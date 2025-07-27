¤¬¤ó¸øÉ½¡ÖGTO¡×½Ð±é¤Î¸µ½÷Í¥¡¦´õÎÉÍü¤µ¤ó¡ÖÃøÌ¾¿Í¡¦Ê¸²½¿Í¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò·ÑÂ³¡ÖÎ×µ¡±þÊÑ¤Ë¡×
12Æü¡¢·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¸µ½÷Í¥¤Î´õÎÉÍü¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤¬27Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃøÌ¾¿Í¡¦Ê¸²½¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
´õÎÉÍü¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¤¹¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤Ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´Êó¹ð¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¡¢ÉÂµ¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¡¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼÷Ì¿¤Î¤¢¤ëÊý¤Î¤ªÏÃ¤ò»×¤¤¤ò¤ªÂ¦¤ÇÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤Ç¤¹¤¬³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¼«Í³¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë"ÃøÌ¾¿Í¡¦Ê¸²½¿ÍÏÈ"¤È¤·¤Æ¡¢¹¹¤Ë¡¢¼«Í³¤ËÉý¹¤¯³èÆ°¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤³¤Á¤é¤Ç¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Þ¤ÀÃ¯¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÂ¿Ê¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ç¤â¼÷Ì¿¤òÀë¹ð¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ç¤â·üÌ¿¤ËÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤ëÊý¡¹¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¸À¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤½¤³¤Ç¤Þ¤¿¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì»×¤¤Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¹Ô¤Ãå¤¯¤È¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤Ãå¤¤¤¿»ä¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÊýÃ£¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹¹¤ËÎ×µ¡±þÊÑ¤Ë¡¢¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯·Ú¤¯¡¢Æ°¤±¤ë¼«Ê¬¤À¤«¤é¤³¤½¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤Ç¡¢¿Í¡¹¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤éÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é³§¤µ¤ó¤ÈÀ¸¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
´õÎÉÍü¤µ¤ó¤Ï¤ÏºòÇ¯9·î¤Ë¤¬¤ó¤ËØí´µ¡Ê¤ê¤«¤ó¡Ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡¢12·î¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢º£Ç¯1·î¤ËÅ¾°Ü¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸3¤ò¹ðÇò¡£Àè·îËö¤Ë¤ÏºÇ¸å¤Î¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ½ª¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£12Æü¤Ë¡Ö·ÝÇ½¿Í¤Î´õÎÉÍü¤ò¡¢¤³¤Á¤é¤Ç°úÂà¤¹¤ë»ö¤ò¡¢¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£