2位:橋本環奈/29票

All About ニュース編集部は6月30日、全国20〜60代、80代の男女250人を対象に「パーツ別×20代俳優」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「声が魅力的だと思う20代女性俳優」をランキング形式で紹介します。2位に選ばれたのは、橋本環奈さんでした。1999年生まれの橋本さんは、元々はアイドルグループ「Rev. from DVL」のメンバーとして活動。2011年から俳優業をスタートさせ、2025年はドラマ『天久鷹央の推理カルテ』(テレビ朝日系)で主演を務めました。アイドル出身で明るく元気な姿が印象的ですが、ハスキーな声も魅力の1つです。

1位:上白石萌音/41票

回答者からは、「印象に残る可愛い声」(30代女性/兵庫県)、「顔はかわいいのに声はハスキーでギャップがあっていいと思うから」(20代女性/熊本県)、「大人っぽい声でハスキーボイスの女性に特に魅力を感じるから」(20代女性/福岡県)、「見た目はとても可愛いのに声はどちらかというと低くてギャップがあるのがよい」(20代女性/愛知県)といった声が寄せられました。1位は、上白石萌音さんでした。1998年生まれの上白石さんは、芸能界入りした2011年に俳優デビュー。2025年は映画『35年目のラブレター』に出演しています。優しく透き通るような声の持ち主の上白石さんは、2016年には本人名義で歌手デビュー。声優やミュージカル、ナレーションの現場でも精力的に活動しており、自身の地元(鹿児島県)で2026年4月に開校予定の「桜島学校」校歌の作詞も担当しています。回答者からは、「歌声が素敵だから」(80代女性/大阪府)、「歌手や声優としても活動していたり、透き通った優しい声で聞いていて心地よく癒される声だと思う」(30代女性/埼玉県)、「清涼感を感じるような綺麗な声で素敵です」(50代女性/広島県)、「透き通った柔らかい歌声で、観客を魅了します」(60代男性/香川県)などのコメントが集まりました。※回答者からのコメントは原文ママですこの記事の筆者:友野 カイ プロフィールフリーライターおよび編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティー番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集・ライター養成講座 総合コース」修了。(文:友野 カイ)