¼ó°Ì¡¦¿À¸Í¤È¤Î¾¡ÅÀº¹¤ò£¶¤Ë½Ì¤á¤é¤ì¤º¡Ä¡£Ê¡²¬Àï¸å¤Î¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò±ºÏÂ¤Î¼é¸î¿À¤Ï¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤¿¤«
¡¡2025Ç¯£··î27Æü¡¢ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Ç¤Î¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬Àï¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¡£¥Û¡¼¥à¤Î±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÏÇòÀ±¤òÄÏ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼ó°Ì¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤È¤Î¾¡ÅÀº¹¤ò£¶¤Ë½Ì¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¾¡ÅÀ£¸º¹¡£ÌµÇ°¤Î°ú¤Ê¬¤±¤ÈÂª¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤ÇGKÀ¾Àî¼þºî¤Ë¡Ö¿À¸Í¤È¤Î¾¡ÅÀº¹¤ò£¶¤Ë½Ì¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¾¡ÅÀ£¶º¹¤Ë¤·¤ÆÃæÃÇ´ü´Ö¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤·¤¿¡£°ú¤Ê¬¤±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ¯¤Ò¤È¤êËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤Ï¤ê»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤ÊÉ¬»à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢·ë²Ì¤¬Á´¤Æ¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¤½¤³¤Ï¶¯¤¤°Õ¼±¤Çº£¸åÀï¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î»ÑÀª¡¢¤³¤ì¤Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¶Á¤¤¤¿¡È¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡É¤ò»Ø¤¹¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¼é¸î¿À¤Ï¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Î½ÐÍè¤ËÂÐ¤·¤Æ½Ð¤¿¤â¤Î¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤è¤ê¤âÁê¼ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ï¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¤ÎÏ¢Àï¤Ç¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¤ÏÉé¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤â¤¦°ì²ó¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Å·¹ÄÇÕ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡À¾Àî¤ÏÎÏ¶¯¤¯¤½¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÌÜÉ¸¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤«¡£¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¤âÌä¤ï¤ì¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÈþ½÷¤¬¤º¤é¤ê!! ¿¿Ìî·ÃÎ¤ºÚ¡¢Ê¿°¦Íü¡¢¹âÍüÎ×¡Ä¿·µìÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ù¤¨¤ë¡É¥¿¥ì¥ó¥È&¥â¥Ç¥ë¤ÎºÊ¤¿¤Á¡É
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤ÇGKÀ¾Àî¼þºî¤Ë¡Ö¿À¸Í¤È¤Î¾¡ÅÀº¹¤ò£¶¤Ë½Ì¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î»ÑÀª¡¢¤³¤ì¤Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¶Á¤¤¤¿¡È¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡É¤ò»Ø¤¹¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¼é¸î¿À¤Ï¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Î½ÐÍè¤ËÂÐ¤·¤Æ½Ð¤¿¤â¤Î¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤è¤ê¤âÁê¼ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ï¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¤ÎÏ¢Àï¤Ç¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¤ÏÉé¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤â¤¦°ì²ó¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Å·¹ÄÇÕ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡À¾Àî¤ÏÎÏ¶¯¤¯¤½¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÌÜÉ¸¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤«¡£¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¤âÌä¤ï¤ì¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÈþ½÷¤¬¤º¤é¤ê!! ¿¿Ìî·ÃÎ¤ºÚ¡¢Ê¿°¦Íü¡¢¹âÍüÎ×¡Ä¿·µìÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ù¤¨¤ë¡É¥¿¥ì¥ó¥È&¥â¥Ç¥ë¤ÎºÊ¤¿¤Á¡É