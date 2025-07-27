【関屋記念】カナテープの後方一気炸裂！レイチェル・キングの冴え渡る手綱さばき

7月27日、新潟競馬場で行われた7R・関屋記念（G3・3歳上オープン・ハンデ・芝1600m）は、R.キング騎乗の1番人気、カナテープ（牝6・美浦・堀宣行）が勝利した。クビ差の2着に10番人気のオフトレイル（牡4・栗東・吉村圭司）と、2番人気のボンドガール（牝4・美浦・手塚貴久）が同着で入った。勝ちタイムは1:31.0のレコードタイム（良）。

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2週連続重賞V

1番人気に支持されたR.キング騎乗のカナテープの後方一気が炸裂した。同騎手は2週連続重賞勝ちと冴え渡る手綱さばきを見せている。後方待機から大外へ持ち出し、ゴール寸前で先頭に立つ測ったような差し切り勝ちだった。

カナテープ 17戦5勝

（牝6・美浦・堀宣行）

父：ロードカナロア

母：ティッカーテープ

母父：Royal Applause

馬主：C.フィプケ

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 カナテープ R.キング

2着 オフトレイル 菅原明良 ※同着

2着 ボンドガール C.ルメール ※同着

4着 トランキリテ 荻野極

5着 シヴァース 内田博幸

6着 ニシノスーベニア 大野拓弥

7着 レガーロデルシエロ 戸崎圭太

8着 メイショウシンタケ 菊沢一樹

9着 フォーチュンタイム 三浦皇成

10着 シンフォーエバー 江田照男

11着 イミグラントソング 石川裕紀人

12着 ジョウショーホープ 西塚洸二

13着 ダイシンヤマト 吉田豊

14着 キョウエイブリッサ 丸田恭介

15着 アルセナール 杉原誠人

16着 ハクサンバード 小崎綾也

17着 リフレーミング 石橋脩

18着 ゴールデンシロップ 原優介