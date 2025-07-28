「ポケモン」×「週刊少年ジャンプ」がコラボ8月4日発売号で各作家が描いたポケモンとキャラが表紙に集合
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ポケモンの公式Xアカウントは7月28日に、「ポケットモンスター」と「週刊少年ジャンプ」のコラボを発表し、尾田栄一郎氏が描いたピカチュウとルフィのイラストを投稿した。
8月4日発売の「週刊少年ジャンプ 36・37合併特大号」で、連載作家陣が描き下ろしたそれぞれの連載作品のキャラクターとポケモンが、豪華な集合イラストとして表紙を飾る。
ポケモン情報局のXアカウントでは「僕とロボコ」の宮崎周平氏と「アオのハコ」の三浦糀氏によるイラストが公開されている。
ポケモンと「週刊少年ジャンプ」とのコラボが決定したよ。- ポケモン公式 (@Pokemon_cojp) July 27, 2025
8月4日（月）発売の36･37合併特大号で、連載作家陣がそれぞれの連載作品のキャラクターとポケモンを描きおろし、豪華な集合イラストとして表紙を飾る予定だよ。
詳細は35号の次号予告をチェックしてね！https://t.co/IbnOpAt61b pic.twitter.com/KF9RHvzDxr
／- 【公式】ポケモン情報局 (@poke_times) July 27, 2025
ポケモン × 週刊少年ジャンプ
コラボ決定‼️
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連載作家陣描き下ろしの豪華集合イラストが、
8月4日発売の36・37合併特大号の表紙を飾ります🎉
その中から、
『#僕とロボコ』宮崎周平先生
『#アオのハコ』三浦糀先生
のイラストを公開✏️https://t.co/trfdmTjWKp pic.twitter.com/pKy5viDn67
(C)尾田栄一郎／集英社
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