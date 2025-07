浜崎あゆみのアジアツアー『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.II-』東京公演が、7月24日・25日にTACHIKAWA STAGE GARDENで開催された。浜崎が、コンサートを観にきた写真家 レスリー・キーとのツーショットを自身のInstagramに投稿している。

レスリーは、浜崎のアルバムジャケット、シングル、写真集、カレンダーなどの撮影を担当。「私達が知り合ってから早25年!怒涛の時代を共に駆け抜けた戦友。会うとやんちゃなハートが蘇る。」と綴り、「#旧友」「#レスリーの」「#息継ぎなしマシンガントーク健在」のハッシュタグを並べている。レスリーが持っているのは浜崎が表紙を飾った『VOGUE』だ。

さらに浜崎は「レスリーと一緒にShowを鑑賞してくれた彼の仲間達 ‘CEO of PopMart - Motoki Okochi, CEO of Castfiy - Gary Fukumoto and CEO of JPS Gallery - Sam Yu ’ にも終演後会えました♡」と記念写真をアップしている。

コメント欄には、「レスリーさんとあゆのツーショットが見れるの嬉しい」といったファンからの声のほか、浜崎が腰につけているLABUBUについて、「あゆちゃんLABUBUいくつ持ってるの?」「ラブブとayuさんのコラボも近い未来なのかも」といった声も寄せられている。

(文=リアルサウンド編集部)