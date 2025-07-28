¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÅÚÀº»Íå¤¬Âè1»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¡Ö²¿¤Ë¤âÂå¤¨¤¬¤¿¤¤´î¤Ó¤È°¦¤ª¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×16Ç¯¥ê¥ª¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È
2016Ç¯¤Î¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥ì¥¹¥ê¥ó¥°69¥¥íµé¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦ÅÚÀº»Íå¤µ¤ó¤¬¡¢Âè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤ò¼«¿È¤ÎInstagram¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÚÀÁª¼ê¤Ï2013Ç¯¤ËÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï2013Ç¯¡Á2015Ç¯¤Î3Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£2016Ç¯¤Î¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï½÷»Ò¥ì¥¹¥ê¥ó¥°69¥¥íµé¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢½ÅÎÌµé¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2020Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢5°Ì¤È¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤º¡£2023Ç¯3·î¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÚÀ¤µ¤ó¤Ï27Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÀèÆü¡¢Âè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö²æ¤¬»Ò¤òÏÓ¤ËÊú¤¤Ê¤¬¤é¡¢°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¸µµ¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£²¿¤Ë¤âÂå¤¨¤¬¤¿¤¤´î¤Ó¤È°¦¤ª¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£