌÍ¤Ï¥»¥Ö¥ó¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥â¥Ã¥Á¥ê·Ï¡£¤ª¤½¤é¤¯Æ±¤¸ÌÍ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÚ¤é¤·¤¤¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥¹¡¼¥×¤È¡¢¥»¥Ö¥ó¤ÈÆ±¤¸¥â¥Ã¥Á¥ê¤ä¤äÂÀ¤áÌÍ¤Ç¤¹
¡û¤Þ¤È¤á
¤³¤³¤«¤é¤ÏÉ®¼Ô¤ÎÆÈÃÇ¤ÈÊÐ¸«¤Ç¡¢¤É¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ
ÆâÍÆÎÌ¤ÎÂ¿¤µ¤äÊ¢»ý¤Á¤ò½Å»ë¡£¥Ä¥ë¥Ä¥ë¡¦¥·¥³¥·¥³·Ï¤ÎÌÍ¤¬¹¥¤¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¤Ï¥³¥·¥ç¥¦¤ÎÉ÷Ì£¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿Í¡£
¡¦¥»¥Ö¥ó
²Á³Ê¤ä¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬ÎÌ¤Ê¤É¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òµá¤á¤ë¡£ÌÍ¤ÏÂÀÌÜ¤Î¥â¥Ã¥Á¥ê·Ï¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¡£
¡¦À¾Í§
Æ±¤¸¤¯²Á³Ê¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯½Å»ë¡£¥¹¡¼¥×¤ÏÆÚ¤é¤·¤¤¥³¥¯¤òµá¤á¤ë¡£ÌÍ¤ÏÂÀÌÜ¤Î¥â¥Ã¥Á¥ê·Ï¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¡£
¡ûÉ®¼Ô¤Ï¤É¤ì¤òÁª¤Ö?
¿©¤Ù¤ëÁ°¤Ï¡ÖÌÍ¤Ï°ã¤¤¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢¥¹¡¼¥×¤Çº¹ÊÌ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¾¡¼ê¤ËÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¼ÂºÝ¤Ï²ñ¼Ò¤´¤È¤Ç¤«¤Ê¤êÌÍ¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÌÍ¤Ï¡ÖÍ¥Îô¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡Ö¹¥¤ß¡×¤Îº¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Î¥¹¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¿©¤ÙÈæ¤Ù¤ì¤Ð°ã¤¤¤¬Ê¬¤«¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÌÀ³Î¤Êº¹¤äÍ¥Îô¤Ï¡¢É®¼Ô¤Ë¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤Ê¤ë¤È¿ôÃÍ¡¢¥¹¥Ú¥Ã¥¯ÌÌ¤Ç¶¯¤¤¥»¥Ö¥ó¡¢À¾Í§¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Ó¥ËÇä¤ê¤È¤¤¤¦Æþ¼êÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ä¡¢¤«¤Ê¤ê°Â¤¤¤Ï¤º¤ÎÀ¾Í§À½ÉÊ¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë²Á³Ê¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¿´ë¶ÈÅØÎÏ¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¥»¥Ö¥ó¤ò¿ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁýÅÄ ¤Þ¤¹¤À ¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÊÔ½¸¼Ô¡£¾å¼ê¤¹¤®¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤ÇÆü¡¹´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ä¤Ç¤¤´¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÌ¡²è¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
ÄêÈÖ¡©¡¡¤½¤ì¤È¤âPB¡©¡¡Çº¤à¡Ä¡Ä
¤½¤³¤Ç¡¢PB¾¦ÉÊ¤È¡ÖÄêÈÖ¡×¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡¢¤È¤¤¤¦Åö´ë²è¡£
Âè17²ó¡Ê¢ªÂè16²ó)¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤Èºî¤ì¤ÆËþÂÅÙ¤¬¹â¤¤¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÈÂÞÌÍ¡×¤Î¡Ö¤·¤ç¤¦¤æÌ£¡×¤Ç¤¹! ÄêÈÖÏÈ¤«¤é¤Ï1966Ç¯¤«¤éÂ³¤¯ÂÞÌÍ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ(¤·¤ç¤¦¤æÌ£¡Ë¡×¤òÁª½Ð¡£PBÏÈ¤Î¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó 5¿©Æþ¡×¡¢À¾Í§¤Î¡Ö¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó 5¿©¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
Á´¤Æ5¿©¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Æ¤¤¤¦¤«¥»¥Ö¥ó¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬ÃÏÌ£¤¹¤®¤ó¡©
¡û¥á¡¼¥«¡¼
¤½¤ì¤Ç¤ÏÁáÂ®¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤´¤È¤¯³Æ¾¦ÉÊ¤ò¤É¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¤ß¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ ¥µ¥ó¥è¡¼¿©ÉÊ
¡¦¥»¥Ö¥ó ÅìÍÎ¿å»º
¡¦À¾Í§ ÅìÍÎ¿å»º
¤ª¤Ã¤È¡¢¥»¥Ö¥ó¡¢¤ª¤è¤ÓÀ¾Í§¤ÎPB¤Ï¡ÖÅìÍÎ¿å»º¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¤Ë¥»¥Ö¥ó¤Î¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ò²¿ÅÙ¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¡Ö¤¤Ã¤Èº£²ó¤â¥µ¥ó¥è¡¼¿©ÉÊ¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¢¡×¤È¾¡¼ê¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡ÄÂÞÌÍ¤ÏÅìÍÎ¿å»º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÅìÍÎ¿å»º¤ÎÂÞÌÍ¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤óÀµÌÍ¡×¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¡£
¡û²Á³Ê
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë²Á³Êº¹(¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¡Ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¡Ö5ÂÞÆþ¤ê¡×¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¤ªÃÍÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ 538±ß
¡¦¥»¥Ö¥ó 278±ß
¡¦À¾Í§ 290±ß
¤¢¡¼¤Ã¤È! ¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ç¤¹¡£²áµî¤Ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼PB¤è¤ê¤â¥³¥ó¥Ó¥ËPB¤¬°Â¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤¿¤ê¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤È¥»¥Ö¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤ï¤º¤«22±ß¤È¤Ï¤¤¤¨°Â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥»¥Ö¥ó¤Î¾¦ÉÊ¤¬°ìÈÖ°Â¤¤¤À¤È? ²áµî¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿Å¸³«¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿
¤½¤·¤Æ¤µ¤¹¤¬¤Î¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ¡¢Â¾2¤Ä¤ÈÈæ¤Ù¤Æ2ÇÜ¶á¤¤²Á³Êº¹¤Ç¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¡Ä¡Ä!
¡û¥«¥í¥ê¡¼¡¦±öÊ¬
¤ª¼¡¤Ï¥«¥í¥ê¡¼¡¢¤½¤·¤Æ±öÊ¬¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï°ìÂÞ¤¢¤¿¤ê¤Î¿ôÃÍ¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ 457kcal¡¢5.8g
¡¦¥»¥Ö¥ó 374kcal¡¢5.2g
¡¦À¾Í§ 374kcal¡¢5.5g
¥«¥í¥ê¡¼¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¥»¥Ö¥ó¤ÈÀ¾Í§¤¬Á´¤¯Æ±¤¸¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¥á¡¼¥«¡¼¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤ÆÃæ¿È¤¬Æ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¡Ä? ¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±öÊ¬ÎÌ¤Ï¾¯¡¹°ã¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¤³¤³¤Ç¤â¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ¤¬¡¢¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬ÎÌ¤È¤â¤ËÆ¬¤Ò¤È¤Ä¹â¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤³¤³¤Ç¡¢1¿©Ê¬¤ÎÆâÍÆÎÌ¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢
¡¦¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ 100g
¡¦¥»¥Ö¥ó 86g
¡¦À¾Í§ 87g
¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¥«¥í¥ê¡¼¤Î¹â¤µ¤ÏÆâÍÆÎÌ¤Î°ã¤¤¤¬Âç¤¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¤é¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡û¸¶ºàÎÁ
ºÇ¸å¤Ë¸¶ºàÎÁ¤Ç¤¹¡£É®¼Ô¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥¹¡¼¥×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÆ°ÊªÀ¤Î¥¨¥¥¹¡£¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ¤Ï¡Ö¥Á¥¥ó¥¨¥¥¹¡¢¥Á¥¥óÄ´Ì£ÎÁ¡×¤È·Ü¿ä¤·¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢À¾Í§PB¤Ï¡Ö¥Ý¡¼¥¯¥¨¥¥¹¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÆÚ¿ä¤·¤À¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤·¤ç¤¦¤æÌ£¤À¤±¤ÉºÙ¤«¤Ê¤È¤³¤í¤¬°ã¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥»¥Ö¥ó¤â¥Á¥¥ó¥¨¥¥¹Æþ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¥»¥Ö¥óPB¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¤½¤·¤ÆÀ¾Í§PB¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¤¹
¡û¿©¤ÙÈæ¤Ù
¤½¤ì¤Ç¤ÏÁáÂ®¡¢ÂÞ¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ª¤ä¤ª¤ä¡Ä¡Ä?
¤Þ¤ºÊ¬¤«¤ë°ã¤¤¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ¤Î¤ß¡Ö¥¹¡¼¥×¡×¤ÎÂ¾¤Ë¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡×¤¬ÊÌÅº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤ä¤é¥³¥·¥ç¥¦¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤·¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÌÍ¤Î°ã¤¤¤Ç¤¹¡£¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ¤Ï¤«¤Ê¤êºÙ¤¯¤Æ½Ì¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾2¤Ä¤Ï¤ä¤äÂÀ¤á¡¢½Ì¤ì¤«¤¿¤âÂç¤¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿©´¶¤Î°ã¤¤¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¤¢¤ê¤½¤¦¡£
º¸¤¬¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ¡¢±¦¤¬¥»¥Ö¥ó¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ¸«¤ë¤È¤«¤Ê¤ê°ã¤¤¤Þ¤¹
ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿! ¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ¤Î¤ß¤ªÅò¤¬500ml¡¢Â¾¤Ï450ml¤È¤Î»ØÄê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ¤À¤±¿å¤¬¤ä¤äÂ¿¤á¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÌÍ¤¬¾¯¡¹Â¿¤¤¤«¤é¡Ä¡Ä? ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç°ã¤¤¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¹á¤ê¤Ï¡Ä¡Ä¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ¤Ï¥³¥·¥ç¥¦¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¹á¤ê¡£¥»¥Ö¥ó¤Ï¤ä¤ä¶¯¤á¤Ê¤·¤ç¤¦¤æ¥é¡¼¥á¥ó¤Ã¤Ý¤µ¤Î¤¢¤ë¤Ë¤ª¤¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÊÂ¤Ù¤ë¤ÈÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤
¤½¤ì¤Ç¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¼Â¿©¤Ç¤¹!
¡¦¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ
¤ª¤ª¤Ã¤È¡¢¥¹¡¼¥×¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤ß¶¯¤á¤Ç¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥·¥ç¥¦¤â¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Ñ¥ó¥Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÌÍ¤Ï¥Ä¥ë¥Ä¥ë¡¦¥·¥³¥·¥³·Ï¤Ç¤Î¤É±Û¤·¤¬¤è¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ä¥ë¥·¥³·Ï¤ÎÌÍ¤È¥³¥·¥ç¥¦¤¬¸ú¤¤¤¿¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ë¥¹¡¼¥×
¡¦¥»¥Ö¥ó
¤Õ¤à¤Õ¤à¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥¹¡¼¥×¤Ï¥Á¥¥ó¤ß¤¬¶¯¤á¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÌÍ¤¬¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤äÂÀ¤á¤Î¥â¥Ã¥Á¥ê¤È¤·¤¿¿©¤Ù±þ¤¨¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Á¥¥ó¤ÎÉ÷Ì£¶¯¤á¤Î¥¹¡¼¥×¤È¥â¥Ã¥Á¥ê¤·¤¿¤ä¤äÂÀ¤áÌÍ
¡¦À¾Í§
¥¹¡¼¥×¤ÏÆÚ¤é¤·¤¤¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥¯¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÌÍ¤Ï¥»¥Ö¥ó¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥â¥Ã¥Á¥ê·Ï¡£¤ª¤½¤é¤¯Æ±¤¸ÌÍ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÚ¤é¤·¤¤¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥¹¡¼¥×¤È¡¢¥»¥Ö¥ó¤ÈÆ±¤¸¥â¥Ã¥Á¥ê¤ä¤äÂÀ¤áÌÍ¤Ç¤¹
¡û¤Þ¤È¤á
¤³¤³¤«¤é¤ÏÉ®¼Ô¤ÎÆÈÃÇ¤ÈÊÐ¸«¤Ç¡¢¤É¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ
ÆâÍÆÎÌ¤ÎÂ¿¤µ¤äÊ¢»ý¤Á¤ò½Å»ë¡£¥Ä¥ë¥Ä¥ë¡¦¥·¥³¥·¥³·Ï¤ÎÌÍ¤¬¹¥¤¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¤Ï¥³¥·¥ç¥¦¤ÎÉ÷Ì£¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿Í¡£
¡¦¥»¥Ö¥ó
²Á³Ê¤ä¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬ÎÌ¤Ê¤É¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òµá¤á¤ë¡£ÌÍ¤ÏÂÀÌÜ¤Î¥â¥Ã¥Á¥ê·Ï¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¡£
¡¦À¾Í§
Æ±¤¸¤¯²Á³Ê¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯½Å»ë¡£¥¹¡¼¥×¤ÏÆÚ¤é¤·¤¤¥³¥¯¤òµá¤á¤ë¡£ÌÍ¤ÏÂÀÌÜ¤Î¥â¥Ã¥Á¥ê·Ï¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¡£
¡ûÉ®¼Ô¤Ï¤É¤ì¤òÁª¤Ö?
¿©¤Ù¤ëÁ°¤Ï¡ÖÌÍ¤Ï°ã¤¤¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢¥¹¡¼¥×¤Çº¹ÊÌ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¾¡¼ê¤ËÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¼ÂºÝ¤Ï²ñ¼Ò¤´¤È¤Ç¤«¤Ê¤êÌÍ¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÌÍ¤Ï¡ÖÍ¥Îô¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡Ö¹¥¤ß¡×¤Îº¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Î¥¹¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¿©¤ÙÈæ¤Ù¤ì¤Ð°ã¤¤¤¬Ê¬¤«¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÌÀ³Î¤Êº¹¤äÍ¥Îô¤Ï¡¢É®¼Ô¤Ë¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤Ê¤ë¤È¿ôÃÍ¡¢¥¹¥Ú¥Ã¥¯ÌÌ¤Ç¶¯¤¤¥»¥Ö¥ó¡¢À¾Í§¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Ó¥ËÇä¤ê¤È¤¤¤¦Æþ¼êÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ä¡¢¤«¤Ê¤ê°Â¤¤¤Ï¤º¤ÎÀ¾Í§À½ÉÊ¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë²Á³Ê¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¿´ë¶ÈÅØÎÏ¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¥»¥Ö¥ó¤ò¿ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁýÅÄ ¤Þ¤¹¤À ¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÊÔ½¸¼Ô¡£¾å¼ê¤¹¤®¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤ÇÆü¡¹´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ä¤Ç¤¤´¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÌ¡²è¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é