【ライブレポート】Travis Japan、二度目のワールドツアー『Travis Japan World Tour 2025 VIIsual』ニューヨークより開幕

■MCではリーダーの宮近海斗が英語で挨拶!「ワールドツアーがやっと始まりました。」と喜びを噛み締めた

2024年に引き続き、二度目となるワールドツアー『Travis Japan World Tour 2025 VIIsual』が、7月25日(現地時間)、ニューヨークのHammerstein Ballroom at Manhattan Centerにて開幕した。

Travis Japanは、7月20日(現地時間)に行われた『World of Dance Finals 2025』にてゲストパフォーマーとして出演し、その後、現地でプロモーションを行っていた。

ニューヨーク公演では、これまでに開催されたWorld of Danceに参加経験のあるダンスチームであるLuka&Jenalyn、THEHOTT BOYZ、Brickhouse NYC、3組がオープニングアクトを務めた。

Travis Japanは、「Crazy Crazy」「Tokyo Crazy Night」「Would You Like One?」などの人気曲に加え、「BO$$Y ― ☆Taku Takahashi (m-flo) Remix」や「99PERCENT」を和風にアレンジしたパフォーマンスなど日本公演とは異なったセットリストや演出で会場を魅了。

MCではリーダーの宮近海斗が “Just dance together, we are Travis Japan”と挨拶をし、「ワールドツアーがやっと始まりました。」と喜びを噛み締めた。

ニューヨークで何をしたかとの川島如恵留の質問に、松田元太は、七五三掛龍也、松倉海斗と共に、ブロードウェイでショーを観たことを明かし、「本当にすごいamazing!」と英語風な発音で答え会場を笑わせた。

また、川島と中村も「The Great Gatsby」、宮近は「Maybe Happy Ending」を観ており、それぞれが束の間のプライベートを楽しめたようだ。

さらに、オープニングアクトで出演したLuka & Jenalyn、THEHOTT BOYZ、Brickhouse NYCの3組と共にTravis Japanの様々な楽曲をパーティー風にアレンジしたTJ Remixに乗せてダンスバトルやコラボで会場を沸かせた。

アンコールを含め全21曲を披露し、ワールドツアー1日目は終了。この公演の模様は日本でも生配信されたが、8月10日23:59(日本時間)まで見逃し配信も決定している。また、この日のセットリストに合わせたプレイリストも配信中だ。

<セットリスト>

M0.Overture

M1.Crazy Crazy

M2.Love Tag

M3.LEVEL UP

M4.” BO$$Y ― ☆Taku Takahashi (m-flo) Remix ”

M5.Swing My Way

M6.Tokyo Crazy Night

M7.Whiskey and Tonic

M8.Rush

M9.Underdogs

M10.Would You Like One?

M11.HBD

M12.Okie Dokie! -Acoustic ver.-

M13.Say I do

M14.Fireflies

M15.TJ Remix

M16.Thrill

M17.99 PERCENT

M18.VOLCANO

M19.BO$$Y

EN1.My Dreamy Hollywood

EN2.JUST DANCE!

リリース情報

2025.09.17 ON SALE

Blu-ray&DVD『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』

『Travis Japan World Tour 2025 VIIsual』特設サイト

https://sp.universal-music.co.jp/travisjapan/WorldTour2025VIIsual/

Travis Japan OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/