「あなたのためを思って言っているんだ」

そう繰り返す親や上司の言葉に、なぜか反発してしまった経験はないだろうか。その一方で、たまに会う親戚や他部署の先輩からふと言われた一言が、驚くほどすんなりと心に入ってくる。正しいはずの言葉が届かず、何気ない言葉が胸に刺さる。この不思議な心の動きは一体何なのか。

本記事では、横山信弘氏の新著『わかりやすさよりも大切な話し方』から一部抜粋・編集のうえ、「誰が言ったのか」によって伝わり方が決定的に変わってしまう理由を解説します。

「If you can dream it, you can do it.(夢見ることができれば、それは実現できる)」

この言葉は、ウォルト・ディズニーの名言として広く知られている。子どもから大人まで、誰もが勇気づけられる素敵なフレーズだ。ただし、このフレーズが世に広まったのは、ディズニーの功績抜きには語れない。たとえば私が、

「夢見ることができれば、それは実現できる」

このように言っても、相手の心に刻まれないだろう。「ま、そりゃ、そうですね」と受け止められるだけだ。しかし、「これは、ウォルト・ディズニーの名言です」と添えることで、聞き手はきっと心を揺さぶられる。

そして、夢見ることの大切さを深く理解するはずだ。このように、「誰が言ったのか」によって言葉の重みは大きく変わる。

親から言われると反発したくなるのに、たまにしか会わない親戚に言われると、なぜかすんなり受け入れてしまうことがある。そんな経験は、ないだろうか?

私はそうだった。当時付き合っていた彼女(現在の奥さん)にプロポーズする際、母から何度も「結婚しなさい」「そろそろ孫の顔が見たい」と言われていたが聞かなかった。父が病気になり、手術が決まったあと「お父さんを安心させて」と言われたときでさえ、首を縦に振らなかった。

しかし、10年ぶりぐらいに顔を合わせた伯父から、「30歳も過ぎたんだから結婚すればいい。彼女もその気なんだろ? 何を迷ってるんだ」と言われると、不思議なくらいあっさり従ってしまった。思い返すと、母の言葉には「期待」や「干渉」といった母の主観的な視点が混ざっていた。言われるたびに自分の自由を奪われるような気がしていた。

でも伯父は、日ごろまるで接点がない。だから、伯父の言葉が「客観的な意見」として響いたのかもしれない。つまり、「関係性の近さ」は時に「客観性」を奪ってしまうのだ。 だからこそ、少し距離のある人の言葉には、自分を見つめ直す力があるのだと思う。

距離が近いと「慣れ」を生む

これは家庭に限った話ではない。職場でも、まったく同じことが起こる。たとえば、直属の上司に「ちゃんとF課長と連携して動け」と言われても、つい反発したくなるのに、他部署の課長から、

「F課長、けっこう困ってたぞ。自分のやり方もあるだろうけど、F課長の立場も少し考えてあげたら?」

とやんわり言われた瞬間、なぜか素直に反省してしまう。「そんなつもりはなかったです。もちろんF課長には感謝してますし、ちゃんと協力します」と、思わず頭を下げてしまうこともある。

同じ指摘でも、言われる相手によって、ここまで受け取り方が変わってしまうのはなぜなのか。おそらく、「距離が近すぎる関係」には、気づかないうちに甘えや力関係が混ざり込んでしまうからだ。たとえば、親や兄弟、長く一緒に働いている上司や先輩。そうした相手に対しては、信頼しているがゆえに、

・何でも相談できる

・言いにくいことも言える

というメリットがある一方で、気づかぬうちに、

・わがままを言ってしまう

・本音をぶつけすぎてしまう

といった「慣れ」も生まれてしまう。

距離のある第三者の一言が響くことがある

たとえば、いつも気にかけてくれる課長に、「また説教ですか? ちょっと勘弁してくださいよ」と軽口を叩いてしまい、「いや、君の将来のことを考えて言ってるんだよ」と真面目に返されたときに、「はいはい、考えておきます」と流してしまう──そんな光景も、決して珍しくない。

どれだけ正しいことを言っていても、「近すぎる言葉」はなかなか届かない。むしろ、少し距離のある第三者の一言のほうが、心の奥まで真っ直ぐ刺さることがあるのだ。

(横山 信弘 : アタックス・セールス・アソシエイツ 代表取締役社長)