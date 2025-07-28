¡Ö¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥Ç¥¹Êª¸ì¡×¤Ç¿Íµ¤¼Ô¡ÄÇòÀÐ¤Þ¤ë¤ß¤¬¡Ö°ìÌÜ¹û¤ì¡×¿·¼Öà¥Û¥ï¥¤¥È¥¿¥¤¥¬¡¼á¾Ò²ð¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¤¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¤ÎÀ¼
¿¿¤ÃÇò¥Ü¥Ç¥£¤Î¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥¿¥¤¥¬¡¼¡×
¡¡80Ç¯Âå¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥Ç¥¹Êª¸ì¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë½÷Í¥¤ÎÇòÀÐ¤Þ¤ë¤ß(62)¤¬¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¿·¼Ö¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¤Î¼Ö¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¥Ü¥¿¥ó¤Ò¤È¤Ä¤ÇºÑ¤à¤Î¤Í¡¼¡£ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê¼Ö¾è¤é¤Ê¤¤¤«¤é³Ð¤¨¤ë¤ÎÂçÊÑ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¼Ö¡¦¥×¥¸¥ç¡¼208¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç°¦¼Ö¤Ë¤ÏÌ¾Á°¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¯¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¥×¥¸¥ç¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢°ìÂæÌÜ¤ÎÀÖ¤¤¼Ö¤Ï¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡£ÆóÂæÌÜ¤ÎÇò¤¤¼Ö¤Ï¥È¥à¡£¡Ê¤¢¤ì¡©¥È¥à¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤«¤·¤é¡Ä¡Ë¤Ç¡¢¤³¤Î»°ÂæÌÜ¤ÏÇò¹õ¤À¤«¤é¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¿¥¤¥¬¡¼¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê´°Á´¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤É¤Ã¤«¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¡Çú¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢¿·¤·¤¤ÁêËÀ¤ÎÌ¾Á°¤âÈ¯É½¡£¡Ö²«¿§¤¤¼Ö¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¼ÂÊª¸«¤¿¤é¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥¸¥ç¡¼¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥×¥¸¥ç¡¼208¤Î¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï318Ëü±ß(¾ÃÈñÀÇ¹þ)¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡Ö±¿Å¾¼ê¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÇòÀÐ¤Ï¡¢1978Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥à¡¼°ìÂ²¡×(TBS)¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¡¢83Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥Ç¥¹Êª¸ì¡×(Æ±)¤Ç¡¢ËÙ¤Á¤¨¤ß±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÆ±´üÀ¸Ìò¤ò±é¤¸¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£