「生まれつき」はどう英語に訳す？ 【北村一真　月曜日の「英借文」】#10

北村一真さんによる英作文トレーニング! #10

英語学習者から大きな支持を得ている英語学者、北村一真さん。英文読解についての著作の多い北村さんですが、自身の英語力の基礎は、英作文によってつくられたと言います。



真の英会話力を効率的に身につけるには、「英借文」というコンセプトで英作文のトレーニングをするのがいちばん。数々の英語学習者を「上級」に導いてきた北村一真さんの指導で、毎週英借文のトレーニングをしてみましょう!





「英借文」のコンセプトについては第0回をお読みください。

トレーニング開始!

まずは【例題】の和文英訳問題に独力で挑戦してみて下さい。この時点では瞬時に訳す必要はなく、少し時間をかけても大丈夫です。ひとまず英文ができたら、[解答・解説]に進んで、ポイントとなる表現を確認しましょう。解説を一通り理解したら、【練習問題】に取り組んでみましょう。

【例題】以下の和文を英語に訳しましょう。



A:彼って本当に朝強いよね。



B:まあ、生まれつきだな。

[解答・解説]



A:He is really a morning person, isn’t he?



B:Well, he was born that way.

「生まれつき…」というのは日常会話でよく使われる言い回しですが、今回紹介するのは人の性格や特徴などがすでに話題になっている状況で、それが生まれつきのものであるということを表現するのに便利な表現です。「生まれもった能力」と考えて、his innate ability「彼の先天的な能力」のように訳したくなるかもしれませんが、英語としては正しくてもあまりにも硬すぎます。こういう時には、be born that way「そういう風に生まれている→生まれつきそうである」を使うのがよいでしょう。生まれもった性質、特徴、強みなどについて言及する際に幅広く使える便利な表現です。応用として、be born with…で「…を生まれ持つ」という表現もおさえておくとよいでしょう。なお、「朝が強い人」はa morning personでOKですが、The early bird gets the worm.「早起きは三文の徳」という諺に由来するan early birdという言い方もありますね。ちなみにこれと対をなすa night owlは「夜更かしする人、夜型人間」という意味になります。

【練習問題】



1. 自信のある人って生まれつきそうなのでしょうか。



2. 彼女はとても社交的だけど、最初からそうだったわけじゃない。

[語句]



「自信のある」:confident



「社交的な」:outgoing, sociable

[解答]



1.

Are confident people born that way?



Is confidence something people are born with?



ポイント: 1つ目の解答例ではbe born that wayをそのまま使い、2つ目では「自信とは人が生まれ持つものなのか」という日本語に対応する英語をbe born withを用いて表現しています。なお、ここは特定の人の話ではなく一般論ですので現在形を用いています。



2.

She’s very sociable, but she wasn’t born that way.



She’s very outgoing, but she didn’t start out that way.



ポイント: 1.と同じく、1つ目の例でbe born that wayを使い、2つ目が別の応用的な表現になっています。didn’t start out that wayも「最初からそうだったわけじゃない」という意味の定型表現です。

この1週間、【例題】【練習問題】の日本語を見て瞬時に英語に訳せるまで練習してみましょう。

プロフィール

北村一真(きたむら・かずま)

1982年生れ。2010年慶應義塾大学大学院後期博士課程単位取得満期退学。学部生、大学院生時代に関西の大学受験塾、隆盛ゼミナールで難関大学受験対策の英語講座を担当。滋賀大学、順天堂大学の非常勤講師を経て、09年杏林大学外国語学部助教、15年より同大学准教授。著書『英文解体新書』『英文解体新書2』(ともに研究社)、『英語の読み方』『英語の読み方 リスニング篇』(ともに中公新書)、『英文読解を極める』(NHK出版新書)、『文法知識と読解力を高める上級英文解釈クイズ60』(左右社)。共著『上級英単語 LOGOPHILIA』(アスク)など。

