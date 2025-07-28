¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡ÙÂç¹¥¤¡õ³¨¿´¤¢¤ë·Ý¿Í¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¡¦ÃæÀ¾ÌÐ¼ù¤Î¡ÖÄ¶¿ÍÊç½¸¡×Ì¡ÃÌ¡Ú¥¬¥Þ¥¯¥ÁÊÔ¡Û
¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¤ÎÃæÀ¾ÌÐ¼ù¤µ¤ó¤¬¥¥óÆù¥Þ¥óÄ¶¿ÍÊç½¸Ì¡ÃÌ¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡ª
º£²ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬Âç¹¥¤¤ÊÊª¤òÄ¶¿Í²½¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·ÃæÀ¾ÌÐ¼ù¤µ¤ó¡£¤½¤Î¹Í°ÆÄ¶¿Í¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡ª
Ä¶¿Í¥ê¥¹¥ÈVol.47¡¡¥¬¥Þ¥¯¥Á
¿ÈÄ¹¡§210cm¡¡ÂÎ½Å¡§135kg¡ÁÊÑÆ°¡¡Ä¶¿Í¶¯ÅÙ¡§300Ëü¥Ñ¥ï¡¼¡¡½Ð¿È¡§¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ê¤¬¤Þ¸ý¤ÎÈ¯¾Í¹ñ¡Ë
¡½¡½¤³¤ì¤Ã¤Æ¾®Á¬Æþ¤ì¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
ÃæÀ¾¡¡¤Ï¤¤¡£¾®Á¬Æþ¤ì¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Ä¶¿Í¡Ö¥¬¥Þ¥¯¥Á¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¡¢¾®Á¬¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¤Ð¤«¤ê¤Ç¼ÙËâ¼Ô°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Îã¤¨¤Ð¥ì¥¸¤Î»ÙÊ§¤¤¶â³Û¤¬1309±ß¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ò¾®Á¬¤Î¤ß¤ÇÁÇÁá¤¯¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ë»ÙÊ§¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ¥²¡¼¥à´¶³Ð¤ÎÃ£À®´¶¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤Ê¡¢¥¢¥ó¥Á¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤ÎËÍ¤¬¡¢¾®Á¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ß¤Ê¤µ¤óÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Æ¡¢¹Í¤¨¤¿Ä¶¿Í¤¬¥¬¥Þ¥¯¥Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¡¢ÃæÀ¾¤µ¤ó¤Î¾®Á¬°¦¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëÄ¶¿Í¤ÎÆÃÄ§¤È¤Ï¡©
ÃæÀ¾¡¡Æ¬Éô¤Ë¾®Á¬Æþ¤ìÆâ¤Î¹Å²ß¤òÁý¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ½Å¤ò¼«Í³¼«ºß¤ËÊÑ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£135kg¤«¤é¾å¤ÏÌµ¸Â¤ÇÁýÎÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Áê¼ê¤¬¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¡¦¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¹¶·â¤ò¤·¤¿¤é¡¢¾®Á¬¤ò¸º¤é¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Î¹âÂ®°ÜÆ°¤Çµ»¤ò²óÈò¡£¤½¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤ÊÅê¤²µ»¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¹Å²ß¤òÁýÎÌ¤·¤Æ½ÅÎÌ¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤ì¤ÇÁê¼ê¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¤Ï¼ºÇÔ¤·¡¢½ÅÎÌ¤ò¤É¤ó¤É¤óÁýÎÌ¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Û¡¼¥ë¥É¤Ç»î¹ç½ªÎ»¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Û¤«¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¹¶·â¤¬¡©
ÃæÀ¾¡¡¤Þ¤º¡¢Á¬·ÁÊ¿¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÆ¬Éô¤Ë¼ýÇ¼¤µ¤ì¤¿¹Å²ß¤òÅê¤²¤ë¹¶·â¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÆ¬Éô¤Î¾®Á¬Æþ¤ì¤«¤é¹Å²ß¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥ê¥ó¥°¤Ë¥Ð¥é¥Þ¥¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤¬¡Ö¤ª·»¤µ¤ó¡¢¤ª¶âÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¹Å²ß¤ò¤Ò¤í¤ª¤¦¤È¤«¤¬¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢Æ¬Éô¤Î¶â¶ñÉôÊ¬¤Ç¶´¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Á±°Õ¤ò¥¢¥À¤ÇÊÖµÑ¤¹¤ë¥¯¥ºÄ¶¿Í¡ª
ÃæÀ¾¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¶¯¤ÎÉ¬»¦µ»¤Ï¡Ö¥¬¥Þ¥¯¥Á¥É¥í¥Ã¥×¡×¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¡¢¤É¤ó¤Êµ»¤Ç¤¹¤«¡©
ÃæÀ¾¡¡¥¶¡¦Ëâ±ÀÅ·¡Ê¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡Ë¤Î¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥É¥í¥Ã¥×¡×¤Î¥Ñ¥¯¥ê¤Ç¤¹¡£
¥¶¡¦Ëâ±ÀÅ·¤Î¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥É¥í¥Ã¥×¡×°Ê¾å¤Î°µÅÝÂÎ¤ÊÇË²õÎÏ¤Î¥Õ¥§¥¤¥Ð¥ê¥Ã¥È¤ò»È¤¦ÃæÀ¾¤µ¤ó¤Î¹Í°ÆÄ¶¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¥Ñ¥¯¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÃæÀ¾¡¡Àµ³Î¤Ë¤ÏÄ¶¾å°Ì¸ß´¹¤Îµ»¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥É¥í¥Ã¥×¤Ï1¥È¥ó¤ÎÂÎ½Å¤Ç¥Ü¥Ç¥£¥×¥ì¥¹¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¬¥Þ¥¯¥Á¤ÏÂÎ½Å¤ÎÁý¸º¤¬¼«Í³¼«ºß¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢5¥È¥ó¤Î¥Ü¥Ç¥£¥×¥ì¥¹¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥¬¥Þ¥¯¥Á¤Ï¹Å²ß¤ò¼«Ê¬¤Çºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÃæÀ¾¡¡¤Ï¤¤¡£¥¬¥Þ¥¯¥Á¤ÏÂ¤Ê¾¶ÉÄ¶¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹Å²ß¤Ê¤éÌµ¸Â¤ËÆ¬Éô¤ÇÀ½Â¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Îºî¤Ã¤¿¹Å²ß¤¬"ËÜÊª¤Ê¤Î¤«¡©¡¡µ¶Êª¤Ê¤Î¤«¡©"¤Ï¥Ê¥¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¥Ê¥¾¤Ð¤«¤ê¤ÎÂ¤Ê¾¶É¤Ï¥¢¥¦¥È¤Ç¤¹¤«¤é¡ª
¡üÃæÀ¾ÌÐ¼ù¡ÊNAKANISHI SHIGEKI¡Ë
1977Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£Æá¿Ü¹¸¹Ô¤È¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¤Î¥Ü¥±Ã´Åö¡£¥í¥±¤ÎÃ£¿Í¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯Ãæ¤Î¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·ÃæÀ¾ÌÐ¼ù¤µ¤ó¤â¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡ÙÂç¹¥¤·Ý¿Í¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡ÙÀìÌçÈÖÁÈ¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥µ¥ë¡Ù¡ÊMC:¤è¤ð¤³ßÀ¸ýÍ¥¡¢¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·ÃæÀ¾ÌÐ¼ù¡¢ÉÔÄê´üÊüÁ÷¡¢FOD¤Ë¤ÆÄÉ¤Ã¤«¤±ÇÛ¿®¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡£¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·ÃæÀ¾ÌÐ¼ùX¡¢¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·Æá¿Ü¹¸¹ÔX¡¢¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼X¡¢¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·ÃæÀ¾ÌÐ¼ù¤µ¤óInstagram¡¢¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·Æá¿Ü¹¸¹Ô¤µ¤óInstagram¡¢¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼Instagram¡¢YouTube¡Ö¤Ê¤¹¤Ê¤«¤ÎÆü¾ï¡×