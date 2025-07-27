ÆüËÜÀìÍÑ¤Î¡Ö¡È¿·¡É¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª 500ÇÏÎÏÄ¶¤¨¤Î¡ÖV8¡×ÅëºÜ¤Î¡ÖÁ´Ä¹4.6mµé¥â¥Ç¥ë¡×¤Ë¡ÖËÜÅö¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¡ÖÇã¤¤¤¿¤¤¡×¤ÎÀ¼¡ª 30Ç¯¤Ö¤êÉü³è¤Î¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¡×¤Þ¤È¤Ã¤¿¡Ö¥·¥Ü¥ì¡¼ ¥³¥ë¥Ù¥Ã¥È¡×¤ËÈ¿¶Á¤â
Á¯Îõ¥¤¥¨¥í¡¼¤ÎÆüËÜ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ëÅÐ¾ì¤ËÈ¿¶Á¡ª
¡¡2025Ç¯6·î14Æü¡¢¥¼¥Í¥é¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¸½¹Ô·¿¥³¥ë¥Ù¥Ã¥È¤ÎÆüËÜ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡Ö¥³¥ë¥Ù¥Ã¥È YELLOW JACKET EDITION¡Ê¥¤¥¨¥í¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤òÀµ¼°È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¡¢ÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥·¥Ü¥ì¡¼¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥¤¡×¤Ç¤â¼Â¼Ö¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ÆüËÜÀìÍÑ¤Î¡Ö¡È¿·¡É¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê88Ëç¡Ë
¡ÖYELLOW JACKET¡Ê¥¤¥¨¥í¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ë¡×¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡¢ËÌÊÆ¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤ËÍ³Íè¤·¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê²«¿§¤È¹õ¤Î¼ÊÌÏÍÍ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¡Ö¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¥¤¥¨¥í¡¼¡×¤¬º£²ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¤Ï¥³¥ë¥Ù¥Ã¥È¤ÎÎò»Ë¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢1990Ç¯¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¿§¤¬¸½Âå¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ËºÆ¤ÓÂ©¤ò¿á¤¹þ¤Þ¤ì¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÖÂÎ¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4630mm¡ßÁ´Éý1940mm¡ßÁ´¹â1225mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2600mm¤È¡¢Æ²¡¹¤¿¤ë¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¤Ï5.1m¤ÈÆü¾ï»È¤¤¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤Ï1670kg¤Ç¡¢ºÇÄãÃÏ¾å¹â¤Ï160mm¤Ç¤¹¡£
¡¡³°´Ñ¤Ï¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¥¤¥¨¥í¡¼¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥×¤ä¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢Â¸µ¤Ë¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ÈÅý°ì´¶¤Î¤¢¤ë¥Ù¥í¥·¥Æ¥£¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØ¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê°õ¾Ý¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¡¼¥Ú¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¥«¡¼¥Ü¥óÄ´¤Î¥ê¥¢¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤ä¥¢¥¦¥¿¡¼¥ß¥é¡¼¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¼Ö¹âÄ´À°µ¡¹½¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥ó¥Ð¡¼¥Á¥Ö¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¢¥¦¥£¥ó¥É¥¦ÉÕ¤¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¥Ù¥¤¥Ñ¥Í¥ë¤¬È÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ë¡¼¥Õ¤ò³«ÊÄ¤¹¤ëºÝ¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò»ëÇ§¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆâÁõ¤Ï¥¸¥§¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¡Ö¥¹¥Æ¥ë¥¹¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥È¥ê¥à¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¢¥Ù¥ó¥È¤ä¥³¥ó¥½¡¼¥ë¡¢¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥°¥ê¥ë¤Ê¤É¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿Àº×û¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤µ¤ò°ìÁØºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥ó¥Ð¡¼¥Á¥Ö¥ë¤Ë¤ÏÀìÍÑÁõÈ÷¤È¤·¤ÆGT2¥·¡¼¥È¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¡¢Ä¹µ÷Î¥¥É¥é¥¤¥Ö»þ¤Î²÷Å¬À¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢6.2¥ê¥Ã¥¿¡¼V·¿8µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖLT2¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï502ÇÏÎÏ¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¥«¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¥·¥ë¥Ð¡¼¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢µ¡Ç½À¤ÈÈþ¤·¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï¥¯¡¼¥Ú¥â¥Ç¥ë¤¬1575Ëü±ß¡¢¥³¥ó¥Ð¡¼¥Á¥Ö¥ë¥â¥Ç¥ë¤¬1945Ëü±ß¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â2025Ç¯6·î²¼½Ü¤«¤é¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¡¢2LT¥¯¡¼¥Ú¤È3LT¥³¥ó¥Ð¡¼¥Á¥Ö¥ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì15Âæ¤º¤Ä¡¢¹ç·×30Âæ¤Î¸ÂÄêÀ¸»º¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡SNS¤ä³Æ¼ï¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¸ÂÄê¤È¤«È¿Â§µé¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¤ÏÅÁÅý¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö¤³¤ÎÇÛ¿§¡¢ËÜÅö¤Ë¹¥¤ß¡×¡Ö²°º¬³«¤±¤ÆÁö¤Ã¤¿¤éºÇ¹â¤À¤í¤¦¤Ê¤¢¡×¡Ö30Âæ¸ÂÄê¤Ã¤Æ¥ì¥¢¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤â¸«¤é¤ì¡¢½êÍÍß¤ò»É·ã¤µ¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤À¤È»×¤¦¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¤ËÇã¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖÁö¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¸«¤¿¤éÀäÂÐ¿¶¤êÊÖ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£