¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¶áÆ£·ò²ð¡¢ÄÌ»»80¿ÍÌÜ¤ÎÄÌ»»300ÆóÎÝÂÇ¡ÖÄ¹ÂÇ¤ÏÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¾¡Íø¤Ë¶á¤Å¤¯¡×¡¡ÀèÀ©ÅÀ¸Æ¤Ó¹þ¤ß8Ï¢¾¡¤Ë¹×¸¥
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3¡½1¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê27Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¶áÆ£·ò²ð¤¬¡¢¶èÀÚ¤ê¤Î°ìÂÇ¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß8Ï¢¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î2²ó¡¢Åì¾¾¤ÎÄ¾µå¤òÂª¤¨¤¿º¸ÍãÀþ¤ÎÂÇµå¤Ï¡¢¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç´ÑµÒÀÊ¤ËÆþ¤ë¥¨¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÆóÎÝÂÇ¡£»³Àî¤Îº¸Á°ÂÇ¤Ç»°¿Ê¤·¡¢ÌøÄ®¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÀ¸´Ô¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥×¥íÌîµåÄÌ»»80¿ÍÌÜ¤È¤ÎÄÌ»»300ÆóÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¶áÆ£¤Ï¡ÖÄ¹ÂÇ¤ÏÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¾¡Íø¤Ë¶á¤Å¤¯¤È»×¤¦¡£¤â¤Ã¤È¿ô»ú¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¸Ø¤ì¤ë¿ô»ú¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£