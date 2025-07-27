¡ÖÀ¼¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤¦20Âå½÷ÀÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö¶¶ËÜ´ÄÆà¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï6·î30Æü¡¢Á´¹ñ20¡Á60Âå¡¢80Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥Ñ¡¼¥ÄÊÌ¡ß20ÂåÇÐÍ¥¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡ÖÀ¼¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤¦20Âå½÷ÀÇÐÍ¥¡×¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
1999Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¸µ¡¹¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖRev. from DVL¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2011Ç¯¤«¤éÇÐÍ¥¶È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢2025Ç¯¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØÅ·µ×Âë±û¤Î¿äÍý¥«¥ë¥Æ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë½Ð¿È¤ÇÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Ê»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¥¹¥¡¼¤ÊÀ¼¤âÌ¥ÎÏ¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë²Ä°¦¤¤À¼¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¡¢¡Ö´é¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤ËÀ¼¤Ï¥Ï¥¹¥¡¼¤Ç¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿·§ËÜ¸©¡Ë¡¢¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤À¼¤Ç¥Ï¥¹¥¡¼¥Ü¥¤¥¹¤Î½÷À¤ËÆÃ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿Ê¡²¬¸©¡Ë¡¢¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Î¤ËÀ¼¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÄã¤¯¤Æ¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ï¡¢¾åÇòÀÐË¨²»¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
1998Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¾åÇòÀÐ¤µ¤ó¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤¿2011Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2025Ç¯¤Ï±Ç²è¡Ø35Ç¯ÌÜ¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥¤·¤¯Æ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¼¤Î»ý¤Á¼ç¤Î¾åÇòÀÐ¤µ¤ó¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë¤ÏËÜ¿ÍÌ¾µÁ¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£À¼Í¥¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸½¾ì¤Ç¤âÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤ÎÃÏ¸µ¡Ê¼¯»ùÅç¸©¡Ë¤Ç2026Ç¯4·î¤Ë³«¹»Í½Äê¤Î¡ÖºùÅç³Ø¹»¡×¹»²Î¤Îºî»ì¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²ÎÀ¼¤¬ÁÇÅ¨¤À¤«¤é¡×¡Ê80Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡Ö²Î¼ê¤äÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Æ©¤ÄÌ¤Ã¤¿Í¥¤·¤¤À¼¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¯Ìþ¤µ¤ì¤ëÀ¼¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡ÖÀ¶ÎÃ´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤ÊåºÎï¤ÊÀ¼¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡ÖÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿½À¤é¤«¤¤²ÎÀ¼¤Ç¡¢´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿¹áÀî¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Í§Ìî ¥«¥¤ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ª¤è¤ÓÊÔ½¸Êäº´¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸½¾ì¤ò¼èºà¤¹¤ëËµ¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¹¥¤¤¬¹â¤¸¤ÆÊ£¿ô¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¼¹É®¡£Ãæ¤Ç¤â¤ª¾Ð¤¤¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤òÌÖÍåÅª¤Ë»ëÄ°¤·¡¢¥¨¥ó¥¿¥á´ØÏ¢¤Î¾ðÊó¼ý½¸¸»¤âÂçÈ¾¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¡£ÀëÅÁ²ñµÄ¡ÖÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼ÍÜÀ®¹ÖºÂ Áí¹ç¥³¡¼¥¹¡×½¤Î»¡£
(Ê¸:Í§Ìî ¥«¥¤)
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¡§¶¶ËÜ´ÄÆà¡¿29É¼
2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
1999Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¸µ¡¹¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖRev. from DVL¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2011Ç¯¤«¤éÇÐÍ¥¶È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢2025Ç¯¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØÅ·µ×Âë±û¤Î¿äÍý¥«¥ë¥Æ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë½Ð¿È¤ÇÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Ê»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¥¹¥¡¼¤ÊÀ¼¤âÌ¥ÎÏ¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
1°Ì¡§¾åÇòÀÐË¨²»¡¿41É¼
1°Ì¤Ï¡¢¾åÇòÀÐË¨²»¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
1998Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¾åÇòÀÐ¤µ¤ó¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤¿2011Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2025Ç¯¤Ï±Ç²è¡Ø35Ç¯ÌÜ¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥¤·¤¯Æ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¼¤Î»ý¤Á¼ç¤Î¾åÇòÀÐ¤µ¤ó¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë¤ÏËÜ¿ÍÌ¾µÁ¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£À¼Í¥¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸½¾ì¤Ç¤âÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤ÎÃÏ¸µ¡Ê¼¯»ùÅç¸©¡Ë¤Ç2026Ç¯4·î¤Ë³«¹»Í½Äê¤Î¡ÖºùÅç³Ø¹»¡×¹»²Î¤Îºî»ì¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²ÎÀ¼¤¬ÁÇÅ¨¤À¤«¤é¡×¡Ê80Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡Ö²Î¼ê¤äÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Æ©¤ÄÌ¤Ã¤¿Í¥¤·¤¤À¼¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¯Ìþ¤µ¤ì¤ëÀ¼¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡ÖÀ¶ÎÃ´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤ÊåºÎï¤ÊÀ¼¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡ÖÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿½À¤é¤«¤¤²ÎÀ¼¤Ç¡¢´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿¹áÀî¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Í§Ìî ¥«¥¤ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ª¤è¤ÓÊÔ½¸Êäº´¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸½¾ì¤ò¼èºà¤¹¤ëËµ¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¹¥¤¤¬¹â¤¸¤ÆÊ£¿ô¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¼¹É®¡£Ãæ¤Ç¤â¤ª¾Ð¤¤¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤òÌÖÍåÅª¤Ë»ëÄ°¤·¡¢¥¨¥ó¥¿¥á´ØÏ¢¤Î¾ðÊó¼ý½¸¸»¤âÂçÈ¾¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¡£ÀëÅÁ²ñµÄ¡ÖÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼ÍÜÀ®¹ÖºÂ Áí¹ç¥³¡¼¥¹¡×½¤Î»¡£
(Ê¸:Í§Ìî ¥«¥¤)