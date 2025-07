就任2(ニャー)周年!「サンエックス」の広報コロニャが記者会見に初出席!

「リラックマ」や「すみっコぐらし」などなど、数多くの人気キャラクターを生み出している会社「サンエックス」が、2025年7月11日に新商品を発表する記者会見を開催。会見では、昨年広報担当に就任したコロニャさんが初登壇。就任2(ニャー)周年を記念し、この1年間の広報活動を振り返った。■広報2(ニャー)周年を迎えたコロニャさんが「サンエックス」の近況を報告

広報として「サンエックス」の新情報をPRするコロニャさん

1年間の広報業務について振り返る

広報としての活動を報告

やる気がみなぎるコメントに、会場もほんわかムードに

広報の“せんぱい”とともに、新作グッズを発表

実用性もある、ビジネスグッズが新登場

「ころころコロニャ広報ぬいぐるみ」(3300円)

「ころころコロニャ 名刺ケース」(3300円)

「ころころコロニャ マルチフリップカバー」(4400円)

「ころころコロニャ 社員証風アクリルキーホルダー」(770円)

フォトセッションでは緊張しつつも2(ニャー)年目らしい堂々としたポージングを披露

新キャラクターの「おうじ」

劇中衣装にはストーリーの核心が隠されている……!?

公開が楽しみな「リラックマ」のアニメ化

■広報活動の振り返りと新たな目標について会見ではまず、広報のコロニャさんが就任以降の1年を振り返った。「この1年間は、たくさんのメディアさんからの取材対応で……TVやファッション誌にも登場しニャした。それから全国各地のイベントにもいきニャした。ニャんとコロニャ、1年間で22回もイベントに行ったみたいニャ!」(サンエックス広報・コロニャさん)2(ニャー)周年を迎え、次なる1年への目標について問われると、「今年はもっともっとサンエックスのことを、コロニャを通して知ってもらえるように、イベントのようすをわかりやすく伝えたり、記者会見をしたり……いろんなことにチャレンジしていきたいニャす。これからも応援よろしくおねがいしニャす」と意気込んだ。■広報コロニャさんの新グッズが登場!ビジネスモチーフがユニーク続いて、会見では広報コロニャさんの就任2(ニャー)周年を記念した新たなグッズが発表された。すでに発表済みの「ころころコロニャ 広報ぬいぐるみ」(3300円)に続いて新たに公開されたのが、「ころころコロニャ 名刺ケース」(3300円)、「ころころコロニャ マルチフリップカバー(L・LL)」(各4400円)、「ころころコロニャ 社員証風アクリルキーホルダー」(770円)。これらのグッズを前に、広報のコロニャさんは「どれもとってもすてきニャね〜!みニャさんぜひ手に入れてくれたらうれしいニャ。」と広報らしく新作をアピール!なお、新作を含むコロニャグッズは「サンエックスネットショップ」にて販売中だ。※売り切れの場合あり■記者さんからコロニャさんへ質問が飛び交う抽選で選ばれた参加者からの質疑応答で、「コロニャは広報の仕事が忙しいとは思いますが、最近は飼い主さんのパン屋さんのお手伝いをしていますか?」と質問が飛ぶと、「今もパンニャさんでのんびりお手伝いしているニャよ。飼い主さんがお留守のあいだに、こっそりサンエックスで広報のおしごとをしているニャ。」と回答。広報業務について飼い主さんに知られぬよう、「ひみつにしてニャ」と懇願する場面も。また、「コロニャは人見知りとのことですが、広報を務めることへの葛藤はありましたか?」と聞かれると、「とっても緊張したニャ……。でもみニャさんの応援のおかげで頑張れニャす!」と、感謝の気持ちをストレートに伝えていた。その言葉通り、フォトセッションではたくさんのカメラを前に緊張した様子を見せつつも、堂々とポージングをキメて広報の務めを果たしたコロニャさん。2(ニャー)年目もいい仕事ぶりを見せてくれそうだ。■広報コロニャさんによる記者会見では初解禁のビッグニュースも自身の新グッズ発売のほか、広報就任2(ニャー)周年の所感発表など、コロニャさんにまつわるトピックで沸いた記者会見だが、「サンエックス」の看板キャラクターに関するビッグニュースも解禁に。まず1つ目が、2025年10月31日(金)に第4弾の公開が決定した『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』情報だ。2019年に初めて劇場アニメ『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』が公開されて以来、2023年公開のシリーズ第3弾までに累計観客動員数300万人を突破するなど、大ヒット映画シリーズに成長した「映画すみっコぐらし」。最新作もナレーションに井ノ原快彦さん、本上まなみさんが決定しているほか、映画タイトルや新キャラクターに「おうじ」ともうひとりがいることなどがすでに伝えられていたが、今回の会見では、すみっコたちの劇中衣装が追加解禁された。今回公開された劇中衣装の「王国衣装」は、物語の重要なカギとなるデザイン。華やかでかわいらしいその衣装には、ストーリーにまつわるヒントが隠されているようだ。もうひとつのニュースは、「リラックマ」のアニメ化に関する話題だ。本作は、数多くの人気作品を手がける「Production I.G」がアニメーション制作を務めることが昨年2024年10月に発表された。主題歌はシンガーソングライターの幾田リラさんが書き下ろした『stay with me』で、会見ではアニメ化決定のPVを「サンエックス」の広報コロニャさんとともに視聴。その動向に期待が高まるなか、続報のなかったアニメ化のニュースだが、こうして会見で話題に上がったことで公開に向けて着実に進行していることを予感させてくれた。広報のコロニャさんがつづる広報日記は、公式Instagramにて閲覧が可能。「サンエックス」の動向だけでなく、コロニャさんの活動についても、日々チェックしていこう!※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C)2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.