宮城県で最大震度3の地震 宮城県・涌谷町、石巻市
28日午前2時4分ごろ、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ90km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、宮城県の涌谷町と石巻市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□宮城県
涌谷町 石巻市
■震度2
□宮城県
気仙沼市 登米市 栗原市
大崎市 色麻町 宮城美里町
東松島市 松島町 大衡村
名取市 角田市 岩沼市
蔵王町 大河原町 丸森町
亘理町 山元町
大船渡市 住田町 一関市
□福島県
田村市 福島伊達市 国見町
玉川村 いわき市 相馬市
南相馬市 楢葉町 川内村
大熊町 双葉町 浪江町
葛尾村 新地町 飯舘村
■震度1
□宮城県
宮城加美町 南三陸町 仙台青葉区
仙台宮城野区 仙台若林区 仙台太白区
仙台泉区 塩竈市 多賀城市
富谷市 七ヶ浜町 利府町
大和町 大郷町 女川町
白石市 七ヶ宿町 村田町
柴田町 宮城川崎町
□岩手県
陸前高田市 釜石市 大槌町
花巻市 北上市 遠野市
奥州市 平泉町 宮古市
山田町 盛岡市
□福島県
福島市 郡山市 白河市
須賀川市 二本松市 本宮市
桑折町 川俣町 大玉村
鏡石町 天栄村 棚倉町
石川町 平田村 浅川町
古殿町 小野町 福島広野町
富岡町
□山形県
最上町 戸沢村 上山市
天童市 東根市 尾花沢市
山辺町 中山町 米沢市
南陽市 高畠町 山形川西町
白鷹町
□茨城県
日立市 笠間市 大子町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。