àÀÐÇË¤ª¤í¤·áµÕ¸ú²Ì¤Ç»Ù»ýÎ¨¾å¾º¡¡½ªÀïµÇ°Æü¤Þ¤Ç¤Ï¼Ç¤¤Ë¡Ö¥¯¥Ó¤ò½Ä¤Ë¿¶¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³
¡¡É÷¤ÏÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ë¿á¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£»²±¡Áª¤ÇÍ¿ÅÞ²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÇÂà¿Ø°µÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÐÇË¼óÁê¤Ë¼¡¡¹¤È±ç·³¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»²±¡Áª¤ÇÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿£µ£°µÄÀÊ¤ËÆÏ¤«¤º¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤ÏÀÐÇË¤ª¤í¤·¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÄÇ¯¶É¤¬»ö¼Â¾å¤ÎÂàÇ¤¤òµá¤á¤ëÍ×Ë¾½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ì¤Ð¡¢ÃÏÊýÁÈ¿¥¤âÆ±Ä´¡££²£¸Æü¤ËÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ë¤¬¡¢µÄ·è¸¢¤Î¤¢¤ëÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Î³«ºÅ¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾½¸¤á¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º©ÃÌ²ñ¤ÎÆâÍÆ¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢Î¾±¡Áí²ñ³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¼¡¤Î´é¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê½¢Ç¤¤Ë¤è¤ë±¦·¹²½¤ò¶²¤ì¤ë¥ê¥Ù¥é¥ëÀªÎÏ¤Ï¡ÖÀÐÇË¼¤á¤ë¤Ê¡×¤ÎÀ¼¤ò¹â¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢£²£µÆü¤Ë¤Ï¼óÁê´±Å¡Á°¤Ë£±£°£°£°¿Í°Ê¾å¤Ë¤è¤ë½¸²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤ÎÈ¬È¨°¦½°±¡µÄ°÷¤Ï£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡ÖÀÐÇËÁíÍýÂ³Åê¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÞÍøÅÞÎ¬¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤ò¶¼¤«¤¹´íµ¡¤¬ÇØ¸å¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡ÊÃæÎ¬¡Ë¡£¤Ê¤ó¤È¤«ÀÐÇËÁíÍý¤Ë¤ÏÇ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È´ê¤¦¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¾®Âô°ìÏº½°±¡µÄ°÷¤Î»öÌ³½ê£Ø¤Ï¡ÖÀÐÇË»á¤ÎËÜÅö¤ÎÅ¨¤Ï·ë¶É¡¢¼«Ì±ÅÞ¡£ÀÐÇË»á¤Ë¼º¤¦¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½ºÇ¸å¤ËËÜµ¤¤Ç¼«Ì±ÅÞÀ¯¸¢¤Î°Ç¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤Ù¤¡×¤ÈÅÄÃæ³Ñ±É¸µ¼óÁê¤Î·»Äï»Ò¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËèÆü¿·Ê¹¤¬£²£¶¡¢£²£·Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤ÏÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤Ï£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤Î£²£¹¡ó¡£¼¡¤Î¼óÁê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿Í¤Ç¤Ï¹â»Ô»á¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤é¤òÍÞ¤¨¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤¬¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¸µ»²±¡µÄ°÷¤Ç·²ÇÏ¸©¤Î»³ËÜ°ìÂÀÃÎ»ö¤Ï¥Ö¥í¥°¤Ç¡ÖÀÐÇËÁíÍý¤òÂà¿Ø¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ëº£²ó¤Î¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÎÆ°¤¡ÊÀÐÇË¤ª¤í¤·¡Ë¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤Î¹¥´¶ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¡ÊÆÃ¤ËÌµÅÞÇÉ¿Í¡¹¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤ÎÁªµó¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤¿¡Ø¿ÈÆâ¤ÎÁè¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£ÀÐÇË¤ª¤í¤·¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Êº®ÆÙ¾õ¶·¤ËÀÐÇË¼óÁê¤Ï£²£¶Æü¤Ë£Î£È£Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö°ìÀÚ¤Î»ä¿´¤ò»ý¤¿¤º¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¡¢¹ñ¤Î¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤òÌÇ¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¤È²þ¤á¤ÆÂ³Åê¤¹¤ë°Õ»×¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÖÀÐÇË¼óÁê¤ÏÀï¸å£¸£°Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ËàÀÐÇËÃÌÏÃá¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡££¸·î£±£µÆü¤Î½ªÀïµÇ°Æü¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¯¤é¼Ç¤¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤â¥¯¥Ó¤ò½Ä¤Ë¿¶¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¼Ç¤¤ÏÉÔ²ÄÈò¤Ê¾ðÀª¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃæ¡¢£±Ç¯Á°¤Ï½ªÀïµÇ°Æü¤ÎÁ°Æü¤Ë´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤¬ÁíºÛÁªÉÔ½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Î¤ªËß¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£