科学にも間違いはあるのか。ノーベル賞を受賞したソール・パールマッターさん、ジョン・キャンベルさん、ロバート・マクーンさんは「科学にも間違いがある。悪気なく正直に間違ったケースもあれば、妄想に取り憑かれて不正を働くケースもある」という――。

※本稿は、ソール・パールマッター、ジョン・キャンベル、ロバート・マクーン『THIRD MILLENNIUM THINKING アメリカ最高峰大学の人気講義 1000年古びない思考が身につく』(日経BP)の一部を再編集したものです。

■科学にも間違いはある

1988年、非常に権威ある科学ジャーナルの『ネイチャー』に、フランスのラボの創設責任者が率いる研究チームの論文が掲載されたところ、激しい批判にさらされた。

そのチームによると、ある抗体を含む溶液を水で何度も希釈したのち(水で希釈した回数は10の120乗回に及ぶ!)、そのほぼ純水となった液体を調べてみると、希釈前の溶液で起きた反応がいくらか生じたことを示す証拠が見受けられたという。そのほぼ純粋な水に元の溶液が少しでも残っている可能性は天文学的に低いというのにだ。彼らは論文で、元の溶液で起きた事象の記憶が、何らかのかたちで水の分子組織に保持されているのではないかと提言していた。

そのような学術論文を、私たちはどう受け止めればいいのか? この見出しのタイトルが「科学にも間違いはある」であることを思えば、偉大な発見を熱く支持する結末が待ち受けていないことは容易に想像がつく。

とはいえこのエピソードから、誰もが直面する大きな問題が見て取れる。科学ジャーナルの記事や科学に関連するニュース記事を見ても、どれがわくわくする新発見に関する記事で、どれが間違えた科学の典型となる記事かを見分ける術はない。これは深刻な事態を招きかねない重大な問題だ。

愛する人が難病を患っていれば、水の分子に記憶を保持する力があると示唆するその記事から、ホメオパシー治療に一縷(いちる)の望みを抱くようになるかもしれない。ホメオパシーは、「病の根源と同種のものを天文学的なまでに希釈したものを摂取すれば、病は治る」と主張する治療法だ。

先の記事が人々の判断を誤らせるものだとすれば(誤らせるものだとわれわれ筆者が考える理由は追って説明する)、何百万もの人々にお金を無駄にさせるばかりか、本当に効果のある治療を顧みなかったせいで健康が脅かされるおそれもある。

■良い科学でも確信度は95パーセント

良い科学と悪い科学の見分けをどうつけるかという問題は本当に厄介だ。なにしろその対象には、科学が期待に応えられない状況も、明らかにインチキなものに正当性を持たせるべく科学の力をまとわせている状況もすべて含まれる。悪気なく正直に間違ったケースもあれば、妄想に取り憑(つ)かれて不正を働くケースもある。

科学では、適切に実践されて正しい結果を得ることが理想とされる。そういう科学を知りたいと思うから、科学的な成果に関する新聞記事や科学論文を読むのだ。

しかしながら、良い科学から間違った結果が生まれることはある。第4章で論じた確信度のことを思えば、良い科学から間違った結果が生まれて当然だ。優秀な科学者なら、確信度を表明する。確信度はその結果が正しい確率を表し、人々はそれを知りたいと望んでいる。

とはいえ、結果に対する確信度が95パーセントなら、最高の仕事をしたとしても、20回に1回は間違えるはずだ。これは、間違った結果を報告している良い科学が世間に出回っていることを意味し、確信度95パーセントを掲げている論文の少なくとも20分の1がそれに該当する。

■水は「記憶」を持つか

極度に希釈した溶液の水分子が、水に溶けていたものの情報を記憶している可能性の話に戻ろう。先にも述べたように、この主張は常温核融合への期待と違い、多くの人にすぐさま影響が及ぶ意味合いがとても強い。というのは、ホメオパシー療法を肯定する独立した証拠になりうると理解されていたからだ。

科学ジャーナル『ネイチャー』の、水が記憶するという主張の扱い方は興味深い。高名な科学者のジャック・ベンベニストから、「抗体が溶けた水溶液を10の120乗回希釈しても、その抗体の生物活性を示す証拠が見受けられた」という常識外れな(絵空事のような?)主張の掲載を求めた論文が『ネイチャー』に届いたときの、同誌の編集長ジョン・マドックスの困惑が表れていたと言える。

マドックスには常識にとらわれない斬新で型破りな科学を応援したい思いがあったようだが、ベンベニストの研究結果は、当時確立されていた主流の科学を打ち破るというより、単純に当時の科学の全体像(われわれの比喩を使うなら「イカダ」)に合致しなかった。マドックスはのちにこう述べている。

「私たちは、科学の概念の生まれ方に対する見解を変えることにそれほど閉鎖的ではなかった(注1)」

■マドックスの妥協案

この異例の事態に対し、マドックスは妥協案を思いついた。

論文の審査で問題となりうるものが見つからなかったことを踏まえて(それに、その実験は高名な研究者のラボで行われたものなので、疑似科学の類いでないことは明白だった)、『ネイチャー』に論文は掲載する。ただし、世界にいる多数の人々(ホメオパシー療法を活用しているフランスの人口の約半数の人々など)に誤解を招くリスクを鑑みて、マドックスは編集部からの警告として、「良識ある人々が、さしあたって判断を保留にすべき正当で特別な理由がある(注2)」と明記した。

さらには、『ネイチャー』からベンベニストのラボに調査チームを派遣し、チームの監視下で実験を再現してもらうことも約束した。自分で自分を騙していることや、誰かに騙されていることを自覚するのは難しいことを踏まえて、そのチームにはウォルター・スチュアートとジェームズ・ランディが選出された。スチュアートはアメリカ国立衛生研究所に属する物理学者で、怪しげな科学の実態を暴いた実績がある。ランディは「アメージング・ランディ」の名でも知られるマジシャンで、過去にはユリ・ゲラーなど超能力者を自称する人々がステージ上で繰り広げる超常現象のようなもののトリックを解明してきた。

■実験の失敗

彼らが公表した調査報告を読むと、ベンベニストのラボで実験の再現を開始した当初は、ランディがちょっとしたマジックをときおり披露するなどしていて、むしろ楽しげな様子が見て取れる。派遣チームはまず、ラボでいつも行っているやり方による実験を、使用する薬品の小瓶を変えて何度か実施して見せてもらった。そのうえで、事前の取り決めに従って、薬品名ラベルが暗号化された(盲検化された)小瓶をランダムに選び、派遣チームで実験の再現を何度か試みた。

薬品名が記されたラベルは、ランディの手でアルミホイルに包んでから封筒に入れて密封し、実験が完了してどの小瓶がどの薬品だったかを明らかにする準備が整うまで天井に隠された(天井に隠したのは場を盛り上げるためだと思われる)。そして答え合わせをしたところ、「盲検」による実験は失敗に終わった。生物学的活性が見受けられたのは相対的に希釈回数が少ない溶液だけで、世間を騒がせた極度に希釈した水溶液では見受けられなかったのだ。

■『ネイチャー』の報告

このことから、使用する薬品が「盲検化」されておらず、その薬品がどのような影響をもたらすかがわかっていた実験では、実験工程のどこかで結果が捏造されたと思われる。マドックス、ランディ、スチュアートの3人は、翌号の『ネイチャー』で次のように報告した。

「私たちは、高希釈(10の120乗回)しても抗IgE「抗体」の生物学的効能は保持されるという主張を裏づける根拠はなく、さらには、過去に溶けていた物質の記憶を水に刻み込むことができるという仮説は空想と同等に無用なものであると結論づけた(注3)」

この報告では、ベンベニストのラボでの作業の仕方の問題点も指摘されていて、それらはラングミュアの基準を彷彿とさせるものだった。たとえば、ベンベニストのチームは、発表した実験が「うまくいかないことがある」ことはわかっていたと言い(基準5に該当)、実験が成功しなかった時期があっただけだと主張した。その原因は、希釈に使用した水に問題があったようだとベンベニストらは考えていた。

また、ラボのなかで、希釈した液体を別の試験管に移し替えると結果が表れなくなるという「言い伝え」が生まれていたほか、10倍ずつではなく3倍または7倍ずつ何度も希釈した場合も、やはり結果が表れないとまことしやかに囁(ささや)かれていた。

加えて、ベンベニストの実験における結果の測定は、さまざまな物質のなかから特定の血液細胞だけを数えるという骨の折れる作業だが、一部の研究員がこの作業をとりわけ得意とした(おそらく基準2に該当し、望む結果はめったに検出されなかったのではないか)。しかも、その数える作業の精度が、理論的に可能な精度を上回っていた(基準3に該当)。まったく同じサンプルを使った2つの実験の測定結果があまりにも似すぎていて、特定の何かを集計する類いの実験につきものの、測定に関するエラーがまったく見受けられなかったという。

こうしてみると、ベンベニストの研究結果は、病的科学の例に思えてならない。マドックス、ランディ、スチュアートも報告のなかで、「そのラボのなかで、得られたデータの解釈に対する妄想が大事に育まれていったと思われる」と記していた。だが結局、ベンベニストが考えを改めることはなかった。

