¡È¥É¥¿¥Ð¥¿ÍèÆü¡É¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬¿À¸Í¤Ë´ÓÏ½¾¡Íø
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤È¹Ô¤Ã¤¿¿ÆÁ±»î¹ç¤Ë3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¥´¥¿¥´¥¿¤ÎËö¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï24Æü¤Ë¡Ö¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë½ÅÂç¤Ê·ÀÌó°ãÈ¿¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÍèÆü¤ÎÃæ»ß¤òÈ¯É½¡£¤·¤«¤·25Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¡Ö¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¡¢²ò·è¤·¤¿¤¿¤á¤Ë¡×°ìÅ¾¤·¤ÆÍèÆü¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°ÆüÄ«¤ËÆüËÜ¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤À¤¬¡¢»î¹ç¤Ç¤ÏÎ®ÀÐ¤Î¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤¿¤Î¤â¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡£Á°È¾33Ê¬¤ËCK¤Çºî¤Ã¤¿º®Àï¤òDF¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤¹¡£
¡¡¿À¸Í¤âÁ°È¾43Ê¬¡¢FWº´¡¹ÌÚÂç¼ù¤¬È´¤±½Ð¤·¤Æ¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¿¯Æþ¡£¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¤ËËÉ¤¬¤ì¤¿¤¬¡¢½¦¤Ã¤¿DF¹À¥Î¦ÅÍ¤«¤é¼õ¤±¤¿²£¥Ñ¥¹¤òFWµÜÂåÂçÀ»¤¬È¿Å¾¥·¥å¡¼¥È¤ò½³¤ê¹þ¤ó¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤ª¸ß¤¤¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ÆÎ×¤ó¤À¸åÈ¾¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿FW¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤ò¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¸åÈ¾32Ê¬¤Ë¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËFW¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥Ð¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤¬È¿±þ¡£¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¤ÈMF¥ë¡¼¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥ë¥É¥°¥¸¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£Æ±42Ê¬¤Ë¤Ï17ºÐMF¥Ú¥É¥í¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë¤âÆÀÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¤³¤Î¤¢¤È¡¢´Ú¹ñ¤Ë°ÜÆ°¡£31Æü¤ËFC¥½¥¦¥ë¡¢8·î4Æü¤ËÂçî¹FC¤È¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥´¥¿¥´¥¿¤ÎËö¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï24Æü¤Ë¡Ö¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë½ÅÂç¤Ê·ÀÌó°ãÈ¿¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÍèÆü¤ÎÃæ»ß¤òÈ¯É½¡£¤·¤«¤·25Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¡Ö¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¡¢²ò·è¤·¤¿¤¿¤á¤Ë¡×°ìÅ¾¤·¤ÆÍèÆü¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°ÆüÄ«¤ËÆüËÜ¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤À¤¬¡¢»î¹ç¤Ç¤ÏÎ®ÀÐ¤Î¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤¿¤Î¤â¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡£Á°È¾33Ê¬¤ËCK¤Çºî¤Ã¤¿º®Àï¤òDF¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤¹¡£
¡¡¤ª¸ß¤¤¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ÆÎ×¤ó¤À¸åÈ¾¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿FW¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤ò¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¸åÈ¾32Ê¬¤Ë¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËFW¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥Ð¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤¬È¿±þ¡£¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¤ÈMF¥ë¡¼¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥ë¥É¥°¥¸¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£Æ±42Ê¬¤Ë¤Ï17ºÐMF¥Ú¥É¥í¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë¤âÆÀÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¤³¤Î¤¢¤È¡¢´Ú¹ñ¤Ë°ÜÆ°¡£31Æü¤ËFC¥½¥¦¥ë¡¢8·î4Æü¤ËÂçî¹FC¤È¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¤¤ë¡£