Ìø¸¶²ÄÆà»Ò¡¢µÁÁÄÊì¤ÈÌ¼¤¿¤Á¤Î¡È¤ª½Ð¤«¤±¥·¥ç¥Ã¥È¡É¸ø³«¡Ö95ºÐ¤È5ºÐ¤È2ºÐ¡×¡¡3À¤Âå¤ËÈ¿¶Á
¡¡2»ù¤ÎÊì¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌø¸¶²ÄÆà»Ò¡Ê39¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤Ï¤¡¡¼¤Á¤ã¤ó¤È¤¿¤¯¤µ¤óÍ·¤Ù¤¿1Æü¡×¤È¡¢Ìø¸¶¤ÎµÁÁÄÊì¡¦¤Ï¤¡¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ê95¡Ë¤ÈÄ¹½÷¡Ê5¡Ë¡¢¼¡½÷¡Ê2¡Ë¤È¤Î¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë²ÈÂ²¤Ç¤Î¤ª½Ð¤«¤±¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö95ºÐ¤È5ºÐ¤È2ºÐ¡×µÁÁÄÊì¤ÈÌ¼¤¿¤Á¡È3À¤Âå¡É¤Ç¤Î¤ª½Ð¤«¤±¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿Ìø¸¶²ÄÆà»Ò
¡¡¡ÖÎä¤¿¤¤¤ª¤¦¤É¤ó¤ä¤«¤É¹¤Ç°ì½ï¤ËÎÃ¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡(¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¿²µ¯¤¥â¡¼¥É¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Á´ÎÏ¤Ç¾Ð¤¤¹ç¤¦4¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¿©»ö¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£3À¤Âå¤Î¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¸òÎ®¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖºòÆü¤Ï¼¡½÷¤ÎÊÝ°é±à¤Î²Æº×¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢Íá°á»Ñ¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖËèÈÕ¡Ê¤½¤ÎÆ°¤¤Ï¤â¤·¤äËßÍÙ¤ê¡Ä¡Ë¤È¤¤¤¦¼«¼çÎý¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÈÖ¤ÎËßÍÙ¤ê¤Ë¥Þ¥ÞÂçÂçÂç´¶Æ° Ä¹½÷¤â°ì½ï¤Ë¥Ð¥®¡¼¤Ç¸«³Ø¤Ç¤¤Æ¡¢ÀèÀ¸Êý¤Î¤ªµ¤¸¯¤¤¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡×¤È¿Æ¿´¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²Æ¤òËþµÊ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡¼¡×¡Ö¤ªÇÌ¤µ¤Þ¤ÈÌ¼¤Á¤ã¤óÃ£¡¢¤¤¤Ä¤âÎÉ¤¤¾Ð´é¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê´Ø·¸¡×¡Ö²¿Âå¤âÂ³¤¯¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ìø¸¶¤Ï2019Ç¯2·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÄ¹½÷¡¢22Ç¯11·î¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Ä¹½÷¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤Ç¾ÀËãáã¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö95ºÐ¤È5ºÐ¤È2ºÐ¡×µÁÁÄÊì¤ÈÌ¼¤¿¤Á¡È3À¤Âå¡É¤Ç¤Î¤ª½Ð¤«¤±¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿Ìø¸¶²ÄÆà»Ò
¡¡¡ÖÎä¤¿¤¤¤ª¤¦¤É¤ó¤ä¤«¤É¹¤Ç°ì½ï¤ËÎÃ¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡(¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¿²µ¯¤¥â¡¼¥É¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Á´ÎÏ¤Ç¾Ð¤¤¹ç¤¦4¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¿©»ö¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£3À¤Âå¤Î¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¸òÎ®¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²Æ¤òËþµÊ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡¼¡×¡Ö¤ªÇÌ¤µ¤Þ¤ÈÌ¼¤Á¤ã¤óÃ£¡¢¤¤¤Ä¤âÎÉ¤¤¾Ð´é¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê´Ø·¸¡×¡Ö²¿Âå¤âÂ³¤¯¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ìø¸¶¤Ï2019Ç¯2·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÄ¹½÷¡¢22Ç¯11·î¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Ä¹½÷¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤Ç¾ÀËãáã¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£