◾️メジャー5thシングル「BA-BY」

発売日:2025年8月20日(水)

予約:https://avex.lnk.to/asp0820pkg

○初回生産限定盤(SG + Blu-ray(スマプラ対応)+PHOTOBOOK)

BOX仕様/52P豪華写真集付属

品番:AVCD-61540X 価格:\11,550(税込)

◆CD収録曲1.BA-BY2.Get New ミライ◆Blu-ray収録内容・2024.08.28 WACK in the U.K. Vol.3 - Live Video01. 拝啓 ロックスター様02. the MAN CALLiNG03. TOXiC iNVASiON04. Black Nails05. NO REASON06. Blueberry Gum07. SAKEBE08. MAKE A MOVE09. Hyper Cracker10. M・2024.11.27 WACK in the U.K. Vol.4 - Live Video01. TOXiC iNVASiON02. Black Nails03. the MAN CALLiNG04. ジャ・パ・ニーズガール05. Tokyo Sky Blues06. Anyway07. Hyper Cracker08. darma09. TOTSUGEKI!!!!!10. MAKE A MOVE11. 拝啓 ロックスター様・2025.03.26 WACK in the U.K. Vol.5 - Live Video01. Black Nails02. MAKE A MOVE03. BOLLOCKS04. レリゴ05. NO COLOR S06. NO REASON07. Tokyo Sky Blues08. PLEASE!!!09. Too young to get it, too fast to live.10. TOXiC iNVASiON11. 拝啓 ロックスター様・”TOTSUGEKI!!!!!” Music Video・Behind the Scenes of “TOTSUGEKI!!!!!” Music Video◆PHOTOBOOKWACK in the U.K. vol.1-5○通常盤(SG)スマプラ対応)品番:AVCD-61541X 価格:\1,155(税込)◆全国CDショップ特典情報CDショップ先行特典:告知ポスター(B2)mu-mo shopオリジナル特典:プリントチェキ(全10種)