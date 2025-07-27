¡ÚÄ¶RIZIN.4¡ÛÄ«ÁÒÌ¤Íè¡¢¥¯¥ì¥Ù¥ë¤Ë4Ç¯±Û¤·¤Î¡È¤ä¤êÊÖ¤·¡ÉÀ®¸ù¡¡¡ÖÀÄ¡¢Ä«ÁÒ¡ª¡×¥¹¥×¥ê¥Ã¥ÈÈ½Äê¤Ç15Ê¬´Ö¤Î»àÆ®¤òÀ©¤¹
³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÄ¶RIZIN.4 ¿¿²Æ¤Î·ö²Þº×¤ê¡×¤Ï27Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£
Âè15»î¹ç¤Ç¤ÏÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥¤¥±¤Ë2－1¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥ÈÈ½Äê¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¢£ºÇ¸å¤Ë¥³ー¥ë¤Ï¡ÖÀÄ¡¢Ä«ÁÒ¡ª¡×
½øÈ×¤«¤é¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯Ä«ÁÒ¤ËÂÐ¤·¡¢ÁÈ¤à¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÁÀ¤¦¥¯¥ì¥Ù¥ë¡£¥³ー¥ÊーºÝ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¤È¡¢¥¯¥ì¥Ù¥ë¤¬Â¤Ç¼ó¤ò´¬¤¹þ¤â¤¦¤È¤·¡¢°ìËÜÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿4Ç¯Á°¤Î¥·ー¥ó¤¬ÁÉ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ä«ÁÒ¤Ï¾Ç¤é¤º¤³¤ì¤ò²óÈò¡£
Ä«ÁÒ¤Î¥Õ¥Ã¥¯¤ËÈ¿±þ¤·¡¢¿¨¤ê¤Ë¤¤¤¯¥¯¥ì¥Ù¥ë¡£¤¿¤À¡¢Ä«ÁÒ¤ÏÎäÀÅ¤Ë²óÈò¤ò½Å¤Í¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¹¶ËÉ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£Âè1¥é¥¦¥ó¥É½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤ÏÄ«ÁÒ¤¬Èô¤ÓÉ¨¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ËÂÇ·â¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯Ä«ÁÒ¡£¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤ë¤ÈÎ¾¼Ô¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
Âè2¥é¥¦¥ó¥É¡¢º£ÅÙ¤Ï¥¯¥ì¥Ù¥ë¤¬Á°¤Ë½Ð»Ï¤áÂÎ¤ò´¬¤¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤â¡¢¤³¤ì¤ò²óÈò¤·¤Æ¤¤¤¯Ä«ÁÒ¡£¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤Ó¡¢Ä«ÁÒ¤ÏÅ´ÄÈ¤ò¿¶¤ê²¼¤í¤·¡¢Åª³Î¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£»Ä¤ê1Ê¬¶á¤¯¡¢Ä«ÁÒ¤¬ÀïÁ°¤ËÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ò¥¸¤òÆþ¤ì¤ë¤È¾ìÆâ¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¡£
ÂÇ·â¤òÆþ¤ì¤ëÄ«ÁÒ¡¢ÁÈ¤ß¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë¥¯¥ì¥Ù¥ë¡£»î¹ç¤ÏºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¡£
·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¡¢Â¤ò¼è¤ë¥¯¥ì¥Ù¥ë¤Ë»ý¤ÁÁ°¤ÎÂ¹ø¤Î¶¯¤µ¤ÇÄñ¹³¤¹¤ëÄ«ÁÒ¡£ºÆ¤Ó¥³ー¥ÊーºÝ¤Ç¤Î¹¶ËÉ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Ä«ÁÒ¤¬¼¹Ç°¤ÇÄñ¹³¤·¡¢¥¯¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁÈ¤ß¤ò³°¤¹¡£»Ä¤ê1Ê¬¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬Î®¤ì¤ë¤È¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤ÏÂç´¿À¼¡£Ì¤Íè¥³ー¥ë¤¬µ¯¤³¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¾å¤ÎÄ«ÁÒ¤¬Å´ÄÈ¤ÈÆ§¤ß¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤ê¡¢Î¾¼ÔÊú¤¹ç¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¤Î¤æ¤¯¤¨¤ÏÈ½Äê¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï¡ÖÀÖ¡¦¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¢ÀÄ¡¦Ä«ÁÒ¡×¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡£ºÇ¸å¤Ë¥³ー¥ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀÄ¡¦Ä«ÁÒ¡×¡£¸«»ö¤Ë4Ç¯±Û¤·¤Î¥ê¥Ù¥ó
Æ±Âç²ñ¤Ï¡ÖABEMA PPV¡×¤Ë¤ÆÁ´»î¹çÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£