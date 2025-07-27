¡Úºå¿À¡Û¹â¶¶ÍÚ¿Í¤ÎÎÏÅê¤ÇÃù¶â¿ô20ÅþÃ£¡¡¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¤Ï¥ª¥É¥ª¥É¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢¿Í³Ê¤¬É¿ÊÑ¡×
¡¡ºå¿À¡¦¹â¶¶ÍÚ¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£²£·Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·£¶²óÅÓÃæ¤ò£·°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡£¥Ð¥Ã¥¯¤Î±ç¸î¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ìº£µ¨½é¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡££·¡½£±¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿Æ£Àî¸×¤Ï¡¢Ãù¶â¿ô¤¬º£µ¨ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¡Ö£²£°¡×¤ÎÂçÂæ¤ËÅþÃ£¡££²Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÇÆ¸¢Ã¥²ó¤Ø¸þ¤±¡¢»ë³¦¤Ï¶Ë¤á¤ÆÎÉ¹¥¤À¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î½é²ó¤³¤½¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ÎÈùÌ¯¤ÊÈ½Äê¤Ë¶ì¤·¤ßÆó»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¹â¶¶¤À¤¬¡¢éâÌ¾¤òÆó¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤êµçÃÏ¤òÃ¦½Ð¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÎ©¤ÁÄ¾¤ê¤ò¸«¤»¡¢ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤Ç¤Î¥²¡¼¥à¥á¡¼¥¯¤ËÀ®¸ù¡££±£´£°¥¥íÂæ¸åÈ¾¤ò¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¥¹¥Ô¥ó¤Î¸ú¤¤¤¿Ä¾µå¤ò¼´¤Ë¡¢ËÞÂÇ¤Î»³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¡£
¡¡
¡¡º¸ÏÓ¤ò±ç¸î¤¹¤Ù¤¯¡¢¸×ÂÇÀþ¤¬Ê³µ¯¤·¤¿¤Î¤Ï£²²ó¡£ÀèÆ¬¡¦º´Æ£µ±¤¬±¦ÍãÀþ¤òÇË¤ëÆóÎÝÂÇ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥¯¤·¡¢Æó»à¤«¤éºäËÜ¤¬»°Í·´Ö¤ò³ä¤ëÅ¬»þº¸Á°ÂÇ¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¥²¥Ã¥È¡£¤½¤Î¸å¤Ï£Ä£å£Î£Á¼éÈ÷¿Ø¤Î²õÌÇÅª¤ÊÀÛ¼é¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ì¡¢¤³¤Î²ó¤À¤±¤Ç£µÅÀ¤òµó¤²¤ë¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë¡£¥²¡¼¥à½øÈ×¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥ï¡¼¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤âÁêÊý¤Î±ç¸î¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¸×¤ÎÀµºÊ¡¦ºäËÜ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢£´ÂÇ¿ô£³°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¤ÎÂçË½¤ì¡£¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡Ö¡ÊÌÔÂÇ¾Þ¤Ï¡ËÇ¯¤Ë£±²ó¤¯¤é¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊºÇ¸å¤Þ¤Ç¡Ë°ìµ¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤â°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¡£¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¾·Ð¸³¤â¤¢¤ë¸×¿ï°ì¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤â¤Î¤é¤·¤¯¡¢ÎÏ¶¯¤¯¸×ÅÞ¤¿¤Á¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ºäËÜ¤È¤È¤â¤Ë¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¹â¶¶¤Ï¡Ö¤¨¤¨¡Ä¤Þ¤¢¡¢¤¢¤Î¡Ä¡£º£Ç¯½é¤á¤Æ¡Ê¹Ã»Ò±à¤Ç¡Ë¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¨¤¨¡Ä¡Ê¼¡Àï¤â¡Ë¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ý²¼¼ê¤ÇÉÔ´ïÍÑ¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±þÂÐ¤Ë½ª»Ï¡£ÎÙ¤Ë¤¤¤¿ºäËÜ¤â»×¤ï¤º¡Ö¼«¿®¤Ê¤µ¤²¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤ó¤²¤¨µå¤òÅê¤²¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤«¤é¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢¿Í³Ê¤¬É¿ÊÑ¤¹¤ë¡×¤È¾Ú¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹â¶¶¡£¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨ËþÅÀ¤Îà¤æ¤ë¥¥ã¥éá¤Ö¤ê¤ò¤³¤ÎÆü¤âÈäÏª¤·¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë½¸¤Ã¤¿¸×ÅÞ½÷»Ò¤¿¤Á¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡õ¤ï¤·¤Å¤«¤ß¤Ë¤·¤¿¡£¤º¤ë¤¤¤¾¡£