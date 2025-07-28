【週刊少年ジャンプ 36・37合併特大号】 8月4日発売

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　ポケモンの公式Xアカウントは7月28日に、「ポケットモンスター」と「週刊少年ジャンプ」のコラボを発表し、尾田栄一郎氏が描いたピカチュウとルフィのイラストを投稿した。

　8月4日発売の「週刊少年ジャンプ 36・37合併特大号」で、連載作家陣が描き下ろしたそれぞれの連載作品のキャラクターとポケモンが、豪華な集合イラストとして表紙を飾る。

　ポケモン情報局のXアカウントでは「僕とロボコ」の宮崎周平氏と「アオのハコ」の三浦糀氏によるイラストが公開されている。

(C)尾田栄一郎／集英社
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