2025年10月16日(木) 東京

会場:渋谷WWW X (OPEN 18:00 / START 19:00)

お問い合わせ:チッタワークス

044-276-8841 (平日12:00〜13:00、16:00〜18:00)

2025年10月22日(水) 愛知

会場:名古屋CLUB QUATTRO (OPEN 18:00 / START 19:00)

お問い合わせ:サンデーフォークプロモーション

052-320-9100 (12:00〜18:00)

2025年11月12日(水) 東京

会場:渋谷 clubasia (OPEN 18:00 / START 19:00)

お問い合わせ:チッタワークス

044-276-8841 (平日12:00〜13:00、16:00〜18:00)

※開場 / 開演時間は変更となる場合がございます。

▼チケット料金

スタンディング

一般:\5,500(税込)

学割:\4,500(税込)

※ドリンク代別

▼チケット料金(11月12日公演のみ)

スタンディング

U-20:\4,000(税込)

※ドリンク代別

▼チケット受付

Novel Core Official Fan Club “COREHOUSE” 先行受付(抽選)

受付期間:7月27日(日)21:00 ~ 8月11日(月・祝)23:59

整理番号:A1〜

Novel Core Official Fan Club “COREHOUSE” : https://bmsg.shop/pages/novelcore-fc-members

一般先行(抽選)

受付期間:7月27日(日)21:00 ~ 7月30日(水)23:59

整理番号:C1〜

https://eplus.jp/novelcore/

B-Town先行受付(抽選) ※Architect / Resident 両コース対象

受付期間:8月18日(月)12:00 ~ 8月24日(日)23:59

整理番号:B1〜

BMSGオンラインサロン “B-Town”: https://bmsg.tokyo/b_town/

一般発売

9月5日(金)12:00 ~

整理番号:D1〜

<チケットに関する注意事項>

※購入枚数制限:お一人様 1公演につき4枚まで

※入場は整理番号順に行います。

※入場時ドリンク代別途必要です。

※未就学児入場不可、小学生以上チケット必要

※学割チケットのみ入場時に学生証の提示が必須となります。

※本ツアーは映像収録および写真撮影用のカメラが会場内に入り、ご来場のお客様の様子が写真、映像に映りこむ場合がございます。収録された映像・写真は商品化やプロモーション等に使用される可能性がございますので、あらかじめご了承ください。

<2025年11月12日(水) 渋谷 clubasia公演に関する注意事項>

※本公演は、2025年11月12日時点で20歳以下の方が対象です。

※ご入場の際、生年月日のわかる顔写真付公的身分証明書(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど)の提示が必要です。

※写真付がない場合は、生年月日が記載されている公的証明書を2点ご用意ください。

※年齢確認ができない際はいかなる場合でもご入場できません。その際の払い戻しもいたしません。

※身分証明書は原本のみ有効、コピー不可。