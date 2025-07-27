¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤Ç»î¹ç¸å¤Ë¥Í¥¿ÈäÏª¤ÇÀä¶«¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤ï¤ó¤«¤¤¡ª¡×
¡¡¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¤¬27Æü¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ØÂëº× SUMMER BOOST 2025¡Ù¡ÊÂÐ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥ºÀï¡Ë¤Î2ÆüÌÜ¤ËÅÐ¾ì¡£»î¹ç¸å¤Ë¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç´Ñ½°¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Í¥¿¤òÈäÏª¤¹¤ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÀèÈ¯¤ÎÂç´ØÍ§µ×¤¬°ÂÄê´¶¥Ð¥Ä¥°¥ó¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç8²ó¤ò1¼ºÅÀ¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ½¢Ç¤¸å¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë8Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥¶¥³¥·¤Ï¡Ö354¡×¤ÎÇØÈÖ¹æ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¤Þ¤ÀÇ®µ¤¤Î»Ä¤ë´ÑµÒÀÊ¤Ë¤Ï¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö¤¨¤¨¤ä¤ó¤¨¤¨¤ä¤ó¡×¥¿¥ª¥ë¤¬¤Ê¤Ó¤¯Ãæ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡Ö¾¡¤Ã¤¿¤Ê¡ª¤á¤Ç¤Æ¤§¤Ê¡ª¤¤¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¡ª¡×¤È¥Í¥¿¤òÈäÏª¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¸ØÄ¥¤·¤¹¤®¤¿¥â¥Î¥Þ¥Í¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¾ì½ê¤Ï¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÈÆóÎÝ¤Î´Ö¤ÇµÒÀÊ¤Î´ÑµÒ¤È¤Îµ÷Î¥¤¬±ó¤¤ÆÃ¼ì¶õ´Ö¡£¤¤¤Ä¤â¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÆÏ¤«¤º¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤ï¤ó¤«¤¤¡ª¾Ð¤¨¤è¡¢¾Ð¤¦¤È¤³¤í¤À¤«¤é¡ª¡×¤È¥Ü¥ä¤¤¤ÆÇú¾Ð¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ïµ÷Î¥´¶¤¬ÄÏ¤á¤¿¤Î¤¬¡Ö¸ÅÈªÇ¤»°Ïº¡×¡ÖÊ¡»³²í¼£¡×¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¾Ð¤¤¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¹¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ªº£Ç¯¤ÏÍ¥¾¡¤ä¤Ç¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Í¥¿¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Ë¥¶¥³¥·¤Ï¼èºà¤â±þÂÐ¡£¡Ö¥Î¥ê¤¬¤¤¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Í¡£¥Û¡¼¥¯¥¹ºÇ¹â¡£¥Û¡¼¥¯¥¹¡¢¥·¥å¥·¥å¤Ã¤Æ¤¿¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢²¶¤â¥¦¥±¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÂç´î¤Ó¡£4Ëü¿Í¤Î´Ñ½°¤Ïµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö²¶¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ò¤³¤³¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤è¡ª¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ø¡Ö¤½¤ê¤ã¡¢Í¥¾¡¤Ã¤·¤ç¡ª¤³¤Ã¤Á¤â¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã±þ±ç¤¹¤ë¤«¤é¡ª¤¨¤¨¤ä¤ó¡ª¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ØÂëº× SUMMER BOOST 2025¡Ù¤Ï¡¢Ìîµå¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¥Á¡¼¥à¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¢Ê¡²¬¤Î¤Þ¤Á¤¬¶¦¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤ë²Æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡£º£Ç¯¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢Æ®»Ö¤È¹âÍÈ´¶¤òÉ½¤¹ÎÏ¶¯¤¤¡Ö¥«¥Á¥É¥¥ì¥Ã¥É¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤ËºÎÍÑ¤·¡¢µåÃÄ»Ë¾å½é¤ÎÇØ¥Í¡¼¥à¡È¥Õ¥ë¥Í¡¼¥àÉ½µ¡É¤¬Áª¼ê¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¤è¤êºÝÎ©¤¿¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£7·î26Æü¡¢27Æü¡¢8·î1Æü¡Á3Æü¤Î5»î¹ç¤ÇÁª¼ê¤¬ÃåÍÑ¤·¡¢Æþ¾ì¼Ô¤Ë¥ì¥×¥ê¥«¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢DJ KOO¤¬Remix¤òÃ´Åö¤·¤¿¡Ö¤¤¤¶¤æ¤±¼ãÂë·³ÃÄ Âëº× SUMMER BOOST Remix¡×¤òº£Ç¯¤â¡ØÂëº× SUMMER BOOST¡Ù¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢7·î26Æü¡¢27Æü¤ËDJ KOO¡Êfrom TRF¡Ë¡¢8·î1Æü¤ËDJ MOCA¡Ê¥Ù¥ê¡¼¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¡Ë¡¢8·î2Æü¡¢3Æü¤ËDJ ÏÂ¤¬DJ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡¢7·î26Æü¤ËAKB48¡¢7·î27Æü¤ËÊÆÊÆCLUB¡¢8·î1Æü¤Ë²®ÌîÌÜÍÎ»Ò¡¢8·î2Æü¤ËÝæ»ÖÔ¥¡¢8·î3Æü¤Ë»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤¬²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»Ü¡£¤µ¤é¤Ë7·î26Æü¤Ë¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¢7·î27Æü¤Ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¡¢Í§ÅÄ¥ª¥ì¡¢8·î1Æü¤ËValuence INFINITIES¡¢8·î2Æü¤ËDRUM TAO¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç´Ñ½°¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Í¥¿¤òÈäÏª¤¹¤ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÀèÈ¯¤ÎÂç´ØÍ§µ×¤¬°ÂÄê´¶¥Ð¥Ä¥°¥ó¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç8²ó¤ò1¼ºÅÀ¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ½¢Ç¤¸å¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë8Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥¶¥³¥·¤Ï¡Ö354¡×¤ÎÇØÈÖ¹æ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¤Þ¤ÀÇ®µ¤¤Î»Ä¤ë´ÑµÒÀÊ¤Ë¤Ï¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö¤¨¤¨¤ä¤ó¤¨¤¨¤ä¤ó¡×¥¿¥ª¥ë¤¬¤Ê¤Ó¤¯Ãæ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡Ö¾¡¤Ã¤¿¤Ê¡ª¤á¤Ç¤Æ¤§¤Ê¡ª¤¤¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¡ª¡×¤È¥Í¥¿¤òÈäÏª¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¸ØÄ¥¤·¤¹¤®¤¿¥â¥Î¥Þ¥Í¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¾ì½ê¤Ï¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÈÆóÎÝ¤Î´Ö¤ÇµÒÀÊ¤Î´ÑµÒ¤È¤Îµ÷Î¥¤¬±ó¤¤ÆÃ¼ì¶õ´Ö¡£¤¤¤Ä¤â¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÆÏ¤«¤º¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤ï¤ó¤«¤¤¡ª¾Ð¤¨¤è¡¢¾Ð¤¦¤È¤³¤í¤À¤«¤é¡ª¡×¤È¥Ü¥ä¤¤¤ÆÇú¾Ð¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ïµ÷Î¥´¶¤¬ÄÏ¤á¤¿¤Î¤¬¡Ö¸ÅÈªÇ¤»°Ïº¡×¡ÖÊ¡»³²í¼£¡×¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¾Ð¤¤¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¹¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ªº£Ç¯¤ÏÍ¥¾¡¤ä¤Ç¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ØÂëº× SUMMER BOOST 2025¡Ù¤Ï¡¢Ìîµå¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¥Á¡¼¥à¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¢Ê¡²¬¤Î¤Þ¤Á¤¬¶¦¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤ë²Æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡£º£Ç¯¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢Æ®»Ö¤È¹âÍÈ´¶¤òÉ½¤¹ÎÏ¶¯¤¤¡Ö¥«¥Á¥É¥¥ì¥Ã¥É¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤ËºÎÍÑ¤·¡¢µåÃÄ»Ë¾å½é¤ÎÇØ¥Í¡¼¥à¡È¥Õ¥ë¥Í¡¼¥àÉ½µ¡É¤¬Áª¼ê¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¤è¤êºÝÎ©¤¿¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£7·î26Æü¡¢27Æü¡¢8·î1Æü¡Á3Æü¤Î5»î¹ç¤ÇÁª¼ê¤¬ÃåÍÑ¤·¡¢Æþ¾ì¼Ô¤Ë¥ì¥×¥ê¥«¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢DJ KOO¤¬Remix¤òÃ´Åö¤·¤¿¡Ö¤¤¤¶¤æ¤±¼ãÂë·³ÃÄ Âëº× SUMMER BOOST Remix¡×¤òº£Ç¯¤â¡ØÂëº× SUMMER BOOST¡Ù¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢7·î26Æü¡¢27Æü¤ËDJ KOO¡Êfrom TRF¡Ë¡¢8·î1Æü¤ËDJ MOCA¡Ê¥Ù¥ê¡¼¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¡Ë¡¢8·î2Æü¡¢3Æü¤ËDJ ÏÂ¤¬DJ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡¢7·î26Æü¤ËAKB48¡¢7·î27Æü¤ËÊÆÊÆCLUB¡¢8·î1Æü¤Ë²®ÌîÌÜÍÎ»Ò¡¢8·î2Æü¤ËÝæ»ÖÔ¥¡¢8·î3Æü¤Ë»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤¬²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»Ü¡£¤µ¤é¤Ë7·î26Æü¤Ë¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¢7·î27Æü¤Ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¡¢Í§ÅÄ¥ª¥ì¡¢8·î1Æü¤ËValuence INFINITIES¡¢8·î2Æü¤ËDRUM TAO¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£