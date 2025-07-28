¡ãÁÏ´©´ë²è¡ÖÂç´ÚÌ±¹ñ¥È¥ê¥¬¡¼£¶£°¡×¬¡äÉÔÊ¿Åù¤ò¸º¤é¤·¤¿ÇÀÃÏ²þ³×¡¢£±£¹£¶£°Ç¯Âå¡ÖÄ¶¹âÂ®·ÐºÑÀ®Ä¹¡×¤ÎÅÚÂæ¤Ë
¡þ´Ú¹ñ¡Ö¥È¥ê¥¬¡¼£¶£°¡×¬ÇÀÃÏ²þ³×
¥Æ¥¹¥é¡Ê£Ô£å£ó£ì£á¡Ë¤Î¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯£Ã£Å£Ï¤Ï£²£°£²£³Ç¯£±£²·î£³£±Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë´ÚÈ¾Åç¡ÊÄ«Á¯È¾Åç¡Ë¤ÎÌë·Ê¤ò¼Ì¤·¤¿±ÒÀ±¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£ÌÀ¤ë¤¯¸÷¤ë´Ú¹ñ¤È¡¢¼¿¹õ¤ËÄÀ¤àËÌÄ«Á¯¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Á¯ÌÀ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¶¸¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¡§°ì¹ñ¤ò»ñËÜ¼çµÁ¤È¶¦»º¼çµÁÂÎÀ©¤ËÈ¾Ê¬¤º¤ÄÊ¬¤±¤Æ£·£°Ç¯¸å¤Î»Ñ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿£±Ëç¤Ç¥Þ¥¹¥¯»á¤ÏÆîËÌ¤Î·ÐºÑ³Êº¹¤òÄ¾´¶Åª¤Ë¼¨¤·¤¿¤¬¡¢»ñËÜ¼çµÁ¤È¶¦»º¼çµÁ¤È¤¤¤¦ÆóÊ¬Ë¡¤À¤±¤Ç¤½¤Î°ã¤¤¤ò¤¹¤Ù¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£»ñËÜ¼çµÁ¤òÁªÂò¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÄãÀ®Ä¹¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¹ñ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹âÀ®Ä¹¤Ë¤ÏÊÌ¤ÎÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£·ÐºÑ»Ë¤ò¸¦µæ¤¹¤ë³Ø¼Ô¤¿¤Á¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æµó¤²¤ë¤Î¤¬¡ÖÊ¿Åù¤ÊÅÚÃÏÊ¬ÇÛ¡×¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÂçÃÏ¼ç¤ÈÂ¿¤¯¤Î¾®ºîÇÀ¤Ë¤è¤ëÅÚÃÏ½êÍÂÎÀ©¤ò¼«ºîÇÀÃæ¿´¤ËÊÑ¤¨¤¿ÇÀÃÏ²þ³×¤À¡£
À¤³¦¶ä¹Ô½êÂ°¤Î·ÐºÑ³Ø¼Ô¥¯¥é¥¦¥¹¡¦¥Ç¡¼¥Ë¥ó¥¬¡¼»á¤¬½Ð¤·¤¿Êó¹ð½ñ¡ØÀ®Ä¹¤ÈÉÏº¤ËÐÌÇ¤Î¤¿¤á¤ÎÅÚÃÏÀ¯ºö¡Ù¡Ê£²£°£°£³Ç¯¡Ë¤Ï¤³¤ì¤òÌÀ²÷¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÚÃÏ¤òÊ¿Åù¤ËÊ¬ÇÛ¤·¤¿¹ñ¤Û¤É£±£¹£¶£°¡Á£²£°£°£°Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¡¢ÆüËÜ¤¬¤½¤ÎÂåÉ½Îã¤À¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÇÀÃÏ²þ³×¤¬¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃæÆîÊÆ½ô¹ñ¤ÏÄãÀ®Ä¹¤ÎÅ¥¾Â¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¸÷Éü¡ÊÆÈÎ©¡ËÄ¾¸å¡¢ÊÆ·³À¯¤¬»ÏÆ°¤·Íû¾µÈÕ¡Ê¥¤¡¦¥¹¥ó¥Þ¥ó¡ËÀ¯ÉÜ¤¬°ú¤·Ñ¤¤¤ÀÇÀÃÏ²þ³×¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤Æ´Ú¹ñ¤Î·ÐºÑÈ¯Å¸¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
²òÊüÅö»þ¡¢¹ñÌ±¤ÎÌó£¸£°¡ó¤¬ÇÀÌ±¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á£·£°¡ó°Ê¾å¤¬¾®ºîÇÀ¤À¤Ã¤¿¡£¾®ºîÎÁ¤È¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤Ç¼ý³Ï¤Î£µ£°¡ó¤«¤é¡¢Â¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï£·£°¡Á£¸£°¡ó¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà¤é¤ÎÀ¸³è¤ÏÈá»´¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¹½Â¤¤òÊÑ¤¨»Ï¤á¤¿¡Ö¥È¥ê¥¬¡¼¡×¤¬¡¢ÊÆ·³À¯¤À¤Ã¤¿¡£¼Â¤ÏÊÆ·³À¯¤è¤ê¤âËÌÄ«Á¯¤ÎÊý¤¬Àè¤Ë¡¢£±£¹£´£¶Ç¯£³·î£µÆü¤ËÇÀÃÏ²þ³×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¿ÍÃÏ¼ç¤ä¿ÆÆüÇÉ¡¢ÂçÃÏ¼ç¤ÎÅÚÃÏ¤òË×¼ý¤·¡¢¾®ºîÇÀ¤Ê¤É¤ËÌµ½þ¤ÇÊ¬ÇÛ¤·¤¿¡£Ï¢¹ç·³ºÇ¹â»ÊÎáÉô¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤òÀêÎÎ¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÆ¹ñ¤ÏÆ±¤¸·î¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÃÏ¼ç¤ÎÅÚÃÏ¤òÇã¤¤¼è¤ê¡¢¾®ºîÇÀ¤ËÍ½þ¤ÇÊ¬ÇÛ¤¹¤ëÇÀÃÏ²þ³×·×²è¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¶¦»º¼çµÁ¤Ë²¡¤µ¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
ÊÆ·³À¯¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ÎÅÚÃÏ²þ³×¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ¼ç¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿´Ú¹ñÌ±¼çÅÞ¤ÎÈ¿ÂÐ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡£Íû¾µÈÕ¤Ï£±£¹£´£¶Ç¯£²·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö²áÅÏÀ¯ÉÜÅöÌÌÀ¯ºö£³£³¹àÌÜ¡×¤ÇÇÀÃÏ²þ³×¤Ø¤Î°Õ»Ö¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÆ·³À¯¤ÎÅÚÃÏ²þ³×¿ä¿Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÌÀ³Î¤ÊÎ©¾ì¤ò¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º¸ÇÉ¤ÏËÌÄ«Á¯¼°¤Î¡ÖÌµ½þË×¼ý¡¦Ìµ½þÊ¬ÇÛ¡×¤ò¼çÄ¥¤·¤ÆÈ¿ÂÐ¤·¤¿¡£
¼Â¹Ô¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢Ìó£²Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£¶¦»º¼çµÁ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÇÀÃÏ²þ³×¤¬É¬Í×¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿ÊÆ·³À¯¤Ï¡¢¤Þ¤º¸µÆüËÜ¿ÍÃÏ¼ç¤ÎÅÚÃÏ¤ò¾®ºîÇÀ¤ËÍ½þ¤ÇÊ¬ÇÛ¤·¤¿¡££±£¹£´£¸Ç¯£³·î¤Î¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤Ï£²¥«·î¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿À©·û¹ñ²ñ¹½À®¤Î¤¿¤á¤Î£µ¡¦£±£°ÁíÁªµó¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£Åö»þ¡¢º¸ÇÉÀªÎÏ¤Ï´Ú¹ñ¤À¤±¤ÎÃ±ÆÈÁªµó¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¸õÊä¤òÎ©¤Æ¤º¡¢Ë½ÎÏ¤ÇÁªµó¤òË¸³²¤·¤¿¡£Áªµó»öÌ³½ê¤ò¤Ï¤¸¤á´±¸øÄ£¤Î½±·â¤Ï£³£µ£°·ïÍ¾¤ê¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅêÉ¼Î¨¤Ï£¹£µ¡¥£¹¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£ÇÀÌ±¤¿¤Á¤ÏÊÆ·³À¯¤ÎÇÀÃÏ²þ³×¤ò¸«¤Æ¡Ö±¦ÇÉÀ¯¸¢¤â²æ¡¹¤ÎÌ£Êý¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´üÂÔ¤·¡¢º¸ÇÉ¤ÎË¸³²¤òÆÍÇË¤·¤Æ°ìÉ¼¤ò¹Ô»È¤·¤¿¡£
À¯ÉÜ¼ùÎ©¸å¡¢Íû¾µÈÕ¤ÏÇÀÃÏ²þ³×¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ò¼á¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö·ÐºÑÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Ë¶ËÃ¼¤ÊÉÔÊ¿Åù²ò¾Ã¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤òÍû¾µÈÕ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÃÏ¼çÃæ¿´¤Î´Ú¹ñÌ±¼çÅÞ¤ÈÂÐÎ©´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢À¯¼£Åª¤ËÇÀÌ±¤Î»Ù»ý¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤â¤¢¤ë¡£ËÌÄ«Á¯¤¬Àè¤ËÇÀÃÏ²þ³×¤ò¿Ê¤á¤¿°Ê¾å¡¢´Ú¹ñ¤¬ÂÎÀ©¤ò¼é¤ë¤Ë¤ÏÆ±ÍÍ¤Î²þ³×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤âÀ¯³¦¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
£±£¹£´£¹Ç¯£¶·î¡¢ÇÀÃÏ²þ³×Ë¡°Æ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÍ½þÇã¾å¡¦Í½þÊ¬ÇÛ¡¦¹Ì¼ÔÍÅÄ¡×¡ÊÍ½þ¤ÇÇã¤¤¾å¤²¤ÆÍ½þ¤ÇÊ¬ÇÛ¤·¡¢¹Ì¤¹¤â¤Î¤ËÅÄÈª¤òÍ¿¤¨¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦¸¶Â§¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÃÏ¼ç¤ÎÅÚÃÏÊÝÍ¤ò£³¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡ÊÌó£¹£°£°£°ÄÚ¡Ë¤ËÀ©¸Â¤·¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ëÊ¬¤ÏÀ¯ÉÜ¤¬Ç¯´ÖÊ¿¶Ñ¼ý³Ï³Û¤Î£±¡¥£µÇÜ¤ÇÇã¤¤¾å¤²¡¢ÇÀÌ±¤¬Æ±³Û¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤°¤Ë¸½¶â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿À¯ÉÜ¤Ï¡¢ÃÏ¼ç¤Ë¡ÖÃÏ²Á¾Ú·ô¡×¤ÇÊä½þ¤·¡¢ÇÀÌ±¤Ï¼ý³Ï¤Î£³£°¡ó¤ò£µÇ¯´Ö¸½ÊªÇ¼ÉÕ¤¹¤ì¤Ð¼«Ê¬¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
ÃÏ¼ç½Ð¿È¤ÎÀ¯¼£²È¤¿¤Á¤Ï¡Ö»äÍºâ»º¤Î¿¯³²¡×¤È¤·¤Æ·ã¤·¤¯Äñ¹³¤·¤¿¡£¡Ö¶¦»º¼çµÁ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÇÀÃÏ²þ³×¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈÈà¤é¤â¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÇÀÃÏ²þ³×¼«ÂÎ¤òÄÙ¤¹¤è¤ê¤â¡¢ÅÚÃÏ²Á³Ê¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤¾å¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¡£ÅÚÃÏ¤ò»öÁ°¤Ë»ÒÂ¹¤Ë¾ùÅÏ¤·¤¿¤ê¡¢µ¶¤Î·ÀÌó½ñ¤òºîÀ®¤·¤¿¤ê¤·¤ÆË¡ÌÖ¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤ëÃÏ¼ç¤â¤¤¤¿¡£
Äñ¹³¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ£±£¹£µ£°Ç¯£³·î¡¢ÇÀÃÏ²þ³×¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£´Ú¹ñÀïÁè¡ÊÄ«Á¯ÀïÁè¡Ë¤Î¤µ¤Ê¤«¤Ë¤â¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï£±£¹£µ£±Ç¯¤Ë»Ü¹Ôµ¬Â§¤òÄê¤á¡¢¤³¤Î»þ¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ÊÁ´¹ñÃ±°Ì¤ÎÇÀÃÏ²þ³×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯¤ÏÀïÁèÃæ¡¢¡ÖÆîÄ«Á¯¤ÎÀêÎÎÃÏ¤ÇÇÀÃÏ²þ³×¤ò¤¹¤ì¤ÐÇÀÌ±¤¬´¿´î¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£ËÌÄ«Á¯Êý¼°¤Ï¡ÖÌµ½þË×¼ý¡¦Ìµ½þÊ¬ÇÛ¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Àµ³Î¤Ë¤ÏÅÚÃÏ¤ò¹ñÍ²½¤·¡¢¸Ä¿Í¤Ë¤Ï¹Ìºî¸¢¤À¤±¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö½êÍ¤ÈÁêÂ³¡×¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤Î´ðËÜÅªÍßµá¤òËþ¤¿¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê´Ú¹ñÇÀÌ±¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Ê»Ù»ý¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÇÀÃÏ²þ³×¤Ï¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¶¦»º²½¤òÁË»ß¤¹¤ë±£¤ì¤¿ËÉÇÈÄé¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£âºÉðîë¡Ê¥Î¡¦¥à¥Ò¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤â¡ÖÅÚÃÏ²þ³×¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´Ú¹ñÀïÁè¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤â¹ñÌ±¤¬°ì¤Ä¤ËÃÄ·ë¤·¡¢ÂÎÀ©¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡Ê£²£°£°£´Ç¯£±£±·î¥Á¥ê¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¤Ç¤Î¶£Ì±º©ÃÌ²ñ¡Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
ÇÀÃÏ²þ³×¤Î·ë²Ì¡¢²òÊüÄ¾Á°¤Ë¤Ï£±£°¡óÂæ¤À¤Ã¤¿¼«ºîÇÀ¤Î³ä¹ç¤Ï£¸£°¡ó°Ê¾å¤ËµÞÁý¤·¤¿¡£ÇÀÃÏ²þ³×¤Ï»ÎÇÀ¹©¾¦¤È¤¤¤¦ÅÁÅýÅª¤Ê¿ÈÊ¬Ãá½ø¤âÊø²õ¤µ¤»¤¿¡£ÅÚÃÏ¤ò½èÊ¬¤·¤¿ÂçÃÏ¼ç¤Î°ìÉô¤Ï¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¤½¤Î»ñ¶â¤ò»º¶È¤ËÅê»ñ¤·¡¢¡Ö¹©¾¦¡×¤ÎÃÏ°Ì¤¬¸þ¾å¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÃÏ¼ç¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÇÀÃÏ½èÊ¬¤ÎÂå²Á¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÃÏ²Á¾Ú·ô¤òÊÝÍ¤·¤¿¤Þ¤ÞÀïÁè¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Àï»þÃæ¤Ë¤½¤ì¤ò¸½¶â²½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃÏ¼ç¤¬»¦Åþ¤·¡¢ÃÏ²Á¾Ú·ô¤Î²ÁÃÍ¤ÏÂç¤¤¯²¼Íî¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÃÏ¼ç¤¿¤Á¤Ï»º¶È»ñËÜ¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤Îµ¡²ñ¤ò¼º¤¤¡¢Ë×Íî¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ÇÀÃÏ²þ³×¤Ë¤è¤ë¼«ºîÇÀ¼Ò²ñ¤Î·ÁÀ®¤Ï¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤È»º¶È²½¤Î¼Ò²ñÅªÅÚÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«ºîÇÀ¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤º»Ò½÷¤Î¶µ°é¤ËÅê»ñ¤·¡¢Í¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤ÐÃùÃß¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÃùÃß¤ÏËÑÀµô¦¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ç¥ó¥Ò¡ËÀ¯¸¢¤Î»º¶È²½À¯ºö¤Î»ñ¶âÅª»ñËÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¶µ°é¤Ï¿ÍÅª»ñËÜ¤ò°é¤Æ¤¿¡£·ë¶É¡¢ÇÀÃÏ²þ³×¤È¤½¤Î¸å¤Î»º¶È²½À¯ºö¤Î·ë¹ç¤¬¡¢´Ú¹ñ·ÐºÑÈ¯Å¸¤ÎÃæ³Ë¼´¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
Íû¾µÈÕ¤ÎÇÀÃÏ²þ³×¤Ï¡¢µì¥½Ï¢¤äËÌÄ«Á¯¤Î½¸ÃÄÇÀ¾ì¡¢¤Þ¤¿ÇÀÃÏ²þ³×¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥¢¥¸¥¢¡¦ÃæÆîÊÆ½ô¹ñ¤È¤âÌÀ³Î¤Ë¶èÊÌ¤µ¤ì¤ë¡£¥¤¥ó¥É¤Î¥¬¥ó¥Ç¥£¡¼¤â¼ºÇÔ¤·¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÏÃÏ¼ç¤Ë¤è¤ëÅÚÃÏÆÈÀê¤Ç¹ñÅÚ³«È¯¤Ë¸Â³¦¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥ë¡¼¥éÂçÅýÎÎ¤â¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï´Ú¹ñ¤Î¤è¤¦¤ËÇÀÃÏ²þ³×¤ò¹Ô¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÉÔ¶Ñ¹Õ¤ÊÀ®Ä¹¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þÍû¾µÈÕ¤ÎÇÀÃÏ²þ³×¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢¼Ò²ñ¼çµÁ¼Ô¤Î者ÊôÖÞ¡Ê¥Á¥ç¡¦¥Ü¥ó¥¢¥à¡Ë
Íû¾µÈÕ¤¬ÇÀÃÏ²þ³×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½éÂåÇÀÎÓÉôÄ¹´±¤ËÇ¤Ì¿¤·¤¿¿ÍÊª¤Ï¡¢ÃÏ¼çÃæ¿´¤ÎÇÀ¶ÈÂÎÀ©¤Î²òÂÎ¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿ÃÝ»³¡Ê¥Á¥å¥¯¥µ¥ó¡Ë¡¦者ÊôÖÞ¡Ê£±£¸£¹£¸¡Á£±£¹£µ£¹¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¥â¥¹¥¯¥ïÂç³Ø¤ËÎ±³Ø¤·¡¢¸µÄ«Á¯¶¦»ºÅÞ°÷¤À¤Ã¤¿者ÊôÖÞ¤Ï¡¢µÞ¿ÊÅª³×Ì¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Á²¿ÊÅª¤ÊºÆÊ¬ÇÛ¤òÄÉµá¤¹¤ë¼Ò²ñÌ±¼ç¼çµÁ¼Ô¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Íû¾µÈÕ¤¬ÇÀÃÏ²þ³×¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿ºÝ¡¢ÃÏ¼ç¤¬Â¿¤¤´Ú¹ñÌ±¼çÅÞ¤ÎÈ¿È¯¤Ï·ã¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤â¡¢ÇÀÃÏ²þ³×¤Ë¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿者ÊôÖÞ¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿ÇØ·Ê¤È¤µ¤ì¤ë¡£
者ÊôÖÞ¤Ï£±£¹£µ£¶Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤ÇÍû¾µÈÕÀ¯¸¢¤ËÄ©Àï¤·¡¢¿ÊÊâÅÞ¸õÊä¤È¤·¤Æ½ÐÇÏ¤·¤Æ£²£°£°ËüÉ¼¡Ê£²£³¡¥£¸¡ó¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·£²Ç¯¸å¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¥¹¥Ñ¥¤¤ÈÀÜ¿¨¤·¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÎÅý°ìÏÀ¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¤È¤¤¤¦Ç¨¤ì°á¤òÃå¤»¤é¤ì¡¢ºÛÈ½¤Ç»à·º¤¬³ÎÄê¤·¡¢£±£¹£µ£¹Ç¯£··î£³£°Æü¤Ë·º¾ì¤ÎÏª¤È¾Ã¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é£µ£²Ç¯¸å¤Î£²£°£±£±Ç¯£±·î¡¢ÂçË¡±¡¡ÊºÇ¹âºÛ¡ËÁ´°÷¹çµÄÂÎ¤ÏÈà¤ËÂÐ¤¹¤ëºÆ¿³¤ÇÌµºá¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£者ÊôÖÞ¤ÎÈá·àÅª¤ÊºÇ´ü¤Ï¡¢À¯Áè¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿´Ú¹ñÀ¯¼£¤Î°Å¹õ»Ë¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
·ÐºÑ³Ø¤ÎÉã¥¢¥À¥à¡¦¥¹¥ß¥¹¤ÎºÇ½é¤ÎÃøºî¤Ï¡ØÆ»ÆÁ´¶¾ðÏÀ¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£Íø¸Ê¿´¤Ð¤«¤ê¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥¹¥ß¥¹¤â¡¢¼Ò²ñÃá½ø¤Î´ðËÜ¸¶Íý¤È¤·¤Æ¼Ò²ñÅª¶¦´¶¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÀ¯¼£ÅªÎ©¾ì¤Î°Û¤Ê¤ëÍû¾µÈÕ¤È者ÊôÖÞ¤¬ÇÀÃÏ²þ³×¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñÅª¶¦´¶¤òÆÀ¤è¤¦¤È¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢·ë¶É¤ÏêÖ¤òÊ¬¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¢¥¤¥í¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¥¥à¡¦¥É¥ó¥Û¡¿ÏÀÀâ°Ñ°÷