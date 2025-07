厚生労働省が発表した「認知症及び軽度認知障害(MCI)の高齢者数と有病率の将来推計」によると、令和4年度(2022年度)の調査では、65歳以上の高齢者における認知症有病率は約12%と推計されるそうです。そんななか、高齢者医療を専門とする医師・山田悠史先生は、認知症になる人とならない人の差ははっきりと白黒分かれるものではなく、「認知症になりやすい⇔なりにくい」のグラデーションであると説きます。そこで今回は、山田先生の著書『認知症になる人 ならない人 全米トップ病院の医師が教える真実』から一部を抜粋し、ご紹介します。

エビデンスをすり替えている健康食品がある

「認知症予防」と聞いて、真っ先に頭に思い浮かべるものは何でしょうか。「健康食品」「サプリメント」「脳トレ」……。そんな言葉がすぐに思いついた人は、少し考えをあらためてみることをおすすめします。それはなぜでしょうか。ここでは、健康食品について考えていきたいと思います。

認知症予防の効果を謳うアーモンド

健康食品の中にも、脳を守り、認知症予防に効果的であると謳われる食品がたくさんあることに気がつきます。

例えば、あるウェブサイトでは、アーモンドが認知症予防に効果の期待できる食べ物として紹介されています。その理由として、ビタミンEを豊富に含むこと、そしてビタミンEが認知症予防に効果的なビタミンであることが挙げられています。さらに、アーモンドを含めたナッツ類は「WHOが認知症予防として推奨する地中海料理にもよく使われる」という説明も添えられていました。

ここまで見ると、科学的な根拠もありそうで、「WHOまで推奨しているなら間違いないだろう」と思われるかもしれません。

確かに、これらの記述はすべて正しいか、完全には間違いとは言えないものです。しかし、「だからアーモンドは認知症予防に有効だ」と本当に言っていいのでしょうか。一つずつ噛み砕きながら解像度を上げていきましょう。

倫理的な問題や心理的な影響の課題

まず、そもそもの前提として、アーモンドの認知症予防の効果が確かかどうか評価するには、アーモンドを食べた人と食べなかった人で比較をして、前者で後者より認知症になる人が少ないかを見る研究をする必要があります。

しかし、研究のためとは言え、日々、人にアーモンドを強制的に食べさせるということが許容されるのかという倫理的な問題や、そもそもアーモンドを食べていることを本人がわかっているので、認知症に効くかもしれないと言われる食品を食べていることから得られる心理的な影響という課題もあります。

また、認知症のない人が認知症を発症するまでには通常長い時間がかかることから、こうした研究は何年も続けなければ結果が確認できないという時間的な障壁も考えられます。

このように、実際問題、食品の認知症への予防効果を評価するにはいくつもの障壁があり、なかなか難しいものなのです。

「認知症に効果的」とする広告を鵜呑みにしてはいけない

だからこそ、食品に含まれるこの「成分」は有効ですよと、広告はあなたに近寄ってきます。今回のアーモンドの場合には、ビタミンEでした。しかし、よく考えれば、ビタミンEが仮に有効だとして、不足している人に有効なのか、不足していなくても有効なのか、どのぐらいの量を摂取すれば有効なのかなどといった疑問が生じます。

ビタミンEが本当に有効でも、どのぐらいの量をどのぐらいの頻度で食べれば安全で有効かを知らなければ実用性はありません。薬に、決められた用量・用法があるように。



また、実際には、ビタミンEが認知症予防に有効というエビデンスも確立されていません。アルツハイマー病の患者の認知機能低下を遅らせる可能性を示唆した研究(1)があり、それと話をすり替えて引用されているのだと思います。

逆に、ビタミンEの過剰摂取が死亡率の増加と関連するリスクを示唆した研究(2)もあります。

「本当?」と立ち止まる必要がある

それではなぜWHOがナッツ類を推奨するのかと思われるかもしれませんが、WHOが推奨しているのは、あくまでも地中海料理であり、そこに含まれる単一の食品の摂取を推奨しているわけではありません。

このように、「認知症に効果的」とする広告は、議論をすり替えるなどして、あたかも本当に効果があるとわかっているかのようにあなたを魅了してきます。

特定の食品について断定に近い形で「認知症に効く」「認知症予防に効果的」と書かれていたら、「本当?」と立ち止まる必要があります。

