±ºÏÂ¤ÏÏ¢¾¡¤Ê¤é¤ºÄË¤ßÊ¬¤±¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¡ÄÊ¡²¬¤Ï3»î¹çÏ¢Â³¥É¥í¡¼¤Ë
[7.27 J1Âè23Àá±ä´üÊ¬ ±ºÏÂ 0-0 Ê¡²¬ ºë¶Ì]
¡¡J1¥ê¡¼¥°¤Ï27Æü¤ËÂè23Àá±ä´üÊ¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤È¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎÂÐÀï¤Ï0-0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Ï±ºÏÂ¤¬·èÄêµ¡¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£Á°È¾25Ê¬¤Ë¤ÏMF°Âµï³¤ÅÏ¤¬±¦Â¥ß¥É¥ë¤òÊü¤Ä¤â¡¢GK¾®ÈªÍµÇÏ¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤ËÁø¤¦¡£29Ê¬¤Ë¤ÏMF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¤¬PAº¸¤«¤éÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢MF¾¾ÈøÍ¤²ð¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¡£¤À¤¬¡¢ºÆ¤ÓGK¾®Èª¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Á°È¾35Ê¬¡¢Ê¡²¬¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¡£GKÀ¾Àî¼þºî¤Î¥¥Ã¥¯¤òºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤éDF¾åÅçÂóÌ¦¤¬¥¯¥ê¥¢¡£ºÇÁ°Àþ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ËFW±°°æÀ»À¸¤¬È¿±þ¤·¡¢Å¨¿ØÆâ¤Ø¡£GKÀ¾Àî¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤ËÂÇ¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥´¡¼¥ë±¦³°¤Ë³°¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï±ºÏÂ¤ÈÊ¡²¬¤È¤â¤ËÁê¼ê¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¤â¡¢Á°È¾¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Î¤Þ¤ÞÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¤Ï¸åÈ¾13Ê¬¤Ë±°°æ¤ÈDFÅòß·À»¿Í¤ËÂå¤¨¤Æ¡¢DF Á°ÅèÍÎÂÀ¤ÈFW¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¤Ç¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¡£±ºÏÂ¤â18Ê¬¤ËMF¶â»ÒÂóÏº¤ÈFW¥Á¥¢¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¤ò²¼¤²¡¢MF´Øº¬µ®Âç¤ÈFW¾®¿¹Èô°¼¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡±ºÏÂ¤ÏÊ¡²¬¤ò¾å²ó¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¿ô¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤·¤¿¤¬¡¢90Ê¬´Ö¤Ç¥¹¥³¥¢¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡£±ºÏÂ¤ÏÁ°Àá¤ËÂ³¤¯2Ï¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤»¤º¡¢Ê¡²¬¤Ï3»î¹çÏ¢Â³¤Î¥É¥í¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡J1¥ê¡¼¥°¤Ï27Æü¤ËÂè23Àá±ä´üÊ¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤È¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎÂÐÀï¤Ï0-0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Ï±ºÏÂ¤¬·èÄêµ¡¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£Á°È¾25Ê¬¤Ë¤ÏMF°Âµï³¤ÅÏ¤¬±¦Â¥ß¥É¥ë¤òÊü¤Ä¤â¡¢GK¾®ÈªÍµÇÏ¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤ËÁø¤¦¡£29Ê¬¤Ë¤ÏMF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¤¬PAº¸¤«¤éÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢MF¾¾ÈøÍ¤²ð¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¡£¤À¤¬¡¢ºÆ¤ÓGK¾®Èª¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Á°È¾35Ê¬¡¢Ê¡²¬¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¡£GKÀ¾Àî¼þºî¤Î¥¥Ã¥¯¤òºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤éDF¾åÅçÂóÌ¦¤¬¥¯¥ê¥¢¡£ºÇÁ°Àþ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ËFW±°°æÀ»À¸¤¬È¿±þ¤·¡¢Å¨¿ØÆâ¤Ø¡£GKÀ¾Àî¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤ËÂÇ¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥´¡¼¥ë±¦³°¤Ë³°¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¤Ï¸åÈ¾13Ê¬¤Ë±°°æ¤ÈDFÅòß·À»¿Í¤ËÂå¤¨¤Æ¡¢DF Á°ÅèÍÎÂÀ¤ÈFW¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¤Ç¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¡£±ºÏÂ¤â18Ê¬¤ËMF¶â»ÒÂóÏº¤ÈFW¥Á¥¢¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¤ò²¼¤²¡¢MF´Øº¬µ®Âç¤ÈFW¾®¿¹Èô°¼¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡±ºÏÂ¤ÏÊ¡²¬¤ò¾å²ó¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¿ô¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤·¤¿¤¬¡¢90Ê¬´Ö¤Ç¥¹¥³¥¢¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡£±ºÏÂ¤ÏÁ°Àá¤ËÂ³¤¯2Ï¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤»¤º¡¢Ê¡²¬¤Ï3»î¹çÏ¢Â³¤Î¥É¥í¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£