¡Ú¿·ÆüËÜ¡¦£Ç£±¡Ûà¸÷Â°Àá¾åÂ¼Í¥Ìé¡¡£Å£Ö£É£Ì·âÇË¤Ç£³¾¡¡Ö¼¡¤â¤ªÁ°¤Î¿´¤Î°Ç¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤ä¤ë¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¿¿²Æ¤Îº×Åµ¡Ö£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×£²£·ÆüÌ¾¸Å²°Âç²ñ¤Î£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¸ø¼°Àï¤Ç¡¢¾åÂ¼Í¥Ìé¡Ê£³£±¡Ë¤¬¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤Î£Å£Ö£É£Ì¤«¤é£³¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥É¥é¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥¡¥ì¡¢¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¤Î¥»¥³¥ó¥É£²¿Í¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó²ðÆþ¤µ¤»¤ë£Å£Ö£É£Ì¤Î¹éÌä»¦Ë¡¤Ë¡¢Âç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£¾ì³°¤Ø¤Î¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ü¥Ç¥£¡¼¥×¥ì¥¹¤ò¥Õ¥¡¥ì¤Ë¸«Éñ¤¤¡¢Åì¶¿¤â¾ì³°¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤ÆÊ¬ÃÇ¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤â¡¢£Å£Ö£É£Ì¤Î²ç¾ë¤ÏÊø¤»¤Ê¤¤¡£¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò¤«¤ï¤µ¤ì¡¢£Ó£Ã£Ï£Ð£É£Ï£Î¡¡£Ä£Å£Á£Ô£È£Ì£Ï£Ã£Ë¤ËÊá³Í¤µ¤ì¤Æ¹ø¤òÄË¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡£Å£Ö£É£Ì¤ÈÅì¶¿¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¥é¡¼¤òÁË»ß¤·¤¿¾åÂ¼¤Ï¥«¥ó¥Ì¥¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó¥º¥Ð¥¹¥¿¡¼¤«¤é¶â¶ñ¤à¤½Ð¤·¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÅê¤²¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¤â¥«¥ó¥Ì¥¤òÁÀ¤¦¾åÂ¼¤Ï£Å£Ö£É£Ì¤ËÈ±¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¤ÆÁË»ß¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¼¹Ç°¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥Ã¥È¤òÈ¯¼Í¡£¤Ä¤¤¤Ë¥«¥ó¥Ì¥¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡Ö²¶¤Î°ÕÃÏ¤¬¾å²ó¤Ã¤¿¤Ê¡££Å£Ö£É£Ì¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹ºÇÂç¤Î°Ç¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î²¶¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹ºÇÂç¤Î¸÷¤¬¡¢¤ªÁ°¤òÅÝ¤·¤¿¤¾¡£¼¡¤Ï¤É¤¦¤À¡©¡¡¤â¤¦°ìÃú¤¢¤ë¤«¡©¡¡¼¡¤â¤ªÁ°¤Î¿´¤Î°Ç¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¡£¿·ÆüËÜ¤Î¿·¤·¤¤àÂÀÍÛá¤¬¡¢£Ç£±¤ÎÄº¤ØÆÍ¤¿Ê¤à¡£