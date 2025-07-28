玉竜旗高校剣道大会（九州剣道連盟、西日本新聞社主催）は27日、福岡市東区の照葉積水ハウスアリーナで男子の1回戦があった。熊本県勢は全26チームが登場し、シードの九州学院と東海大熊本星翔が順当に勝利。芦北や阿蘇中央、鹿本など計13チームが2回戦に進んだ。

芦北は西大寺（岡山）と戦った。中堅の中村太一選手（2年）の1勝を守り、残り4分けで競り勝った。

阿蘇中央は飛龍（静岡）と対戦。先鋒の小笠原優斗選手（3年）と中堅の今村修大朗選手（同）がそれぞれ2勝し、相手を退けた。

鹿本は、追い込まれた大将の野中奏音（かなと）選手（3年）が2連勝。多摩工科（東京）に逆転で競り勝った。

玉名、熊本学園大付、専大熊本玉名、熊本北、開新、球磨工、熊本商、八代工、熊本、必由館、熊本一、有明、東稜は初戦で涙をのんだ。

28日は男子の2、3回戦が行われる。 （野村大輔）

▽男子1回戦

八代東/（不戦2人）/滋賀愛知

日大習志野/（不戦1人）/玉名

鹿本/（大将同士）/多摩工科

秀岳館/（不戦3人）/前橋

和歌山東/（不戦2人）/熊本学園大付

東海大熊本星翔/（不戦4人）/同志社香里

東海大高輪台/（不戦3人）/専大熊本玉名

芦北/（不戦1人）/西大寺

鎮西/（大将同士）/銀河学院

（延長6回）

文徳/（不戦4人）/就実

熊本西/（不戦3人）/松商学園

阿蘇中央/（不戦2人）/飛龍

高川学園/（不戦4人）/熊本北

高山西/（不戦3人）/開新

大垣商/（大将同士）/球磨工

済々黌/（大将同士）/白子

東海大静岡翔洋/（不戦4人）/有明

熊本二/（不戦3人）/浜松商

人吉/（不戦1人）/庄内農

九州学院/（不戦3人）/日本航空

山形工/（不戦1人）/熊本商

報徳学園/（大将同士）/必由館

東海大札幌/（不戦4人）/東稜

美濃加茂/（不戦4人）/八代工

茗渓学園/（不戦2人）/熊本

米子北斗/（不戦2人）/熊本一