1950年にアメリカの新聞7誌で連載がスタートした、スヌーピーの登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」。同じ時代に、アメリカの一般家庭で定番のテーブルウエアとして愛用されていたのが「Fire-King(ファイヤーキング)」だ。その「Fire-King」が現在、日本で製造されているのをご存知だろうか。1941年にアメリカ・オハイオ州ランカスターの耐熱ガラス食器メーカー「アンカーホッキング社」が作り出したのが、「Fire-King」ブランドだ。しかし、やわらかな乳白色が特徴のミルクガラスを使ったアイテムは、惜しまれつつも1986年に生産を終了。そして2011年、熟練の技術を持つ日本のガラス職人が、「アンカーホッキング社」とのパートナーシップのもと、当時の製造レシピを使ってハンドメイドによりあの懐かしい食器たちを再現した。以降、「Fire-King」ブランドのミルクガラス製品は、日本で製造されるようになったのだ。

「Fire-King Japan」から、「PEANUTS」シリーズの新作スタッキングマグが登場

メッセージ性のあるデザインだから、プレゼントにもぴったり

「Fire-King スタッキングマグ Peanuts [BIG CHANCE]」(4400円)

「Fire-King スタッキングマグ Peanuts [FIRST CHOICE]」(4400円)

オリジナル手ぬぐい布巾

そんな正真正銘、ホンモノの「Fire-King」に、「PEANUTS」デザインシリーズの新作が登場!1960〜70年代のコミックから、「ベースボール」を題材にしたアートをフィーチャーした、スタッキングマグ2種だ。「Fire-King スタッキングマグ Peanuts [BIG CHANCE]」(4400円)は、ホームインを狙うベース上のチャーリー・ブラウンと、バットをスイングするスヌーピーのアートがあしらわれたひと品。“THIS IS MY BIG CHANCE TO BE A HERO!”(=これはヒーローになるビッグチャンスだ!)は、チャーリー・ブラウンのセリフ。ミルクホワイトにブルーの映えるこちらのタイプは、大切な誰かに、応援の気持ちを込めて贈るのもあり。一方の「Fire-King スタッキングマグ Peanuts [FIRST CHOICE]」(4400円)は、ライトアイボリーにレッド単色でアートをほどこしたヴィンテージ感の強いデザイン。描かれているのは、1971年のコミックに登場したルーシーとスヌーピーのアートだ。ちなみに、“YOU'LL ALWAYS BE FIRST CHOICE IN MY PLAYER DRAFT, SWEETIE!”(=君はいつも僕のドラフト1位指名だよ!)は、スヌーピーが心の中でつぶやいたセリフ。それぞれに「Fire-King」PEANUTSシリーズのオリジナル手ぬぐい布巾が付属するのもうれしい!以上のアイテムは、「Fire-King Japan」の公式オンラインストアにて販売中。「BIG CHANCE」マグは、2025年7月28日(月)まで銀座三越(東京都中央区)にて開催中の「スヌーピー in 銀座 2025」でも店頭販売されている。ぜひ立ち寄った際はチェックしてみて!※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC