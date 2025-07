【R-TYPE 1/180次元戦闘機コレクション】 11月 発売予定 価格:1個500円

トイズキャビンはカプセルトイ「R-TYPE 1/180次元戦闘機コレクション」を11月に発売する。価格は1個500円。

本製品は「R-TYPE FINAL2」に登場する「R-99 ラスト・ダンサー」など全5種を1/180スケールで再現したカプセルトイ。「TP-2 パウ・アーマー」や「B-5C プラチナ・ハート」、「スタンダード・フォース」をラインナップしており、5種目は「R-99 ラスト・ダンサー」のシークレットカラーとなっている。

(C)Granzella Inc.

"R-TYPE" is a trademark and/or copyright of IREM SOFTWARE ENGINEERING INC.