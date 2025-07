■1stハーフアルバム『A/CODE』

2025年8月20日(水)発売

▲初回限定盤

▲通常盤

○初回限定盤(CD + Blu-ray)

価格:¥9,100(税込)品番:KICS-94210

◆CD収録内容

M1 「NEO ELDOLADO」

作詞:愛美 / 作曲:中村真悟 / 編曲:廣中トキワ

M2 「AthisCode」

作詞:愛美 / 作曲:高橋涼(SUPA LOVE) / 編曲:島崎貴光

M3 「What’s up FIRE!」

作詞:愛美 / 作曲, 編曲:青木康平

M4「STARS」

作詞:愛美 / 作曲:あっく。 / 編曲:島崎貴光

M5 「キャンセルさせて人生」

作詞:愛美 / 作曲, 編曲:久保顕理

M6 「CROWNED」

作詞:愛美 / 作曲:柳川陽香,uno blaqlo / 編曲:廣中トキワ



◆Blu-ray収録内容

「AIMI LIVE TOUR 2024 “LIVE IT NOW”」2024.8.4 豊洲PIT

「AthisCode」 Music Video

「AthisCode」 Music Video メイキング映像



◆初回限定盤特典

・32Pブックレット

・「AIMI LIVE TOUR 2025 “NEW WORLD”」チケット先行 抽選シリアルコード

(受付期間:8月19日(火)12:00〜9月7日(日)23:59)



○通常盤(CD)

定価:¥2,500(税込)品番:KICS-4210



◆初回製造分特典

・「AIMI LIVE TOUR 2025 “NEW WORLD”」チケット先行 抽選シリアルコード

(受付期間:8月19日(火)12:00〜9月7日(日)23:59)



◆「AthisCode」配信:https://aimi.lnk.to/AthisCode