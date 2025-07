スターバックスにて実施されているサマーシーズン第4弾として「ピーチビバレッジ」が登場。

「3つの幸せピーチ」とろっと、しゅわっと、ごろっと、それぞれの魅力を楽しむ3種のメニューがラインナップされます☆

スターバックス「ヘブンリー ピーチ フラペチーノ/チラックス ソーダ ピーチ/クラフト ジューシー ピーチ ティー」

発売日:2025年8月1日(金)〜

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります

販売店舗:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

スターバックスのサマーシーズン限定メニューとして、真夏にぴったりなピーチを主役とした3種の新作ビバレッジが登場。

熟したピーチの甘い香りととろけるような果肉の甘さを楽しめる「ヘブンリー ピーチ フラペチーノ」や、チラックスシリーズから、グリーンシトラスの香り広がるしゅわしゅわっと弾ける炭酸と、ジューシーなピーチ果肉を合わせた「チラックス ソーダ ピーチ」がラインナップされます。

さらに3種類の中で最大量※のごろごろとしたピーチ果肉のジューシーさをシンプルに味わう、大人のティービバレッジ「クラフト ジューシー ピーチ ティー」もラインナップ。

3つの幸せピーチで“甘さ・リフレッシュ感・素材感”、それぞれの魅力を活かしたピーチの表情が、夏のひとときを心地よく彩ります。

※「ヘブンリー ピーチ フラペチーノ」「チラックス ソーダ ピーチ」「クラフト ジューシー ピーチ ティー」の中で最大量

ヘブンリー ピーチ フラペチーノ

価格:持帰り 707円(税込)/店内利用 720円(税込)

サイズ:TALLサイズのみ

”完熟したピーチ”のやわらかでほどけるような甘さと、幸せな気分になれる、とろける甘い香りが楽しめる「ヘブンリー ピーチ フラペチーノ」

2015年の発売以来、ピーチテイストのフラペチーノは、夏の定番フレーバーとしてゲストから人気を博しているフレーバーです。

2025年の新作「ヘブンリー ピーチ フラペチーノ」は、”完熟したピーチ”のやわらかでとろけるような甘さと、幸せな気分になれる、とろける甘い香りが楽しめる一杯に仕上げられています。

ボディには、白桃ピューレを使用した甘く豊かな風味のドリンクベースと氷をブレンドし、そこに白桃をそのまま頬張ったかのようなみずみずしく果肉感あふれるピーチ果肉をプラス。

ホイップクリームの上には完熟した桃の甘い香りにこだわったピーチソースとピーチフレーバーパウダーをトッピングし、最初の一口から最後の一口までピーチの味わいを余すことなく楽めます。

とろけるような甘さに包まれた、まるで天国へ誘うような一杯とともに、この夏ならではの特別なひとときが楽しめるフラペチーノです。

チラックス ソーダ ピーチ

サイズ・価格:

・Tallサイズ 持帰り 579円(税込)/店内利用 590円(税込)

・Grandeサイズ 持帰り 624円(税込)/店内利用 635円(税込)

・Ventiサイズ 持帰り 668円(税込)/店内利用 680円(税込)

フルーツの贅沢感とグリーンシトラスの香りがひろがる“香るソーダ”「チラックス ソーダ」より、ピーチを合わせた新フレーバー「チラックス ソーダ ピーチ」がラインナップ。

「チラックス ソーダ」は、「香るソーダで、キモチ軽く。」というコンセプトのもとに誕生した、スターバックスの新しいビバレッジです。

Chill & Relaxの名のとおり、ゆったりと気分をほどきながら、爽快な炭酸と香り高いフルーツの組み合わせが楽しめます。

マスカットに続き今回登場するのは、完熟したピーチ果肉とグリーンシトラスの香り漂うシュワっと弾ける炭酸を合わせた「チラックス ソーダ ピーチ」

完熟したピーチのやわらかでとろけるような甘さのピーチ果肉に、レモン、ライム、グレープフルーツなど10種類以上の香りを絶妙にブレンドしたグリーンシトラスフレーバーシロップと炭酸が合わせてあります。

ひと口飲むたびに、完熟したピーチ果肉の甘さとシトラスの香りがふわっと口に広がり、しゅわしゅわっと心地よい炭酸が真夏の疲れた心を解きほぐしてくれる、これからの暑い夏の季節のリフレッシュにもぴったりの一杯です。

クラフト ジューシー ピーチ ティー

サイズ・価格:

・Tallサイズ 持帰り 618円(税込)/店内利用 630円(税込)

・Grandeサイズ 持帰り 663円(税込)/店内利用 675円(税込)

・Ventiサイズ 持帰り 707円(税込)/店内利用 720円(税込)

ごろごろとしたピーチ果肉のジューシーな味わいを存分に楽しめる大人のティービバレッジ「クラフト ジューシー ピーチ ティー」

ごろごろとしたジューシーなピーチの果肉とほどよく渋みのあるブラック ティーを合わせた、シンプルに素材を楽しむ大人の贅沢感を味わえる一杯です。

ごろごろとしたピーチの果肉感をしっかり感じられるようにカットサイズにこだわり、また同時期に発売されるピーチテイストのビバレッジの中では、最大量のピーチ果肉を配合。

ピーチ果肉のジューシーさを存分に味わうことができ、この一杯でピーチを食べているような感覚も楽しめます。

香り高くすっきりとした味わいのブラックティーが完熟ピーチの甘みとバランスよく調和し、飲むたびにピーチ果肉の食感とみずみずしさが広がる、暑い夏にぴったりの軽やかな味わいのドリンクです。

とろっと、しゅわっと、ごろっと、それぞれの魅力を楽しむ3種のピーチビバレッジ。

スターバックスにて2025年8月1日より販売される「ヘブンリー ピーチ フラペチーノ」「チラックス ソーダ ピーチ」「クラフト ジューシー ピーチ ティー」の紹介でした☆

