玉竜旗男子、熊本県勢は13チームが2回戦へ
玉竜旗高校剣道大会（九州剣道連盟、西日本新聞社主催）は27日、福岡市東区の照葉積水ハウスアリーナで男子の1回戦があった。熊本県勢は全26チームが登場し、シードの九州学院と東海大熊本星翔が順当に勝利。芦北や阿蘇中央、鹿本など計13チームが2回戦に進んだ。
芦北は西大寺（岡山）と戦った。中堅の中村太一選手（2年）の1勝を守り、残り4分けで競り勝った。
阿蘇中央は飛龍（静岡）と対戦。先鋒の小笠原優斗選手（3年）と中堅の今村修大朗選手（同）がそれぞれ2勝し、相手を退けた。
鹿本は、追い込まれた大将の野中奏音（かなと）選手（3年）が2連勝。多摩工科（東京）に逆転で競り勝った。
玉名、熊本学園大付、専大熊本玉名、熊本北、開新、球磨工、熊本商、八代工、熊本、必由館、熊本一、有明、東稜は初戦で涙をのんだ。
28日は男子の2、3回戦が行われる。 （野村大輔）
▽男子1回戦
八代東/（不戦2人）/滋賀愛知
日大習志野/（不戦1人）/玉名
鹿本/（大将同士）/多摩工科
秀岳館/（不戦3人）/前橋
和歌山東/（不戦2人）/熊本学園大付
東海大熊本星翔/（不戦4人）/同志社香里
東海大高輪台/（不戦3人）/専大熊本玉名
芦北/（不戦1人）/西大寺
鎮西/（大将同士）/銀河学院
（延長6回）
文徳/（不戦4人）/就実
熊本西/（不戦3人）/松商学園
阿蘇中央/（不戦2人）/飛龍
高川学園/（不戦4人）/熊本北
高山西/（不戦3人）/開新
大垣商/（大将同士）/球磨工
済々黌/（大将同士）/白子
東海大静岡翔洋/（不戦4人）/有明
熊本二/（不戦3人）/浜松商
人吉/（不戦1人）/庄内農
九州学院/（不戦3人）/日本航空
山形工/（不戦1人）/熊本商
報徳学園/（大将同士）/必由館
東海大札幌/（不戦4人）/東稜
美濃加茂/（不戦4人）/八代工
茗渓学園/（不戦2人）/熊本
米子北斗/（不戦2人）/熊本一