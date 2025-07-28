±¦Â¤ò°ú¤¤¤ÆÂÇ¤Ä¤È¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤Ê¤¤¡ª½÷»Ò¥×¥í¤¬¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÎÎý½¬Ë¡¤ò¥ì¥Ã¥¹¥ó
¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¡¢¥Üー¥ë¤ò¾å¼ê¤¯¤Ä¤«¤Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¿Í¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÎý½¬Ë¡¤ò¡¢ÃÝÂ¼¿¿¶×¥×¥í¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥ì¥Ã¥¹¥ó¡ª
±¦Â¤ò1Êâ°ú¤¤¤ÆÂÇ¤Ä¥É¥ê¥ë¤¬¥ª¥¹¥¹¥á
¿¶¤êÃÙ¤ì¤¿¤ê¡¢¥Õ¥§ー¥¹¤¬³«¤¤¤ÆÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤
¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¿¶¤êÃÙ¤ì¤ä¥Õ¥§ー¥¹¤Î³«ÊÄ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤è¤êÄ¹¤µ¤Î¤¢¤ë¥É¥é¥¤¥Ðー¤ä¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¦¥Ã¥É¤Ï¾å¼ê¤¯ÂÇ¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£
¥¯¥é¥Ö¤ò¿¶¤êÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢ÏÓ¤è¤ê¤âÂÎ¤ò»È¤¤²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÌÜÉ¸Êý¸þ¤ØÂÎ¤òÁá¤¯²óÅ¾¤µ¤»¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥¦¥§ー¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ò¿¶¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¾å¼ê¤¯ÂÇ¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢Àµ¤·¤¤ÏÓ¤Î»È¤¤Êý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¥Õ¥§ー¥¹¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤Ê¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£
±¦Â¤ò£±Êâ°ú¤¤¤Æ¹½¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
ÄÌ¾ï¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤è¤ê¤â¡¢±¦Â¤ò¸å¤í¤Ë°ú¤¤¤Æ¹½¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢±¦Â¤Èº¸Â¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¥·¥åー¥º£±ÂÊ¬¤¯¤é¤¤¤Î·ä´Ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤ÀÚ¤ê¸å¤í¤Ø²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£º¸Â¤¬Ãæ¿´¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Üー¥ë°ÌÃÖ¤Ïº¸ÂÆâÂ¦¤¯¤é¤¤¤ËÃÖ¤¯¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
ÏÓ¤Î¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë
±¦Â¤ò¸å¤í¤Ø°ú¤¤¤¿¤Þ¤Þ¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼«Á³¤ÊÏÓ¤Î¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤è¤ê¤â¡¢Î¾ÏÓ¤Î±¿Æ°ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ì¤Ð¾å¼ê¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¡£
ÂÎ¤¬Î®¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Á³¤Ë¥Õ¥§ー¥¹¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë
±¦Â¤ò¸å¤í¤Ø°ú¤¯¤È¡¢ÂÎ¤Î²óÅ¾¤ä¥¹¥¦¥§ー¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤¿¤á¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ø¥Ã¥É¤Î±¿Æ°ÎÌ¤¬ÂÎ¤Î±¿Æ°ÎÌ¤è¤ê¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ø¥Ã¥É¤Î½Å¤µ¤ò¾å¼ê¤¯»È¤Ã¤Æ¡¢°Õ¼±¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«Á³¤Ë¥Õ¥§ー¥¹¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤Ê¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÂÎ¤Î±¿Æ°ÎÌ¤¬Âç¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥Õ¥§ー¥¹¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¥¯¥é¥Ö¤¬³«¤¤¤¿¤Þ¤Þ¥Üー¥ë¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤À¤È²¾¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°Èô¤ó¤Ç¤âÈôµ÷Î¥¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÎÏ¤ò»È¤Ã¤ÆÌµÍý¤ä¤ê¼ê¼ó¤òÊÖ¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á°ÂÄê¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò»²¹Í¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
ÃÝÂ¼¿¿¶×
¡ü¤¿¤±¤à¤é¡¦¤Þ¤³¤È¡¿1990Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£¹â¹»À¸¤Î¤È¤meiji¥«¥Ã¥×12°Ì¤ËÆþ¤êÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¡£2009Ç¯¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¥´¥ë¥Õ¤Î³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡á²¬ÅÄ¹ëÂÀ
¼Ì¿¿¡áº´¡¹ÌÚÎ´Àë