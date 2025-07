【モデルプレス=2025/07/27】「GIRLS NEW ERA」(新時代の女の子たち)をコンセプトに活動するスターダストプロモーション所属の女性6人組ダンスボーカルグループ・MISS MERCY(ミスマーシー)が、7月27日に5thワンマンライブを開催。18時から行われた第2部の公演で、16歳の久保歌恋(※MISS MERCYではKAREN名義で活動)が新メンバーとして加入することが発表された。

◆KAREN(久保歌恋)、MISS MERCY新メンバーに加入

◆KAREN(新メンバー・久保歌恋)コメント

◆SARAコメント

◆「MISS MERCY(ミスマーシー)」とは

今回のライブでは、1部公演・2部公演合わせて全42曲を披露。このたび新メンバーとして加入するのはKAREN。2024年12月に開催した4thワンマンライブ後に“グループとしてよりパワーアップしていきたい”、“MISS MERCYの強みであるパフォーマンスをより魅力的に披露するためには、センターを据えてフォーメーションもきれいに決まる奇数のほうがいいのでは”などの意見があがり、メンバー同士で話し合った結果、新たにメンバーを迎えることになった。なお、新メンバーの加入は2022年3月のデビュー以来初となる。新メンバーの加入にあたって、同グループでは2025年の1月よりダンス・ボーカル審査などを実施。ボーカル審査時にMISS MERCYのデビュー曲である「Cinderella」を披露し、歌唱力をはじめとしたパフォーマンスが評価されたKARENがグループに加入することになった。グループ加入にあたりKARENは、「この人生をMISS MERCYにかけたい」と意気込みを語り、これまで唯一の16歳でグループ最年少だったSARAは「これから末っ子同士良きコンビでもあり良きライバルとして、切磋琢磨して助け合って頑張っていきたい」と、自身と同年齢となるKARENの加入を歓迎するコメントをしている。なお、KARENは“Mirror”(ミラー:ファンの総称)に初お披露目となったこの日のライブでも、ボーカル審査で披露した「Cinderella」や、この日グループとして初披露となった「Upside Down」など全7曲のパフォーマンスに参加。8月9日に発売予定の最新アルバムの楽曲収録にも参加しており、MISS MERCYは7月27日より、7人組のグループとして活動していくこととなる。(modelpress編集部)MISS MERCYに出会った日から、メンバーの夢に向かう真っ直ぐな姿勢や、毎日全力で努力する姿にたくさんの刺激を受けてきました。練習生期間も含め8年かけて築かれてきたこのグループに、1人で、最年少として加入することは不安もありましたが、優しく迎え入れてくれたメンバーには感謝でいっぱいです。加入が決定したときからワンマンライブまでの時間の中で、私も“この人生をMISS MERCYにかけたい”と心から思うようになりました。自分らしく、真っ直ぐ、誠実に。グループに欠かせない存在として、そして誰かの心を動かせるアーティストになれるよう、全力で挑み続けます。これからよろしくお願いします!私と同い年の高校2年生のかれんちゃんがMISS MERCYに加入してくれてすごく嬉しいです。同い年なので共通点や自分と重なる部分や心強い部分もあり日々沢山刺激をもらっています!ですが私の方が少しだけお姉さんなので頼りになる存在になりたいと思っています!これから末っ子同士良きコンビでもあり良きライバルとして、切磋琢磨して助け合って頑張っていきたいです!「GIRLS NEW ERA」(新時代の女の子たち)をコンセプトに2018年からプロジェクトが始動。2022年3月のデビューシングル「Cinderella」は、Da-iCEのパフォーマー工藤大輝氏が作詞・作曲を手がけたことで話題になり、「東京ガールズコレクション 2023 SPRING/SUMMER」のオープニングアクトとして出演を果たした。 2024年7月には2ndミニアルバム「Turn Up」をリリース。2025年7月27日に行われた5thワンマンライブ「Will You Try MISS MERCY?」にて新メンバーKARENの加入を発表。8月9日には最新アルバムの発売が控える。【Not Sponsored 記事】