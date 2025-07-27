¡Ú¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡ÛÅìµþ»ÙÉô¡¦º´Æ£Î´ÂÀÏº¤¬¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÃæÃ«½á¿Í¡õÂ¼ÅÄÎÊÂÀ»á¤È¶¦±é
¡¡Åìµþ»ÙÉô¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼º´Æ£Î´ÂÀÏº¡Ê31¡Ë¤¬27Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°WBC¡õIBFÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅý°ì²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê27¡Ë¡¢¸µWBAÀ¤³¦¥ß¥É¥ëµé¥¹¡¼¥Ñ¡¼²¦¼Ô¤ÎÂ¼ÅÄÎÊÂÀ»á¡Ê39¡Ë¤È¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡SG¡ÖÂè30²ó¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¡×¡Ê¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¡ËÃæ·ÑÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÃæÃ«¡¢Â¼ÅÄ»á¤È¶¦±é¡£À¾»³µ®¹À¡Ê38¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬À©¤·¤¿Í¥¾¡Àï¤Î¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤ÌÃæ¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤ÏÃæÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³Ê¹¥¤¤¤¤¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¼«¿È¤Ï¼ã¾¾¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¢¤Þ¤ë¤¬¤á¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÇSGÏ¢Â³V¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ÆÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö2¤Ä³Í¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈËý¿´¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼ÅÄ»á¤«¤é¡Ö¡Ê¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¤â¡ËºÇ½é¤Î¥¿¡¼¥ó¸å¤Ë¥È¥Ã¥×¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ê¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡Ö¥´¡¼¥ë¸å¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ë¤«¡£»Ä¤ê¤Îµ÷Î¥¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¹Í¤¨¤ëÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶¯¿´Â¡¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ÃæÃ«¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤è¤êÂç¤¤¤¥Ü¡¼¥È¤ò°·¤¦¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Îý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼·Ï¤Î¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¸½ºß¡¢¥Ò¥²¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡Ö¡ÊµÙ²Ë¤Ç¡Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢³§¡¢¥Ò¥²¤òÀ¸¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÈëÏÃ¤òÈäÏª¡£
¡¡
¡¡ÂçÉñÂæ¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤ÎÈë¤±¤Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍ¥¾¡Àï¤Ë½Ð¤ë¤ÈÃíÌÜÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤¬¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÉáÃÊ¤ÈÆ±¤¸¡£¤¤¤Ä¤â¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤»¤ë¤«¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ºÇ¹âÊö¤Î¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ë¸þ¤±¡Ö³Í¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤òÌ£¤ï¤¦¤¿¤á¤Ë³Í¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£