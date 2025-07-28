玉竜旗高校剣道大会（九州剣道連盟、西日本新聞社主催）は27日、福岡市東区の照葉積水ハウスアリーナで男子の1回戦があった。大分県勢は全17チームが登場。シードの明豊のほか、東九州龍谷や柳ケ浦、大分上野丘など8チームが2回戦に進んだ。

優勝を目指す明豊は、茂原北陵（千葉）を相手に先鋒の木和田悠大選手（3年）が2連勝。その後、相手中堅に2敗したが逃げ切った。

東九州龍谷は深谷一（埼玉）と対戦した。追い込まれた大将の水谷虎之助選手（2年）が相手の副将、大将を退けて逆転勝ちした。

奈良と戦った柳ケ浦は、次鋒の杉本烈也選手（3年）が2勝1分けでチームに勢いをもたらし、そのまま大将を残し勝ち進んだ。

楊志館、日田林工、大分雄城台、竹田、中津東、大分工、臼杵、大分舞鶴、大分豊府は初戦で涙をのんだ。

28日は男子の2、3回戦が行われる。

（野村大輔）

▽男子1回戦

大分上野丘/（大将同士）/浪速（延長）

和歌山工/（不戦1人）/楊志館

東山/（大将同士）/日田林工

柳ケ浦/（不戦1人）/奈良

明豊/（不戦1人）/茂原北陵

赤穂/（不戦1人）/大分雄城台

岡山理大付/（不戦4人）/竹田

佐伯鶴城/（不戦1人）/桜ケ丘

履正社/（不戦2人）/中津東

杵築/（不戦2人）/福知山成美

北海道栄/（不戦3人）/大分工

東九州龍谷/（大将同士）/深谷一

大分/（不戦1人）/敦賀気比

大分鶴崎/（不戦2人）/宮城白石

龍谷大平安/（不戦3人）/大分舞鶴

札幌第一/（不戦3人）/大分豊府

広/（不戦1人）/臼杵