【ワンダーフェスティバル2025[夏]】 開催日時:7月27日 10時~17時 開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール (〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料 当日券:4,000円

本日7月27日開催の「ワンダーフェスティバル2025[夏]」の海洋堂のブースに、「リボルテック」や「メガソフビ」の人気シリーズほか、ハイクオリティなフィギュアのサンプルや原型が多数展示された。

ワンダーフェスティバル2025[夏]の海洋堂ブース

ブース中央には注目の最新アイテムが並んでいる。その中で特に目立っていたのが「メガソフビ」の「超大型巨人」だ。「進撃の巨人」の象徴とも言える超大型巨人を、9月発売予定の「アメイジング・ヤマグチ 進撃の巨人」と同スケールで立体化。この進撃の巨人が全高約170mmなのに対し、超大型巨人はなんと全高約650mmという凄まじいサイズだ。監修中の原型だが、彩色された状態も早く見てみたいところ。

「メガソフビ 超大型巨人」。発売日、価格未定

原型は松村しのぶ氏。動物や恐竜の造形が得意な同氏による巨人の造形は楽しみなところ

左下に見えるのが「アメイジング・ヤマグチ 進撃の巨人」。これから発売される巨人達と同スケールとのことだ

注目アイテムのうち、3つを占めていたのが「初音ミク」のフィギュアだ。1/7スケールの大きめの固定ポーズフィギュアで「17周年Ver.」「小鳥Ver.」「青龍Ver.」の、それぞれ個性的なスタイルでの立体化だ。彩色見本は「17周年Ver.」のみだが、それぞれ高いクオリティで造形されているのが分かる。

「初音ミク 17周年Ver.」。発売日、価格未定。原型制作は大上竹彦氏

「初音ミク 小鳥Ver.」。発売日、価格未定。原型制作は村井太郎氏

「初音ミク 青龍Ver.」。発売日、価格未定。原型制作はニコラス(潘皓賢)氏

同じ1/7スケールの固定ポーズフィギュアとして、原型展示されたのがコーエーテクモゲームスの対戦格闘ゲーム「DEAD OR ALIVE 6」より「マリー・ローズ」と「ほのか」だ。それぞれゲーム中のデフォルトの衣装で立体化され、魅力的なスタイルが忠実に再現されている。

左から「マリー・ローズ」、「ほのか」。ともに発売日、価格未定

マリーはニコラス(潘皓賢)氏、ほのかは村井太郎氏がそれぞれ原型を制作

そのほか、「リボルテック」シリーズや「ARTPLA」シリーズなどの新作も出展されたので、以下で紹介しよう。

【リボルテック】

「リボルテック ネイキッド・スネーク」

「リボルテック ザ・ボス」

「リボルテック ケーブル Ver.1.5」

「リボルテック 初音ミク Fit Boxing Ver.」

「リボルテック ぷりぷりプリズナー」

「リボルテック ガロウ」

「リボルテック リュウ・ハヤブサ」

左から「リボルテック あやね」、「かすみ」

「リボルテック 第4の使徒」

「リボルテック エヴァンゲリオン初号機」

「リボルテック ブラックゲッター OVA Ver.」

「リボルテック ゲッター1 OVA Ver.」

左から「リボルテック ミヤコ」、「ミユ」、「モエ」

「リボルテック サキ」

左から「リボルテック ヘルカイザー亮」、「カオス・ソルジャー」

左から「リボルテック ヘスティア」、「アイズ・ヴァレンシュタイン」

「リボルテック オカルン(変身)」

「リボルテック イヅツミ」

「リボルテック 獣の巨人」

「リボルテック 顎の巨人」

【ARTPLA】

「ARTPLA SCULPTURE WORKS ゴジラ Re:イマジネーション」

「ARTPLA SCULPTURE WORKS エヴァンゲリオン仮設5号機」

「ARTPLA SCULPTURE WORKS エヴァンゲリオン 第13号機」

左から「ARTPLA マシーネンクリーガー グラジエーターG1/G2&エディ・アムゼル」、「マシーネンクリーガー シュトゥルムケーファー&パネラ・アムゼル」

左から「佐藤邦雄の動物達 トイレの時間3」、「佐藤邦雄の動物達 つれ○〇○3」

