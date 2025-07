『トイ・ストーリー』『リメンバー・ミー』 のディズニー&ピクサーが贈る最新作『私がビーバーになる時』

もしも動物たちの世界の住民になれたら・・・?

日本公開決定&ポスター・特報・邦題が解禁されました!

ディズニー&ピクサー映画『私がビーバーになる時(原題:Hoppers)』

監督:ダニエル・チョン(『インサイド・ヘッド』)

制作:ニコル・パラディス・グリンドル(『インクレディブル・ファミリー』)

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

2026年 春 全国劇場公開

『トイ・ストーリー』の“おもちゃの世界”、『モンスターズ・インク』の“モンスターの世界”、『インサイド・ヘッド』の“頭の中の世界”、『リメンバー・ミー』の“死者の世界”など、イマジネーションあふれるユニークな“もしもの物語”を描き、数々の心温まる感動を全世界に贈り届けてきたディズニー&ピクサー。

いよいよ最新作『星つなぎのエリオ』の公開が2025年8月1日(金)に迫る中、彼らが新たに贈るのは“動物たちと話すことができる世界”を描く『私がビーバーになる時』(原題:Hoppers)。

このたび、2026年春に日本公開が決定し、同時に主人公・メイベルがもふもふのビーバーに「ホップ(※意識転送)」した瞬間をとらえたティザーポスター、動物の世界に入り込んだメイベルを待ち受ける様々な驚きとワクワクに満ちた特報が解禁!

本作の主人公は、動物好きの少女・メイベル。

科学者たちが発明した《人間の意識をリアルなロボット動物に“転送”させる方法》を利用し、ビーバーに「ホップ」したメイベルが、想像を超える動物界の謎を解き明かしていく──。

公開された特報映像では、長年「ホップ(※意識転送)」の研究をしてきた科学者たちが遂に実験に成功、その技術をメイベルに説明する中、科学者たちの反対の声を押し切りメイベルがビーバー型の動物ロボットに「ホップ(※意識転送)」するからところ始まります。

もふもふのビーバーとなったメイベルが目を覚ますと、空飛ぶトンボ、そして木の上に留まる小鳥たち、森中の動物たちの声が理解できるように!

動物が大好きなメイベルはこの世界に入れた喜びでいっぱい。

森の中を楽しく冒険しているメイベルでしたが、おっとりとした仲間のビーバーが目の前でクマに食べられそうになるピンチに遭遇!

必死に止めようとするメイベルに驚いたクマが口からビーバーを離すとメイベルにとって驚きの反応が…仲間のビーバーから「なんでとめるの?これがルールだよ」と逆に諭され、大きなカルチャーショックを受けることとなります。

人間の感情のまま動物になったメイベルが、動物の世界のルールに驚きを受ける印象的なシーン。

ビーバーになったメイベルが動物の世界で繰り広げる驚きいっぱいの冒険と、その先に待ち受ける感動のラストとは…?

本作の最大のインスピレーションは“ある”ジブリ作品から…?

本作で監督・脚本を務めるのは、誰も観たことがない《頭の中の世界》を描き、第88回アカデミー賞長編アニメーション賞を受賞、2024年公開した続編も世界的大ヒットを記録した感動作『インサイド・ヘッド』のストーリーボードアーティストであるダニエル・チョン。

彼が『私がビーバーになる時』を制作するにあたり、ビーバーが住む国立公園のある地域を訪れたり、動物型のロボットを自然の中に設置し生態系を調査するドキュメンタリーを観るなどの調査を行ったそうで、その中でも最大のインスピレーションを受けた一つが、高畑勲監督の『平成狸合戦ぽんぽこ』

両作ともに、人間と動物がどのように交流し、そして人間が動物にどういった影響を与えてきたかを描いた物語であり、スタジオジブリの名作から本作の制作の大きなインスピレーションを受けたと話します。

そして本作がもつオリジナリティについてダニエル・チョン監督は「ピクサーは、今まで魚の視点や動物の視点からさまざまな《もしもの世界》を描いてきました。

本作では人間と動物の二つの視点を同時に描くという非常にユニークな手法で、新たな《もしもの世界》を生み出します。」と、新たなピクサー・アニメーション・スタジオの名作誕生を予感させます。

「動物たちと話せる世界」という新たな《もしもの世界》を生み出し、世界へ贈る最新作『私がビーバーになる時』

2026年春全国公開です。

©2025 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 次なる《もしも》は「動物たちと話せる世界」!ディズニー&ピクサー映画『私がビーバーになる時(原題:Hoppers)』 appeared first on Dtimes.