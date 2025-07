◆TWICE、6度目ワールドツアー日本公演開幕

【モデルプレス=2025/07/28】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE(トゥワイス)が7月26日、京セラドーム大阪にて、6度目のワールドツアーの日本公演となる「TWICE<THIS IS FOR>WORLD TOUR IN JAPAN」をスタートさせた。2024年7月には、全世界で累計約150万人を動員した大型ツアーの最終公演である「TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL」を神奈川・日産スタジアムで行ったTWICE。同公演では、初めて日産スタジアムで公演を行う海外女性アーティストとなった。

そんな伝説の公演から、約1年ぶりに開催される本ツアー「TWICE <THIS IS FOR> WORLD TOUR IN JAPAN」は、すべての会場で観客席を360度開放し、舞台と客席の境界を感じさせない、次元の違うセットで観客を魅了する。ステージの正面が決まっていない360度ステージを通して、観客はTWICEのパフォーマンスを立体的かつよりリアルに体感することができる。本公演のオープニングは、韓国最新作の「THIS IS FOR」からスタート。日本では初の披露となった本楽曲が流れると、会場からは大きな声援が送られた。さらに、サプライズで8月27日リリースの6枚目の日本オリジナルアルバムTWICE JAPAN 6th ALBUM「ENEMY」からタイトル曲「ENEMY」とONE OK ROCKのTakaとToruが作曲を行い、メンバーのジヒョが作詞をした楽曲「Like 1」を初披露。解禁前に最速で聞けた観客のボルテージは最高潮へ。サプライズ尽くしで幕をおろした大阪公演。2日間で約10万人の観客を魅了した。TWICEはここから、愛知・バンテリンドーム ナゴヤ(8月23、24日)、福岡・みずほPayPayドーム福岡(8月30、31日)東京・東京ドーム(9月16、17日)で怒涛の日本公演を巡る。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】