³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡ÚÃë¡Û¡¡¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥ÈµÞÍî¤Ç¥·¥çー¥È¤¬¶¯¤Þ¤ë
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï11»þ30Ê¬»þÅÀ¡¢Á°ÆüÈæ240±ß°Â¤Î4Ëü1120±ß¡Ê-0.58¡ó¡ËÁ°¸å¤Ç¿ä°Ü¡£´ó¤êÉÕ¤¤Ï4Ëü1600±ß¤È¡¢¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊªÀ¶»»ÃÍ¡Ê4Ëü1370±ß¡ËÂç¤¤¯¾å²ó¤ë·Á¤Ç¡¢Çã¤¤¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢4Ëü1610±ß¤ò¹âÃÍ¤ËÆð²½¤·¡¢¸½Êª¤Î´ó¤êÉÕ¤Ä¾¸å¤Ë¤Ï4Ëü1070±ß¤Þ¤ÇµÞÍî¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£Çä¤ê°ì½ä¸å¤Ë4Ëü1330±ß¤Þ¤Ç²¼¤²Éý¤ò½Ì¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤ÆºÆ¤Ó4Ëü1100±ßÊÕ¤ê¤Þ¤Ç²¼¤²Éý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï¡¢Ä«Êý¤ËÊÆ¹ñ¤È²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤¬ËÇ°×¸ò¾Ä¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Çã¤¤¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¥í¥ó¥°¤ÎÀª¤¤¤Ï¸Â¤é¤ì¡¢¸½Êª¤Î´ó¤êÉÕ¤Ä¾¸å¤Ë¤Ï¥·¥çー¥È¤ÎÆ°¤¤Ë¤è¤ê²¼¤Ø¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È<6857>[Åì¾Ú£Ð]¤¬°ì»þ10¡ó¤òÄ¶¤¨¤ëµÞÍî¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ò²¼²¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥çー¥È¤òÍ¶¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÈÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó<8035>[Åì¾Ú£Ð]¤Î2¼Ò¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ò300±ßÄ¶²¡¤·²¼¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁÀ¤¤¤Î¥í¥ó¥°¤ÏÆþ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡NTÇÜÎ¨¤ÏÀèÊªÃæ¿´¸Â·î¤Ç13.99ÇÜ¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£°ì»þ14.06ÇÜ¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¡Ê14.04ÇÜ¡Ë¡¢200ÆüÀþ¡Ê14.02ÇÜ¡Ë¤ò³ä¤ê¹þ¤ß¡¢13.96ÇÜ¤Þ¤Ç²¼¤²¤¿¡£¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î-1¦Ò¡Ê13.98ÇÜ¡Ë¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç²¼¤²½Â¤ëÆ°¤¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»Ø¿ô¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÂç¤¤¤È¾Æ³ÂÎ³ô¤Ë¤é¤ß¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹