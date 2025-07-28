【グラビア】Erikaさん、百瀬まりなさん姉妹が6年ぶり表紙！ 「週刊ヤングマガジン35号」グラビア公開
【週刊ヤングマガジン 2025年35号】 7月28日 発売 価格：510円
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本日7月28日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2025年35号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。
今号ではErikaさん、百瀬まりなさんの姉妹が6年ぶりに表紙・巻頭グラビアにカムバック。巻中グラビアには、アイドルグループ「シャルロット」の日比谷萌甘さんが登場している。
また巻末には、松尾そのまさん、泉有乃さん、北里琉さん、竹下優名さん、小國舞羽さん、藤本唯千夏さんのグラビアが掲載されている。
なお同日のヤンマガWeb「ヤンマガアザーっす！」では、各グラビアのアザーカットが公開されている。【Erikaさん、百瀬まりなさん】 【日比谷萌甘さん】 【松尾そのまさん、泉有乃さん、北里琉さん、竹下優名さん、小國舞羽さん、藤本唯千夏さん】
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