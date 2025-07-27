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Personal night light exposure predicts incidence of cardiovascular diseases in >88,000 individuals | medRxiv
Big City Lights Could Be Damaging Your Heart Health : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/big-city-lights-could-be-damaging-your-heart-health
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