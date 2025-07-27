¡ÚRIZIN¡Û¥ê¥Ù¥ó¥¸À®¸ù¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ËÂÐÀï¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡ÖÁªÂò¸¢¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÊ¿ËÜÏ¡¡×
¢£¡ØÄ¶RIZIN.4 ¿¿²Æ¤Î·ö²Þº×¤ê¡Ù¡Ê27Æü¡¿¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂè15»î¹ç¤Ç¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥¤¥±¤ËÈ½Äê¾¡Íø¤·¤¿Ä«ÁÒÌ¤Íè¤¬¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ËÂÐÀï¤·¤¿¤¤Áê¼ê¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¡ÖÁªÂò¸¢¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÊ¿ËÜ¡ÊÏ¡¡Ë¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¡ÛÄ«ÁÒÌ¤Íè¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ËÂÐÀï¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡ÖÁªÂò¸¢¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÊ¿ËÜÏ¡¡×
¡¡4Ç¯Á°¤Î2021Ç¯6·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç°ìËÜÉé¤±¤·¤¿¥¯¥ì¥Ù¥ë¤È¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸Àï¤ËÎ×¤ó¤ÀÄ«ÁÒ¤Ï¡¢¥¯¥ì¥Ù¥ëÂÐºö¤Çºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¿²µ»¤Î¥¹¥¥ë¤òÈ¯´ø¤·¤Æ·èÄêÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òµö¤µ¤º¡¢¸ú²ÌÅª¤ÊÂÇ·â¤òÅö¤Æ¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¤È½Äê2¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö³ÊÆ®²È¤Ï1»î¹ç¤ÇÂç¤¤¯¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â¥¯¥ì¥Ù¥ë¤â¤³¤Î»î¹ç¤Ë¤¹¤´¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¡¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È°ÂÅÈ¤·¤¿Ä«ÁÒ¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶¯¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ÏKO¤Ç¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¹¶¤á¤Å¤é¤¤²¿¤«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥¯¥ì¥Ù¥ë¤ÎËÉ¸æ¤Î¸Ç¤µ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¥¯¥ì¥Ù¥ëÂÐºö¤È¤·¤Æ¡Ö¥¯¥»¤ò¸¦µæ¤·¤ÆÂÐºö¤ò¤á¤Ã¤Á¤ã¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¶Ë¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºîÀï¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ®²Ì¤ò¼Â´¶¤·¡¢¡Ö¥¯¥ì¥Ù¥ëÀï¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¨¤Æ¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¼è¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤«¤é¤ÎÎý½¬¤È¤«¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÆüº¢¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥Þ¥¤¥¯¤Ç¤Ï¡¢1¾¡1ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¢2Ç¯Á°¤ËÇÔ¤ì¤¿¥ô¥¬¡¼¥ë¡¦¥±¥é¥â¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÃí¼Í¤Î²¾ÉÂ¥Ë¥¡×¤³¤ÈÊ¿ËÜ¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤¿¡£²þ¤á¤ÆÂÐÀï´õË¾¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¬1ÈÖ¤ß¤¿¤¤¿Í¤È»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î»×¤¤¤òºÇÍ¥Àè¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢1Ç¯Á°¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¿ËÜ¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿ËÜ¤Ï±¦¸ª¤ÎÉé½ý¤Ç·ç¾ìÃæ¤Î¤¿¤á¡Ö¤Þ¤¿²ø²æ¤Ç½ÐÍè¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤É¤¦¤»¡£Éüµ¢1²óÌÜ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¡¼¤À¤³¡¼¤À¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÌÌÅÝ¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¡ÊÊ¿ËÜ¤¬¡ËÀä¹¥Ä´¤Î»þ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈËüÁ´¤ÎÂÎÄ´¤Ç¤ÎºÆÀï¤ò´õË¾¡£¤Þ¤¿¡¢9·î¤Î¡ØRIZIN.51¡Ù¤Ç¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õvs.¥Ó¥¯¥¿¡¼¡¦¥³¥ì¥¹¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¬¡Ö¤¢¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ï¸µ¡¹²¶¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢²¶¤¬RIZIN¤Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¼«Éé¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ËÀäÂÐ¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç2ÆüÁ°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤ËÂÐÀïÍ×µá¤·¤Æ¤¯¤ëÇë¸¶µþÊ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥À¥µ¤¤¡×¤È°ì½³¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÇë¸¶¤Ïº£Âç²ñ¤ÇÀÖÅÄ¸ùµ±¤Ë¾¡Íø¤·¤¿½©¸µ¶¯¿¿¤Î»î¹ç¸å¤Ë¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤ÆÂÐÀï¤òÇ÷¤ê¡¢¤¢¤ï¤äÍðÆ®¤È¤¤¤¦Áû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä«ÁÒ¤Ï¡ÖÇë¸¶¤¬½©¸µ¤¯¤ó¤Ë¾¡¤Æ¤ëÍ×ÁÇ¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¡¢¡Ö¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¥«¡¼¥É¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È»î¹ç¼«ÂÎ¤Ë¤Ï¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂè15»î¹ç¤Ç¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥¤¥±¤ËÈ½Äê¾¡Íø¤·¤¿Ä«ÁÒÌ¤Íè¤¬¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ËÂÐÀï¤·¤¿¤¤Áê¼ê¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¡ÖÁªÂò¸¢¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÊ¿ËÜ¡ÊÏ¡¡Ë¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¡ÛÄ«ÁÒÌ¤Íè¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ËÂÐÀï¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡ÖÁªÂò¸¢¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÊ¿ËÜÏ¡¡×
¡¡4Ç¯Á°¤Î2021Ç¯6·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç°ìËÜÉé¤±¤·¤¿¥¯¥ì¥Ù¥ë¤È¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸Àï¤ËÎ×¤ó¤ÀÄ«ÁÒ¤Ï¡¢¥¯¥ì¥Ù¥ëÂÐºö¤Çºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¿²µ»¤Î¥¹¥¥ë¤òÈ¯´ø¤·¤Æ·èÄêÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òµö¤µ¤º¡¢¸ú²ÌÅª¤ÊÂÇ·â¤òÅö¤Æ¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¤È½Äê2¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥ì¥Ù¥ëÂÐºö¤È¤·¤Æ¡Ö¥¯¥»¤ò¸¦µæ¤·¤ÆÂÐºö¤ò¤á¤Ã¤Á¤ã¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¶Ë¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºîÀï¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ®²Ì¤ò¼Â´¶¤·¡¢¡Ö¥¯¥ì¥Ù¥ëÀï¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¨¤Æ¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¼è¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤«¤é¤ÎÎý½¬¤È¤«¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÆüº¢¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥Þ¥¤¥¯¤Ç¤Ï¡¢1¾¡1ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¢2Ç¯Á°¤ËÇÔ¤ì¤¿¥ô¥¬¡¼¥ë¡¦¥±¥é¥â¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÃí¼Í¤Î²¾ÉÂ¥Ë¥¡×¤³¤ÈÊ¿ËÜ¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤¿¡£²þ¤á¤ÆÂÐÀï´õË¾¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¬1ÈÖ¤ß¤¿¤¤¿Í¤È»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î»×¤¤¤òºÇÍ¥Àè¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢1Ç¯Á°¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¿ËÜ¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿ËÜ¤Ï±¦¸ª¤ÎÉé½ý¤Ç·ç¾ìÃæ¤Î¤¿¤á¡Ö¤Þ¤¿²ø²æ¤Ç½ÐÍè¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤É¤¦¤»¡£Éüµ¢1²óÌÜ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¡¼¤À¤³¡¼¤À¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÌÌÅÝ¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¡ÊÊ¿ËÜ¤¬¡ËÀä¹¥Ä´¤Î»þ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈËüÁ´¤ÎÂÎÄ´¤Ç¤ÎºÆÀï¤ò´õË¾¡£¤Þ¤¿¡¢9·î¤Î¡ØRIZIN.51¡Ù¤Ç¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õvs.¥Ó¥¯¥¿¡¼¡¦¥³¥ì¥¹¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¬¡Ö¤¢¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ï¸µ¡¹²¶¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢²¶¤¬RIZIN¤Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¼«Éé¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ËÀäÂÐ¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç2ÆüÁ°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤ËÂÐÀïÍ×µá¤·¤Æ¤¯¤ëÇë¸¶µþÊ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥À¥µ¤¤¡×¤È°ì½³¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÇë¸¶¤Ïº£Âç²ñ¤ÇÀÖÅÄ¸ùµ±¤Ë¾¡Íø¤·¤¿½©¸µ¶¯¿¿¤Î»î¹ç¸å¤Ë¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤ÆÂÐÀï¤òÇ÷¤ê¡¢¤¢¤ï¤äÍðÆ®¤È¤¤¤¦Áû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä«ÁÒ¤Ï¡ÖÇë¸¶¤¬½©¸µ¤¯¤ó¤Ë¾¡¤Æ¤ëÍ×ÁÇ¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¡¢¡Ö¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¥«¡¼¥É¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È»î¹ç¼«ÂÎ¤Ë¤Ï¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤¿¡£