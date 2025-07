「don′t mention it 」の意味は？「Thank you」と言われたら使いたい表現！【1分英会話】

正解は「どういたしまして」でした!

「don't mention it 」は相手からのお礼やお詫びに対して使う表現です。

よりカジュアルな「you're welcome」は、知っている人も多いですよね。

A:Thanks for your help!

(A:手伝ってくれてありがとう!)

B:Don’t mention it.

(B:どういたしまして。)