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28日午前2時4分ごろ、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ90km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、宮城県の涌谷町と石巻市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□宮城県
涌谷町　石巻市

■震度2
□宮城県
気仙沼市　登米市　栗原市
大崎市　色麻町　宮城美里町
東松島市　松島町　大衡村
名取市　角田市　岩沼市
蔵王町　大河原町　丸森町
亘理町　山元町

□岩手県
大船渡市　住田町　一関市

□福島県
田村市　福島伊達市　国見町
玉川村　いわき市　相馬市
南相馬市　楢葉町　川内村
大熊町　双葉町　浪江町
葛尾村　新地町　飯舘村

■震度1
□宮城県
宮城加美町　南三陸町　仙台青葉区
仙台宮城野区　仙台若林区　仙台太白区
仙台泉区　塩竈市　多賀城市
富谷市　七ヶ浜町　利府町
大和町　大郷町　女川町
白石市　七ヶ宿町　村田町
柴田町　宮城川崎町

□岩手県
陸前高田市　釜石市　大槌町
花巻市　北上市　遠野市
奥州市　平泉町　宮古市
山田町　盛岡市

□福島県
福島市　郡山市　白河市
須賀川市　二本松市　本宮市
桑折町　川俣町　大玉村
鏡石町　天栄村　棚倉町
石川町　平田村　浅川町
古殿町　小野町　福島広野町
富岡町

□山形県
最上町　戸沢村　上山市
天童市　東根市　尾花沢市
山辺町　中山町　米沢市
南陽市　高畠町　山形川西町
白鷹町

□茨城県
日立市　笠間市　大子町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。