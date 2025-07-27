¡ÖÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ª¡×¡ÈÌÂ¼Â¶·¡É¤ÇÏÃÂê¤Î¼íÌî±Ñ¹§¡¢¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤Î³ÊÆ®²È¤¬ÆÍÇ¡ÍðÆþ¤Ç¼è¤êÍð¤¹¡ÄºÇ¸å¤Ï¡È°Õ³°¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¡ÉÈ¯³Ð¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê
¡¡·Ý¿Í¡¦¼íÌî±Ñ¹§¤Î³ÊÆ®µ»Ãæ·ÑÃæ¤Ë¡¢ÆÍÇ¡¡È¥Þ¥¹¥¯»Ñ¡É¤ÎÃË¤¬ÍðÆþ¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤ËËÜµ¤¤Ç¹²¤Æ¤ë»Ñ¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²ø¤·¤¹¤®¤ë¥Þ¥¹¥¯ÃË¤¬ÍðÆþ¢ª¼íÌî±Ñ¹§¤¬¼è¤êÍð¤¹
¡¡7·î27Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÄ¶RIZIN.4 ¿¿²Æ¤Î·ö²Þº×¤ê¡×¡£Éû²»À¼¼Â¶·¤Ç¡¢³ÊÆ®µ»¤ÎÃÎ¼±¥¼¥í¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¼íÌî±Ñ¹§¤¬"¸«¤¿¤Þ¤Þ¡¢´¶¤¸¤¿¤Þ¤Þ"¤Î¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç²ñ¾ì³°¤ÎÆÃÀß¥¹¥Ú¡¼¥¹¤«¤é¼Â¶·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼íÌî¤Ï¡¢°Ëß·À±²Övs¥·¥ó¡¦¥æ¥¸¥ó¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¨¡¼¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬°Ëß·¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡©Æ±¤¸¥¢¥¸¥¢¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡Ä¡Ä¡×¤ÈËÁÆ¬¤«¤é¡È³ÊÆ®ÁÇ¿Í´¶¡ÉÁ´³«¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¼íÌî¤Î¸µ¤Ë¡¢ÆÍÇ¡¥Þ¥¹¥¯¤òÈï¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÅÐ¾ì¡£È¿¼ÍÅª¤Ë¡Ö¤ª¤Ä¤«¡Ä¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤«¤±¤¿¼íÌî¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ª¡×¤È°ú¤µ¤Ì£¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡ÖËÍ¤â¤É¤Ê¤¿¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¬ÊýºÉ¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÃË¤¬¥Þ¥¹¥¯¤ò¼è¤ê¡Ö¤³¤ì¤Ç¤â¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£ÅöÆü»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é³Î¼Â¤Ë¤ï¤«¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¼íÌî¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÇú¾Ð¡£
¡¡¤½¤ÎÃË¤È¤Ï¡¢Âè5»î¹ç¤Ç»³ËÜ¥¢¡¼¥»¥ó¤ÈÀï¤¤°ìËÜ¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¿ÀÎ¶À¿¡£ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥¹¥¯¤Ï¡¢Æþ¾ì¤ÎºÝ¤ËÈï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥¹¥¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤µ¤ìÎôÀª¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¼íÌî¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÀçÂæ½Ð¿È¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤òºÇ¸å¤Ë¸«¤Ä¤±¡¢½ª»Ï¶²½Ì¤¹¤ë»öÂÖ¤ÏÌÈ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Éû²»À¼¤ÇÃæ·Ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¿ÀÎ¶¾Ð¡×¡ÖEIKO¤ª¤â¤í¤¤¤ï¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÃÏ¸µ¥È¡¼¥¯¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤È°Õ³°¤Ê¸òÎ®¤ÎÍÍ»Ò¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£