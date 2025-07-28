２５日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６５．１６ドル（－０．８７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３３５．６ドル（－３７．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３８１６．７セント（－８５．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３８．２５セント（－３．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３９９．５０セント（－２．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９９８．７５セント（－５．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３０２．２５（－２．１２）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６５．１６ドル（－０．８７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３３５．６ドル（－３７．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３８１６．７セント（－８５．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３８．２５セント（－３．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３９９．５０セント（－２．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９９８．７５セント（－５．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３０２．２５（－２．１２）
出所：MINKABU PRESS