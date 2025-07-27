愛美、1stハーフアルバム『A/CODE』よりリード曲「AthisCode」MV公開
愛美が、8月20日に発売する1stハーフアルバム『A/CODE』より、リード曲「AthisCode」のMVを公開した。
「AthisCode」は新世界の創造、改革をテーマに愛美が作詞を手掛けたロックナンバーだという。今回公開されたMVでは、拡声器でメッセージを強く訴えかけたり、旗を掲げて聴衆を先導する勇ましい愛美が映し出されている。さらに映像内では、ギブソンのエレクトリックギター・フライングVを掻き鳴らす姿も初披露されているので、ぜひ合わせてチェックして欲しい。
さらに現在、愛美の公式ファンコミュニティ『OKOMAISON』にて、1stハーフアルバム『A/CODE』を引っ提げて開催されるスタンディングライブツアー＜AIMI LIVE TOUR 2025 “NEW WORLD”＞のチケット2次先行が受付中。受付は8月3日23時59分までとなり、公式ファンコミュニティ『OKOMAISON』にこれから⼊会する⽅も受付期間内であれば申し込みの対象になるとのことなので、この機会にチェックしてみてほしい。
■1stハーフアルバム『A/CODE』
2025年8月20日（水）発売
○初回限定盤（CD + Blu-ray）
価格：￥9,100（税込）品番：KICS-94210
◆CD収録内容
M1 「NEO ELDOLADO」
作詞：愛美 / 作曲：中村真悟 / 編曲：廣中トキワ
M2 「AthisCode」
作詞：愛美 / 作曲：高橋涼(SUPA LOVE) / 編曲：島崎貴光
M3 「What’s up FIRE!」
作詞：愛美 / 作曲, 編曲：青木康平
M4「STARS」
作詞：愛美 / 作曲：あっく。 / 編曲：島崎貴光
M5 「キャンセルさせて人生」
作詞：愛美 / 作曲, 編曲：久保顕理
M6 「CROWNED」
作詞：愛美 / 作曲：柳川陽香,uno blaqlo / 編曲：廣中トキワ
◆Blu-ray収録内容
「AIMI LIVE TOUR 2024 “LIVE IT NOW”」2024.8.4 豊洲PIT
「AthisCode」 Music Video
「AthisCode」 Music Video メイキング映像
◆初回限定盤特典
・32Pブックレット
・「AIMI LIVE TOUR 2025 “NEW WORLD”」チケット先行 抽選シリアルコード
(受付期間：8月19日(火)12:00〜9月7日(日)23:59)
○通常盤（CD）
定価：￥2,500（税込）品番：KICS-4210
◆CD収録内容
M1 「NEO ELDOLADO」
作詞：愛美 / 作曲：中村真悟 / 編曲：廣中トキワ
M2 「AthisCode」
作詞：愛美 / 作曲：高橋涼(SUPA LOVE) / 編曲：島崎貴光
M3 「What’s up FIRE!」
作詞：愛美 / 作曲, 編曲：青木康平
M4「STARS」
作詞：愛美 / 作曲：あっく。 / 編曲：島崎貴光
M5 「キャンセルさせて人生」
作詞：愛美 / 作曲, 編曲：久保顕理
M6 「CROWNED」
作詞：愛美 / 作曲：柳川陽香,uno blaqlo / 編曲：廣中トキワ
◆初回製造分特典
・「AIMI LIVE TOUR 2025 “NEW WORLD”」チケット先行 抽選シリアルコード
（受付期間：8月19日（火）12:00〜9月7日（日）23:59）
◆「AthisCode」配信：https://aimi.lnk.to/AthisCode
◾️＜AIMI LIVE TOUR 2025 “NEW WORLD”＞
◆愛美 公式ファンコミュニティ「OKOMAISON」チケット2次先行
受付期間：7月16日（水）12:00〜8月3日（日）23:59
当落・入金期間：8月8日（金）13:00〜8月12日（火）21:00
▼受付対象チケット
・プレミアムチケット：大阪公演
・一般チケット：神奈川・大阪・愛知公演
※受付期間中に公式ファンコミュニティ「OKOMAISON」に入会している方が対象です
※期間内であれば途中からの入会でも申し込みできます
※「OKOMAISON」内のタイムラインからFC限定受付URLをタップしてお申し込みください
▼公式ファンコミュニティ「OKOMAISON」入会方法
⇒https://fanicon.net/fancommunities/5037
詳細：https://aimi.info/news/16146
◆スケジュール
[日程] 2025年11月1日（土）
[会場] 神奈川・YOKOHAMA Bay Hall
[時間] 16:15 / 17:00 （予定）
[日程] 2025年11月3日（月・祝）
[会場] 大阪・なんばHatch
[時間] 16:15 / 17:00 （予定）
[日程] 2025年11月29日（土）
[会場] 愛知・ダイアモンドホール
[時間] 17:15 / 18:00 （予定）
◆席種
スタンディング（整理番号付）
【券種・料金】
プレミアムチケット 15,000円（税込）
一般チケット 8,800円（税込）
※ドリンク代別途必要
主催・企画：キングレコード
後援：ブシロードムーブ
制作：モストプランニング
◆問い合わせ先
神奈川公演：キョードー横浜 TEL:045-671-9911(平日11:00〜15:00 ※祝日除く)
大阪公演：サウンドクリエーター TEL:06-6357-4400(平日12:00-15:00 ※祝日除く)
愛知公演：サンデーフォークプロモーション TEL:052-320-9100(12:00〜18:00)
関連リンク
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