【ワンダーフェスティバル2025[夏]】 開催日時:7月27日 10時~17時 開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール (〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料 当日券:4,000円

タイトーブースでは、フィギュアの造形美とクオリティの高い台座を組み合わせてキャラクターの魅力を表現するフィギュアブランド「DRESSTA」の新商品が多数展示されていた。

その中でも目立っていた「TVアニメ『2.5次元の誘惑』 DRESSTA リリエル」と「TVアニメ『2.5次元の誘惑』 DRESSTA ノキエル」を中心に、「DRESSTA」と「spiritale」ブランドのフィギュアをまとめてお届けしよう。

タイトーブース

DRESSTA

「TVアニメ『2.5次元の誘惑』 DRESSTA リリエル」は、DRESSTAブランドのコンセプトを前面的に押し出した作りで、作中に登場する「リリエル爆破」のシーンをイメージした立体化となっている。

爆発のエフェクトが台座になっており、星のエフェクトや「999」のダメージが飾り付けられているところもとてもユニーク。ふわりとなびく髪の毛と衣装が躍動感を表現しており、とても見応えのある作りになっている。

【TVアニメ「2.5次元の誘惑」 DRESSTA リリエル 】

リリエルと隣り合わせに展示されていたのは「TVアニメ『2.5次元の誘惑』 DRESSTA ノキエル」。

躍動感が押しのリリエルとは対照的に、こちらを振り向く静的なポージングの造形となっている。凛としたクールな表情に加え、透き通ったクリスタル調の台座がノキエルの魅力を際立たせている。どちらも天使空挺隊衣装を身にまとっており、2体を並べて飾るととても絵になる。

その他の新作も原作の雰囲気が非常によく出ているものばかりで、どれもファン納得の仕上がりであった。

spiritale

【TVアニメ『2.5次元の誘惑』 DRESSTA ノキエル】【TVアニメ『ダンダダン』 DRESSTA モモ】【黄泉のツガイ DRESSTA ユル】【黄泉のツガイ DRESSTA アサ】【VShojo DRESSTA kson】【VShojo DRESSTA アイアンマウス】【P丸様。 1/7スケールフィギュア】【学園アイドルマスター 篠澤広 ~光景ver.~ 1/7スケールフィギュア】【リコリス・リコイル 錦木千束~バンドver.~ 1/7スケールフィギュア】【リコリス・リコイル 井ノ上たきな~バンドver.~ 1/7スケールフィギュア】【GUILTY GEAR XX ΛCORE PLUS R ブリジッド 1/7スケールフィギュア】【GUILTY GEAR -STRIVE- エルフェルト 1/7スケールフィギュア】【初音ミク×さいとうなおき 初音ミクのフィギュアをつくってみた!~お絵描きver.~ 1/7スケールフィギュア】【桜ミク ~桜和装ver.~ 1/7スケールフィギュア】【ブルーアーカイブ -Blue Archive- モエ 1/7スケールフィギュア】【ライザのアトリエ3 ~終わりの錬金術士と秘密の鍵~ ライザ ー水着ver.ー 1/6スケールフィギュア】【しぐれうい ~5周年記念衣装ver.~ 1/7スケールフィギュア】

(C)橋本悠/集英社・リリサ製作委員会

(C)龍幸伸/集英社・ダンダダン製作委員会

(C)Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX

(C) VShojo, Inc.

(C)Pmarusama.

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)Spider Lily/アニプレックス・ABCアニメーション・BS11

(C) ARC SYSTEM WORKS

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.

(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.

(C)Ui Shigure